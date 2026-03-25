La escasez de personal de la TSA compromete la operatividad en aeropuertos del norte de Texas generando preocupación en los viajeros

Los trabajadores de la TSA en el norte de Texas afrontan el cierre del gobierno federal sin percibir salario desde hace más de cinco semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prolongación del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ha colocado a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en una situación límite, mientras la tensión y la incertidumbre se apoderan de los aeropuertos del norte de Texas. Los líderes sindicales advierten que la presión sobre los empleados crece día a día, ya que deben cumplir con sus responsabilidades laborales sin percibir un salario regular, lo cual está llevando a muchos al borde del colapso físico y emocional. La situación ha generado alarma tanto entre los agentes como entre los usuarios de los aeropuertos, quienes empiezan a notar las consecuencias en la calidad y continuidad del servicio.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales ha elevado la voz a través de su vicepresidente ejecutivo, Chris Jones, quien ha descrito el ambiente de los trabajadores de la TSA como crítico ante la falta de pago y el aumento de la carga de trabajo. El testimonio de Brown, agente de la TSA, ilustra el sentimiento generalizado entre el personal: “La última vez que recibí un cheque fue por el equivalente a una semana, hace cinco semanas”. Brown, además, puntualizó que incluso en ese pago parcial se le descontaron las prestaciones, lo que dejó su situación económica aún más comprometida. Este panorama ha generado una profunda preocupación por la salud mental y física de los empleados, quienes deben cumplir con una labor esencial sin la certeza de recibir su remuneración.

La escasez de personal de la TSA provoca largas filas y riesgo de cierre temporal de puntos de control en aeropuertos texanos (REUTERS/Megan Varner)

El cierre del gobierno, iniciado el 14 de febrero tras un enfrentamiento político entre demócratas y republicanos, ya está dejando efectos visibles en la operatividad de los aeropuertos del norte de Texas. La escasez de personal de la TSA se ha traducido en colas más largas en los puntos de control de seguridad y en el temor creciente de que, si la situación se prolonga, algunos de estos puntos se vean obligados a cerrar temporalmente. Los viajeros que transitan por estos aeropuertos también sienten la presión, pues la reducción del equipo de seguridad amenaza con retrasos y complicaciones logísticas para quienes dependen del transporte aéreo en la región.

La escasez de personal no solo repercute en el flujo de pasajeros, sino que pone en riesgo la seguridad de las operaciones aeroportuarias. El aumento en los tiempos de espera y la posibilidad de cierres parciales de puntos de control representan un desafío para la gestión eficiente del tráfico aéreo, especialmente en momentos de alta demanda. Los propios trabajadores de la TSA expresan su inquietud ante la posibilidad de que la situación se agrave si no se alcanza pronto una solución política.

Mientras tanto, los empleados de la TSA enfrentan dificultades económicas cada vez más severas. Brown relató que muchos de sus compañeros se ven obligados a elegir entre pagar el alquiler y cubrir otros gastos básicos. Según su testimonio, algunos trabajadores han optado por ausentarse del trabajo debido a la imposibilidad de costear el transporte o atender necesidades familiares, mientras que otros han renunciado definitivamente, incapaces de soportar la presión financiera y emocional. La preocupación se ha intensificado ante la cercanía de un nuevo ciclo de pagos sin remuneración. “He oído a ciertas personas de mi organización, en todos los niveles, referirse a ello como ‘Viernes Negro’”, comentó Brown, describiendo el temor generalizado a que la situación alcance un punto de quiebre si no se abona el siguiente sueldo.

La presión emocional y física por falta de pago afecta tanto la salud mental como el rendimiento de los empleados de la TSA (REUTERS/Megan Varner)

La amenaza de un éxodo de empleados y la posible parálisis de operaciones de seguridad se ciernen sobre los aeropuertos del norte de Texas. La incertidumbre respecto a la continuidad laboral y el impacto en las familias de los trabajadores agravan la crisis, dejando a la vista la fragilidad del sistema en situaciones de parálisis gubernamental.

Por otro lado, los legisladores han dado señales de estar cerca de alcanzar un acuerdo que pondría fin al cierre y permitiría reanudar los pagos a los empleados federales. Sin embargo, Brown advirtió que, incluso si se llega a una solución en los próximos días, los trabajadores de la TSA ya no recibirán su salario esta semana, lo que profundiza el malestar y la falta de confianza en la rapidez de la respuesta política. “Ya es demasiado tarde para que nos paguen el viernes o el sábado... pero si aprueban algo mañana o pasado mañana, probablemente podríamos recuperar lo que nos falta el martes o el miércoles de la semana que viene”, explicó Brown. La expectativa de una pronta resolución convive con el reconocimiento de que el daño económico y emocional ya está hecho.

En medio de esta adversidad, el sindicato ha intensificado sus esfuerzos para apoyar a los trabajadores afectados. La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) ha coordinado la entrega de dos camiones cargados de alimentos, programada para el viernes, con el objetivo de brindar alivio inmediato a los empleados de la TSA mientras esperan una definición política. Esta acción busca mitigar las consecuencias más urgentes del cierre y evitar que la crisis escale hasta niveles irreversibles, especialmente si se produce una nueva reducción en los niveles de personal y se ven obligados a cerrar más puntos de control de seguridad en los aeropuertos del norte de Texas.