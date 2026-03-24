Estados Unidos

Uno de cada siete hogares hispanos en Nueva York no tiene cuenta bancaria: para ellos, la nueva ley de efectivo no es un detalle

El sábado 21 de marzo comenzó a regir la obligación para comercios de aceptar billetes y monedas, con sanciones de hasta USD 1.500 por incumplimiento. La medida enfrenta un desafío adicional: el gobierno federal suspendió la fabricación de pennies en noviembre y aún no se definió cómo se resolverá la entrega de cambio exacto

Guardar
La nueva ley de efectivo
La nueva ley de efectivo en Nueva York obliga a comercios, restaurantes y supermercados a aceptar pagos en efectivo desde el 21 de marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma protege a millones de personas que quedaron fuera del sistema financiero a medida que los comercios migraban a pagos digitales.

Los datos del contralor de la ciudad y de la FDIC revelan quiénes son y por qué el efectivo sigue siendo su única herramienta de participación económica.

Cuando un restaurante de Manhattan pone un cartel de “solo tarjeta”, la mayoría de sus clientes no lo nota. Saca el teléfono, acerca la tarjeta al lector y sigue adelante. Pero para una parte significativa de los neoyorquinos, ese cartel equivale a una puerta cerrada.

La nueva ley de efectivo del estado de Nueva York, vigente desde el 21 de marzo, existe precisamente para esa población.

Según el informe sobre acceso bancario y crediticio de la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, el 10,9% de los hogares negros y el 14,5% de los hogares hispanos en la ciudad no tienen cuenta bancaria.

La tasa general de hogares sin banco en Nueva York fue de 7,6% en 2023, un número que supera tanto al promedio nacional como al de otras grandes ciudades del país.

Por qué no tienen cuenta bancaria

El 14,5% de los hogares
El 14,5% de los hogares hispanos y el 10,9% de los hogares negros en Nueva York no tienen cuenta bancaria, según la FDIC y el contralor municipal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe sobre acceso bancario y crediticio de la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, el 10,9% de los hogares negros y el14,5% de los hogares hispanos en la ciudad no tienen cuenta bancaria.

La tasa general de hogares sin banco en Nueva York fue de 7,6% en 2023, un número que supera tanto al promedio nacional como al de otras grandes ciudades del país.

A nivel nacional, la FDIC registró en su encuesta de 2023 que 5,6 millones de hogares estadounidenses, el 4,2% del total, no tienen ninguna cuenta bancaria.

De esos hogares sin banco, dos tercios dependen exclusivamente del efectivo para todas sus transacciones. El mismo informe señala que los hogares hispanos y negros tienen más de cinco veces más probabilidades de estar en esa situación que los hogares blancos.

Un análisis específico de la FDIC publicado en julio de 2024 añade un detalle relevante: dentro del universo de hogares sin banco que dependen solo del efectivo, tres de cada cuatro son hispanos.

Es el segmento que menos usa tarjetas prepagas o aplicaciones de pago alternativas, y el que menos interés expresa en abrir una cuenta bancaria. No es un problema de información: es un problema de acceso estructural y, en muchos casos, de estatus migratorio.

La digitalización que dejó gente afuera

La digitalización de los pagos
La digitalización de los pagos y la proliferación de tiendas sin efectivo en barrios como el Bronx, Queens y Brooklyn profundizaron la exclusión financiera de comunidades inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pandemia aceleró la adopción de pagos digitales en Estados Unidos. Muchos comercios, especialmente en grandes ciudades, adoptaron sistemas de pago sin efectivo por razones de higiene, velocidad o simplicidad operativa.

Para los hogares bancarizados, el cambio fue transparente. Para quienes no tienen tarjeta ni cuenta, significó quedar excluidos de tiendas, restaurantes y servicios básicos.

Según la Reserva Federal, el efectivo representó apenas el 14% de todos los pagos de consumidores en Estados Unidos en 2024, frente al 26% registrado en 2019.

La caída es consistente con la expansión de los comercios que operan exclusivamente con medios digitales, una tendencia que se concentró especialmente en ciudades como Nueva York, donde barrios de alta densidad inmigrante como el Bronx, Queens y Brooklyn vieron multiplicarse ese tipo de establecimientos.

La legisladora estatal Catalina Cruz, coautora de la ley, lo describió sin rodeos: “Las tiendas sin efectivo excluyen a demasiados neoyorquinos. El acceso a los bienes esenciales no puede depender de tener una tarjeta de crédito.”

