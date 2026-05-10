Por qué Miami es considerada la ciudad menos asequible para quienes buscan alquilar vivienda en Estados Unidos

El informe revela que el alquiler promedio en Miami asciende a USD 3.150 mensuales, superando ampliamente las capacidades de los hogares con ingresos promedio (Opy Morales)

Miami se posicionó como la ciudad menos asequible para inquilinos en Estados Unidos, según el más reciente análisis publicado por el sitio especializado en finanzas personales WalletHub.

El estudio revisó 182 ciudades y ubicó a la urbe del sur de Florida en el último puesto del ranking nacional de accesibilidad de alquileres, superando a cualquier otra metrópoli.

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El informe de WalletHub, que evaluó factores como el porcentaje del ingreso destinado al alquiler, el crecimiento de los precios y el poder adquisitivo local, identificó a Miami como la ciudad donde arrendar una vivienda resulta más oneroso en relación con los ingresos promedio.

Los datos recopilados por el portal de estadísticas financieras muestran que, durante la última década, el costo de los alquileres en Miami aumentó más de 50 %, de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor de la Reserva Federal.

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Este incremento contrasta con el estancamiento salarial en la región, lo que genera una presión financiera significativa sobre los residentes.

WalletHub posiciona a Miami como la ciudad menos asequible para inquilinos en Estados Unidos, con el último puesto en su ranking nacional de alquiler (Opy Morales)

Según el reporte, la renta promedio en Miami se ubica actualmente en USD 3.150 por mes, mientras que el ingreso medio de los hogares locales es de USD 62.000 anuales (aproximadamente USD 5.100 mensuales).

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Esta diferencia evidencia una brecha considerable frente a la recomendación de los economistas, quienes sugieren no destinar más de un tercio del salario al pago de la vivienda.

En la práctica, muchos habitantes de Miami destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler, lo que limita su capacidad de ahorro y reduce su margen de maniobra económica.

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El análisis de WalletHub ubica a Bismarck (Dakota del Norte), Sioux Falls (Dakota del Sur), Cedar Rapids (Iowa), Charleston (Virginia Occidental) y Fargo (Dakota del Norte) en los primeros puestos del ranking nacional de asequibilidad para inquilinos.

En estas ciudades, el alquiler representa apenas 15 % del ingreso medio familiar, lo que permite a los residentes destinar una mayor proporción de sus recursos a otras necesidades o al ahorro para la compra de vivienda.

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El informe subraya que esta diferencia otorga “una clara ventaja financiera” a quienes residen en esos mercados inmobiliarios, donde la presión sobre los presupuestos familiares es mucho menor que en el sur de Florida.

Más del 50 % de aumento en el costo de los alquileres en Miami durante la última década, según datos del índice de Precios al Consumidor de la Reserva Federal (Opy Morales)

El estudio también detalla que, dentro de Florida, ninguna ciudad logró ubicarse entre las 100 primeras posiciones del ranking de asequibilidad.

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La mejor situada fue Jacksonville, en el puesto 125, seguida por Fort Lauderdale y Pembroke Pines, que quedaron aún más rezagadas.

Este dato refleja una tendencia regional donde los precios de los alquileres superaron de forma sostenida la capacidad adquisitiva de los habitantes, en contraste con lo observado en otras áreas del país.

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Por qué Miami lidera el ranking de alquileres menos accesibles

La principal razón que explica la baja asequibilidad en Miami es la relación desproporcionada entre los precios del alquiler y los ingresos de la población.

El índice de Precios al Consumidor de la Reserva Federal muestra que el costo promedio de arrendar una vivienda en la ciudad creció más de 50 % en la última década, impulsado por la alta demanda, la escasez de nuevas construcciones y la llegada de residentes de otras zonas con mayor poder adquisitivo.

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Pero los salarios locales no acompañaron ese ritmo, ampliando la brecha y generando una carga financiera que afecta principalmente a las familias trabajadoras y a los jóvenes profesionales.

La situación de Miami contrasta con la de ciudades del Medio Oeste y algunas áreas del norte del país, donde el mercado inmobiliario se mantiene más estable y los precios de alquiler guardan una proporción razonable con los ingresos.

En estos lugares, los residentes pueden reservar recursos para emergencias o invertir en la adquisición de vivienda, mientras que en Miami el gasto en alquiler absorbe una parte mayoritaria del presupuesto familiar.

Altos precios de alquiler, bajos salarios y escasez de nuevas viviendas sitúan a los residentes de Miami en situación económica crítica, según WalletHub (REUTERS/Marco Bello)

Impacto social y perspectivas para los inquilinos en Miami

El informe de WalletHub advierte que la tendencia al alza en los precios de los alquileres en Miami podría profundizarse si no se implementan políticas públicas orientadas a incrementar la oferta de viviendas asequibles y a mejorar los salarios reales.

La presión sobre los inquilinos se refleja en la dificultad para acceder a viviendas adecuadas, el aumento del hacinamiento y la migración interna hacia áreas con menores costos.

Expertos citados por la prensa local, como Miami New Times, indican que la falta de equilibrio entre alquiler e ingresos debilita el tejido social y limita las oportunidades de desarrollo económico para los sectores de ingresos medios y bajos.

La ausencia de ciudades de Florida entre los primeros cien lugares del ranking nacional refuerza la percepción de que la región enfrenta un desafío estructural en materia de vivienda.

En tanto, el informe recomienda a quienes buscan alquilar en Miami evaluar cuidadosamente el impacto financiero de estas decisiones y considerar alternativas en mercados menos tensionados, aunque esto implique trasladarse a otras zonas del estado o incluso a otras regiones del país.

Para muchos residentes, la falta de opciones asequibles en la ciudad representa un obstáculo creciente para la estabilidad y el bienestar económico a largo plazo.