Los incendios en Miami-Dade movilizan a vecinos y rescatistas

Equipos de emergencia trabajan desde el domingo para controlar un incendio forestal que afecta partes de Miami-Dade y Broward, confirmaron autoridades de Miami-Dade Fire Rescue. Fuente: X @VivianGonzalez7

Equipos de emergencia trabajaron desde el domingo para controlar un incendio forestal que afectó partes de Miami-Dade y Broward, confirmaron autoridades de Miami-Dade Fire Rescue.

El fuego, reportado cerca de North Krome Avenue y Northwest 186th Street, ha obligado a movilizar a más de doce unidades y solicitó la intervención de rescate aéreo para lanzar agua sobre las llamas, según indicó la entidad.

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El incendio principal ocurrió en Mack’s Fish Camp, en la 18599 Krome Ave de Broward, cerca del límite con Miami-Dade, según información oficial de la ciudad de Weston.

Hasta pasadas las 17:45, los incendios avanzaron rápidamente, aunque no se reportan heridos ni estructuras en peligro, de acuerdo con el parte conjunto de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) y el Servicio Forestal.

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Los bomberos se han desplegado a lo largo del perímetro de la comunidad de Holly Lake para monitorear el incendio en caso de que se acerque a Pembroke Pines. Foto: @PPinesPD

Qué mencionaron los vecinos de Miami Dade

Mientras las llamas avanzaban rápidamente sobre el sawgrass seco hacia casas situadas al oeste de U.S. 27, vecinos como Roxanne Gil y su familia enfrentaron la situación de emergencia. “Salimos y había humo por todas partes, ni diez minutos desde la casa”, relató Gil en declaraciones recogidas por el reconocido NBC6 South Florida News.

Un gran incendio forestal que arde en el oeste está provocando una densa humareda que cubre partes del sur de Florida esta tarde. Foto: X @VivianGonzalez7

El avance del incendio bloqueó la única vía de salida, lo que obligó a los residentes a considerar un escape en airboat. Además, comenzaron a rociar sus viviendas y remolques con agua antes de la llegada de los bomberos.

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La situación ha requerido también la intervención del Broward Sheriff Fire Rescue en la zona de Max Road, así como de la agencia estatal Florida Forest Service. Las autoridades informaron que el fuego amenazó varias viviendas, pero los residentes confirmaron al citado medio que se encuentran a salvo. No se han registrado heridos.

La situación ha requerido también la intervención del Broward Sheriff Fire Rescue en la zona de Max Road, así como de la agencia estatal Florida Forest Service.

Intervención de autoridades y situación actual

En la comunidad de Pembroke Pines, el Holly Lake permanece bajo vigilancia policial y de bomberos, con efectivos desplegados en el perímetro para monitorear las condiciones, informó la policía local.

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El fuego en Miami-Dade ha sido contenido en un 30 %, mientras que en Broward persiste sin control, conforme a datos oficiales citados por el reconocido NBC6 South Florida News. Las autoridades piden a la población evitar la zona mientras continúan las labores para extinguir el incendio.

MDFR instó a los residentes de áreas cercanas y a conductores a evitar la zona afectada. Al mismo tiempo, emitió una advertencia especial para quienes tienen padecimientos respiratorios: permanecer en interiores, mantener cerradas puertas y ventanas y ajustar el aire acondicionado para recircular el aire interno, ante la presencia de humo.

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