Qué cambia con la ley y cómo denunciar

La norma, firmada por la gobernadora Kathy Hochul en noviembre de 2025 y vigente desde el 21 de marzo, obliga a todos los comercios, restaurantes y supermercados del estado a aceptar efectivo en transacciones presenciales.

Prohíbe, además, cobrar precios más altos a quienes paguen en efectivo que a quienes usen tarjeta. Las multas van de USD 1.000 en la primera infracción a USD 1.500 para reincidentes, según confirmó la fiscal general Letitia James.

Los consumidores que detecten un comercio que rechace efectivo pueden presentar una queja a través del sistema 311 de la ciudad o en el sitio web del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador. No es necesario identificarse ni acreditar estatus migratorio para hacer la denuncia.

El senador James Sanders Jr., uno de los impulsores de la ley, lo planteó en términos concretos al momento de su aprobación: “Nadie debería ser rechazado por un sándwich, una botella de agua o un pan porque no tiene tarjeta de débito. Esta ley es sobre equidad y dignidad básica.” Para los 5,6 millones de hogares sin banco en Estados Unidos, esa frase no es retórica. Es la descripción de lo que ocurría hasta el 21 de marzo.

Temas Relacionados

Nueva YorkInclusión FinancieraPagos DigitalesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Los centros comerciales de lujo modifican el sector inmobiliario en Estados Unidos

La elevada demanda en complejos de alta gama y el creciente interés de compradores jóvenes impulsan una segmentación inédita en el mercado, mientras cientos de espacios tradicionales enfrentan una aceleración en la clausura y la depreciación de activos

Los centros comerciales de lujo

Un jugador de cornhole sin piernas ni brazos es acusado de disparar mortalmente a un hombre mientras conducía

La detención del reconocido atleta, señalado por el homicidio de Bradrick Michael Wells en Maryland, ha puesto bajo escrutinio tanto a la American Cornhole League como al entorno mediático que seguía su historia de superación

Un jugador de cornhole sin

3 complejos rurales de lujo que atraen a turistas estadounidenses para estas vacaciones de primavera

Una serie de complejos de Estados Unidos renovó su oferta convergiendo historia, gastronomía local y deportes al aire libre, en respuesta a tendencias actuales del turismo exclusivo fuera de las ciudades

3 complejos rurales de lujo

El magnate Neville Roy Singham y su esposa Jodie Evans utilizan una red de ONG para introducir propaganda del Partido Comunista chino en EEUU

De acuerdo con una investigación de Fox News, este entramado se ha desplegado en paralelo al avance internacional del PCCh, buscando influir en la percepción y las dinámicas políticas de Washington y otros escenarios estratégicos

El magnate Neville Roy Singham

El Senado de Estados Unidos confirmó a Markwayne Mullin como nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional

La votación se resolvió con 54 votos a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, ex senador por Oklahoma, que asume en un contexto de tensión política y operativa dentro del organismo

El Senado de Estados Unidos

TECNO

CEO de Cloudfare advierte que

CEO de Cloudfare advierte que en 2027 habrá más robots navegando en la web que humanos

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Apple rompe su propio techo y suma la mayor cantidad de nuevos usuarios de Mac

Trucos efectivos para ahorrar electricidad y mejorar el rendimiento del microondas

Estas son las profesiones que permanecerán tras el avance de la IA, según Bill Gates

ENTRETENIMIENTO

Kurt Russell y Goldie Hawn:

Kurt Russell y Goldie Hawn: la vida lejos de Hollywood que fortalece a su familia

El inesperado significado de los trajes en la nueva boda de Bridgerton

Jamie Lee Curtis reveló cómo renegoció su contrato en “Halloween” y lanzó una fuerte crítica a la industria del cine

La nueva “Moana” en acción real ya tiene fecha en cines

Hablar dormido: qué significa para la psicología el hábito nocturno que confesó Selena Gomez

MUNDO

El ático tríplex de la

El ático tríplex de la Rothko House, donde vivió el expresionista abstracto Mark Rothko, sale al mercado por 6,2 millones de dólares

Una nueva oleada de misiles iraníes impactó en Tel Aviv y dejó daños severos en tres edificios: hay cuatro heridos leves

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur para garantizar la seguridad

Putin se obsesiona con la salud reproductiva de los rusos: ordenó analizar el esperma de quienes van al sauna

La purga de Xi Jinping apunta al sector financiero: investigan a un alto funcionario chino por corrupción