Detectan ameba “comecerebros” en parques nacionales de EEUU y emiten alerta a turistas

El hallazgo de Naegleria fowleri en Yellowstone, Grand Teton y Lake Mead alerta sobre riesgos en parques nacionales de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica y las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron la detección de la ameba “Naegleria fowleri” en aguas termales y cuerpos de agua dulce en parques nacionales como Yellowstone, Grand Teton y Lake Mead. El hallazgo afecta a millones de visitantes y personal de áreas protegidas, tras la publicación de un estudio que cubre el periodo 2016-2024 y que señala la expansión geográfica del patógeno. El resultado pone en foco la gestión del riesgo y la seguridad en destinos turísticos de alta concurrencia, según informó el USGS.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Montana State University, la investigación publicada en la revista ACS ES&T Water analizó 185 muestras de aguas termales y recreativas, en las que detectó la presencia de la ameba en el 34%. Autoridades federales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ratificaron que la ameba prospera en ambientes cálidos y provoca una infección cerebral rara conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), con una mortalidad superior al 97%. El medio The Independent reportó que el patógeno se ha expandido a nuevas áreas turísticas.

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La presencia de Naegleria fowleri en aguas termales ha sido documentada desde hace décadas, pero el nuevo estudio identifica zonas no reportadas anteriormente y amplía el mapa de riesgo, según las autoridades ambientales y sanitarias consultadas por The Inertia y el USGS. Las cifras oficiales de los CDC contabilizan 167 casos desde 1962, con solo cuatro sobrevivientes.

¿En qué parques nacionales se detectó Naegleria fowleri?

El estudio, coordinado por el USGS y la Montana State University, recolectó muestras en cinco parques nacionales y áreas de recreación del oeste de Estados Unidos. Los resultados confirmaron la presencia de Naegleria fowleri en Yellowstone National Park, Grand Teton National Park y el Lake Mead National Recreation Area. Las zonas con mayores niveles de detección incluyen Firehole River, Boiling River y Lewis Lake en Yellowstone, y Polecat Hot Springs, Granite Hot Springs y Huckleberry Hot Springs en Grand Teton.

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En el Lake Mead National Recreation Area, que abarca territorios de Nevada y Arizona, también se identificaron rastros del organismo en zonas de recreación acuática. La concentración más alta registrada fue de 115,7 células por litro en manantiales termales de Polecat Hot Springs, según el informe publicado por el USGS.

El estudio de USGS y Montana State University detecta la ameba en el 34% de 185 muestras de aguas termales y dulces analizadas entre 2016 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la ameba Naegleria fowleri y cómo afecta la salud?

Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que se encuentra generalmente en aguas dulces cálidas, como lagos, ríos y fuentes termales. El organismo puede causar una infección cerebral grave cuando el agua contaminada entra en contacto con las fosas nasales. Una vez en la cavidad nasal, la ameba puede migrar al cerebro, donde destruye el tejido cerebral y provoca la meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).

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De acuerdo con los CDC, la infección por Naegleria fowleri no se produce por beber agua contaminada, sino por la entrada directa a través de la nariz. El riesgo incrementa en verano, cuando la temperatura del agua supera los 25 grados Celsius (77 ℉) y en zonas poco profundas o de flujo lento.

¿Cuáles son los síntomas y la letalidad de la meningoencefalitis amebiana primaria?

El periodo de incubación suele oscilar entre 2 y 15 días después de la exposición. Los síntomas iniciales incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, seguidos de rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. El desenlace suele ser fatal en un corto plazo.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se han documentado 167 casos desde 1962 hasta 2024, con solo cuatro pacientes sobrevivientes. El informe del USGS resalta que “la detección de Naegleria fowleri en áreas recreativas populares subraya la importancia de la vigilancia y la comunicación de riesgos a los usuarios”.

¿Dónde se encuentra la ameba y cuáles son las zonas de mayor riesgo?

El estudio detectó la ameba en zonas de alta afluencia turística, como el Firehole River y el Boiling River en Yellowstone, y en Polecat Hot Springs en Grand Teton National Park, donde la concentración alcanzó 116 células por litro. Se identificaron por primera vez casos en Lewis Lake en Yellowstone, así como en varias áreas de Lake Mead.

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Además, el informe señala que la ameba suele prosperar en aguas termales, pozos calientes y otras áreas geotérmicas, especialmente donde la temperatura del agua supera los 25 ℃. El hallazgo ha llevado a actualizar los mapas de riesgo y a reforzar los sistemas de monitoreo en parques nacionales.

Los CDC confirman que la meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri tiene una mortalidad superior al 97% y afecta a quienes inhalan agua contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones emiten las autoridades sanitarias?

Los CDC han elaborado una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de infección. Entre las medidas principales figuran:

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Mantener la cabeza fuera del agua al bañarse en aguas termales o lagos cálidos.

Utilizar pinzas nasales o tapones al nadar o bucear.

Evitar sumergir la cabeza en aguas poco profundas o remover el fondo en zonas turbias.

Emplear agua destilada o hervida para enjuagues nasales.

El USGS indicó en su comunicado: “Los usuarios de aguas recreativas deben ser informados sobre los riesgos y las formas de prevención”.

¿Qué acciones han tomado los parques nacionales?

Las autoridades de los parques nacionales de Estados Unidos han intensificado la supervisión en las zonas identificadas y trabajan en coordinación con los CDC y el USGS para difundir advertencias y recomendaciones entre los visitantes. Los protocolos incluyen la señalización de áreas de potencial riesgo y la actualización de materiales informativos.

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De acuerdo con el informe publicado por The Independent, la gestión de los parques se centra en reforzar los controles de calidad del agua y en la educación de los visitantes sobre las medidas preventivas.

¿Qué impacto tiene este hallazgo en la gestión turística?

La detección de Naegleria fowleri obliga a los gestores de áreas protegidas a revisar los protocolos de seguridad y a actualizar las estrategias de comunicación con el público. El hallazgo afecta tanto a la planificación de actividades recreativas como a la gestión de los recursos naturales en parques con alta concurrencia.

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El USGS informó que la cooperación entre organismos federales y administradores locales continuará para garantizar la seguridad de los visitantes y la preservación de los ecosistemas acuáticos.

Desde 1962, se han registrado 167 casos de infección por Naegleria fowleri en Estados Unidos, con solo cuatro sobrevivientes documentados por los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para los próximos años?

Las autoridades anticipan que la vigilancia de Naegleria fowleri continuará en el futuro inmediato, con especial atención a la evolución de las concentraciones de la ameba en aguas termales y cuerpos de agua dulce. El monitoreo permanente y la actualización de los mapas de riesgo serán clave para mitigar los riesgos asociados a la expansión del patógeno.

El USGS y los CDC han reiterado la importancia de mantener informada a la población y de fortalecer las campañas educativas, con el objetivo de reducir el riesgo de exposición y proteger a los visitantes que acuden a los parques nacionales de Estados Unidos.