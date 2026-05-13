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Scary Movie 6 y el secreto mejor guardado de los Wayans: cómo convirtieron su propio miedo en éxito

El guionista de la franquicia más irreverente del cine admite que huye del género que satiriza, una confesión tan inesperada como reveladora para cualquier fanático de la saga

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El regreso de Scary Movie 6 marca una nueva etapa para la franquicia, liderada por Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans

La clásica franquicia de parodia regresa este año, con los hermanos Wayans a cargo de dirección y guion. El lanzamiento de Scary Movie 6 será el 4 de junio en Reino Unido, según el medio especializado en cine Empire Online.

Los Wayans buscan retomar el humor que caracterizó a la saga, convencidos de que, después de años difíciles, las audiencias están listas para reencontrarse y reír juntas. Marlon Wayans resume el espíritu renovado de la película afirmando que la gente solo quiere volver a sentirse bien.

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El regreso de Scary Movie: claves de la nueva entrega

Según Marlon Wayans, traer de vuelta Scary Movie 6 responde a una demanda clara del público: comedias que unan y permitan a la gente compartir carcajadas. Los hermanos Wayans aseguran que el sello de la franquicia está intacto, con un humor que no teme desafiar normas y que prioriza el efecto en sala.

Los hermanos Wayans mantienen la esencia cómica original adaptándola a las sensibilidades y códigos de la audiencia moderna de Reino Unido y el mundo (REUTERS/Caroline Brehman)
Los hermanos Wayans mantienen la esencia cómica original adaptándola a las sensibilidades y códigos de la audiencia moderna de Reino Unido y el mundo (REUTERS/Caroline Brehman)

Si la audiencia reacciona con sorpresa, es señal de que está atenta. Entonces hay que insistir hasta lograr la risa”, explicó a Empire Online. Desde el equipo sostienen que la comedia cobra más sentido cuando desafía lo establecido, apostando por la espontaneidad y el efecto inmediato en el público.

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En diálogo con el medio especializado en cine Empire Online, Marlon Wayans recalca que el encuentro colectivo ante la pantalla tiene sentido cuando la risa se convierte en lenguaje común, especialmente Scary Movie seis, que aspira a servir como un nuevo punto de reunión para una generación que busca reencontrarse tras largos periodos de distanciamiento.

La visión del equipo está enfocada en que cada actor y creativo sume a una fórmula que funcione para todos, sin perder esa agudeza y energía cómica que define a la franquicia.

Referencias contemporáneas y sátira del terror actual

Scary Movie 6 (Captura de tráiler oficial)
La nueva entrega de Scary Movie apuesta por el humor audaz y la sátira, con referencias a filmes de terror contemporáneo reconocidos (Captura de tráiler oficial)

La nueva entrega de Scary Movie 6 incluye parodias de películas recientes y guiños a fenómenos actuales del terror. Entre las referencias están las recientes Halloween, producciones del sello A24, menciones a la saga Expediente Warren y alusiones al revival de Scream. La sátira apunta a reflejar tanto blockbuster como cine independiente, recogiendo tópicos y personajes reconocibles para el público actual de Reino Unido y más allá.

Por su parte, Shawn Wayans, guionista y actor, reconoce que las películas oscuras del género no son de su preferencia y admite: "No tengo el estómago más fuerte para el terror; cuando la atmósfera se vuelve demasiado inquietante, me aparto". De este modo, la propuesta apunta a mantener el tono lúdico y familiar que hizo popular a la marca Scary Movie, adaptándose a los códigos contemporáneos.

Los hermanos mantienen el foco en los arquetipos del cine de terror, garantizando que la sátira no pierde vigencia ni relevancia para el público actual.

El equipo creativo y su visión

Marlon Wayans joven actuando en Scary Movie
El elenco combina jóvenes talentos con figuras clásicas, buscando atraer tanto a nuevas generaciones como a los seguidores históricos de la saga

El regreso reúne a Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans al frente de la escritura y dirección de Scary Movie 6. El equipo combina la experiencia de décadas con el pulso actual de la comedia, persiguiendo una fórmula que conjugue innovación y fidelidad a la esencia de la saga.

Cada miembro aporta desde su recorrido en la comedia, adaptando la fórmula original a las sensibilidades de nuevas audiencias tanto en Reino Unido como globalmente.

La producción también apuesta por un elenco renovado que incluye jóvenes talentos junto a figuras reconocidas del universo Wayans. Esta combinación busca ampliar el alcance de la película y captar la atención de públicos diversos.

Marlon Wayans joven actuando en Scary Movie
Marlon Wayans destaca que la comedia de Scary Movie 6 busca unir a la audiencia tras años de distanciamiento, ofreciendo un 'punto de encuentro' para el público

Los responsables de la saga consideran esencial que el reparto refleje la variedad del público actual, generando identificación y frescura. De este modo, esperan que la nueva entrega revitalice la franquicia y sume nuevas generaciones de seguidores.

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