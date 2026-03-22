Estados Unidos

Entra en vigor la ley que obliga a comercios y restaurantes de Nueva York a aceptar efectivo

El nuevo marco normativo, en vigor desde el 21 de marzo, exige que todos los locales brinden la opción de pago en metálico a los consumidores para garantizar el acceso universal a bienes y servicios básicos en el estado

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Obligatoriedad del efectivo en Nueva
Obligatoriedad del efectivo en Nueva York: los consumidores cuentan ahora con la garantía de poder pagar en metálico en la mayoría de los locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ayer, comercios, restaurantes y supermercados en todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo por parte de sus clientes, según una nueva ley estatal diseñada para garantizar el acceso a bienes esenciales y evitar la exclusión de personas no bancarizadas.

La legislación, en vigor desde el sábado 21 de marzo, impide que los establecimientos nieguen la venta de productos o servicios a quienes opten por el efectivo y establece multas de hasta USD 1.000 a quienes incumplan la disposición, confirmaron Newsday y la fiscal general Letitia James en un comunicado de prensa.

La normativa prohíbe que los negocios impongan sobreprecios a quienes deciden pagar en efectivo y extiende la obligación de aceptación incluso a bares y restaurantes.

Los reincidentes enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción adicional, según la Office of the New York State Attorney General. Este marco legal se inspira en una medida similar de la ciudad de Nueva York desde 2020, pero ahora se aplica en todo el estado.

La normativa estatal, que amplía
La normativa estatal, que amplía una medida local vigente en la ciudad desde 2020, busca reforzar la inclusión financiera frente a la digitalización de los pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comercios tampoco pueden exigir que los consumidores usen solo tarjetas de crédito u otros métodos de pago electrónico. Además, tienen prohibido cobrar un monto adicional a quienes prefieran utilizar efectivo, informó NBC New York.

Un aspecto clave de la ley es la protección a los sectores con menor acceso a servicios bancarios, problema que se profundizó con la digitalización.

En palabras de la fiscal James en ABC7 New York: “Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar. Los comercios no pueden negar el acceso a necesidades básicas como comida y ropa al rechazar efectivo o cobrar más por ese motivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo nuestro estado”.

La fiscal general advirtió que
La fiscal general advirtió que habrá sanciones para quienes excluyan a clientes por elegir efectivo como medio de pago (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Detalles, restricciones y excepciones de la normativa

La legislación presenta restricciones claras: los comercios pueden negar billetes de más de USD 20 y la obligación de aceptar efectivo se limita a transacciones presenciales, confirmaron Newsday y la oficina de la fiscal general.

Si los locales ofrecen conversión de efectivo a tarjetas prepagas, no pueden cobrar comisiones por ese servicio ni obligar al cliente a cargar en la tarjeta más de un dólar, precisó Newsday.

Las sanciones alcanzan los USD 1.000 en una primera infracción y suben a USD 1.500 para reincidentes, según lo previsto en el texto legal y reiterado por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.

Bares y restaurantes también quedan
Bares y restaurantes también quedan alcanzados por la ley y deberán aceptar billetes hasta 20 dólares en todas sus operaciones presenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representantes del sector, como Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation, explicaron a Newsday que la mayoría de los comercios minoristas ya están acostumbrados a las operaciones en efectivo, considerándolo generalmente el método de pago de menor costo para los negocios.

Advirtieron, sin embargo, que para algunas empresas, el manejo de grandes volúmenes de efectivo puede incrementar los riesgos de seguridad.

También existen factores técnicos con impacto inmediato: la reciente escasez nacional de centavos por el cese de su producción federal en noviembre pasado. El abogado Christopher Phillips explicó a Newsday que este escenario crea desafíos de redondeo en las operaciones. Los comercios deberán decidir si ajustan el total a la baja o al alza cuando no se pueda pagar el importe exacto en efectivo, lo cual podría afectar los márgenes de tiendas pequeñas muy dependientes de ventas en metálico.

Los locales minoristas se adaptan
Los locales minoristas se adaptan a la regulación que prohíbe recargos y rechazos a quienes abonen en efectivo en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Protección ante la exclusión” y vías de denuncia para los consumidores

La ley responde a la búsqueda de “la equidad y la oportunidad” para quienes no tienen acceso a servicios financieros, según Phillips en Newsday.

Diversos especialistas señalan que el avance de los pagos digitales tras la pandemia había dejado a miles de consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, informó NBC New York.

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