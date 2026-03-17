La población latina enfrenta el mayor impacto absoluto por sobredosis en el condado de Los Ángeles

Las muertes por sobredosis de fentanilo y metanfetamina persisten en niveles elevados entre la población del condado de Los ángeles, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muertes por sobredosis de fentanilo y metanfetamina persisten en niveles elevados entre la población del condado de Los ángeles, especialmente en latinos, a pesar de que se registró una reducción general del 22 % en estos decesos durante 2024 respecto al año anterior, de acuerdo al diario La Opión.

Aunque se observó esta disminución global, la reducción no se reflejó por igual en todos los grupos: los latinos son el mayor contingente en cifras absolutas de afectados por sobredosis, debido a su mayor presencia demográfica en el condado, mientras que la tasa de mortalidad más alta correspondi a la población afroamericana (es decir, un mayor número de muertes en relación a la proporción de su población total).

El doctor Brian Hurley, director médico de la Oficina de Prevención y Control del Abuso de Sustancias del Departamento de Salud Pública del Condado de Los ángeles, explicó que esta disparidad impulsó el desarrollo de estrategias focalizadas para combatir las diferencias en las comunidades más afectadas, según informó el medio latino de referencia La Opinión y la organización civil reconocida American Community Media (ACoM).

La persistencia de tasas elevadas entre los latinos motivó el diseño de políticas y recursos específicos para barrios vulnerables. Estas iniciativas se abordaron durante una conferencia virtual de ACoM, bajo el título Disminuyen las muertes por sobredosis de drogas en Los ángeles. Persisten las disparidades raciales y de ingresos.

La compleja estructura molecular del fentanilo, un opioide sintético altamente potente, se presenta en una imagen 3D con un fondo oscuro y humo azul, ilustrando su presencia y el impacto en la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y acciones frente a la crisis de sobredosis

Entre las principales intervenciones se destaca la distribución masiva de naloxona. La directora de la División de Reducción de Daños Shoshanna Scholar, del Departamento de Servicios de Salud de Los ángeles, señaló que “hasta la fecha, han distribuido millones de dosis de naloxona en todo el condado” y que se han logrado cincuenta mil reversiones de sobredosis desde 2019, situaciones en que miembros de la comunidad utilizaron este medicamento para salvar vidas.

Scholar detalló que estos esfuerzos buscan “ampliar los espacios interiores o centros de salud” en los que las personas que consumen drogas reciben atención médica, apoyo alimentario, referencias a tratamiento y posibilidades de desarrollo laboral.

También se ponen en marcha acciones focalizadas en jóvenes para actuar antes del inicio de conductas adictivas. Las alianzas con escuelas y servicios de bienestar infantil facilitan el acceso a naloxona, tiras reactivas y materiales educativos de prevención.

Las cifras oficiales indican que las muertes por sobredosis afectan más a hombres que a mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fentanilo genera un impacto relevante por su alta potencia y mecanismo de acción en comparación con opioides empleados en décadas anteriores. Scholar subrayó la campaña “una sola pastilla puede matar” como recurso de concienciación sobre los riesgos actuales.

Distribución de riesgo por sexo y grupo etario

Las cifras oficiales indican que las muertes por sobredosis afectan más a hombres que a mujeres. El mayor riesgo se ubica entre los 25 y 65 años. Scholar remarcó que la población debe “nunca consumir a solas y tener siempre naloxona a mano”.

Otra de las respuestas institucionales es la instalación de máquinas expendedoras de naloxona en cárceles, junto a la distribución de videos de capacitación y operaciones de alcance para personas que acaban de salir de prisión, un grupo considerado de gran vulnerabilidad, conforme describió Scholar a La Opinión.

Las cifras oficiales indican que las muertes por sobredosis afectan más a hombres que a mujeres. Foto: Infobae

Centros comunitarios y experiencia de pares

El referente en atención a personas sin hogar en Los ángeles, Homeless Outreach Program Integrated Care System (HOPICS), bajo la dirección del subdirector Kelvin Driscoll, atendió a ocho mil personas en el último año en su centro abierto. En este espacio, se entregaron cuarenta y ocho mil dosis de naloxona y se revirtieron quinientas noventa y nueve sobredosis.

El abordaje incluye atención médica, derivaciones y acceso a elementos básicos como agua, aire acondicionado y un lugar seguro, fundamentales para quienes atraviesan situación de calle y consumo de sustancias.

Driscoll resaltó a La Opinión que la cooperación con el condado favorece la generación de confianza y el acceso a tratamientos sanitarios para un sector tradicionalmente excluido de los sistemas de salud.

La organización especializada en salud para personas sin hogar Homeless Health Care Los Angeles (HHCLA), a través de su directora asociada de Iniciativas Comunitarias, Aurora Morales, compartió su experiencia y la importancia de involucrar a quienes cuentan con trayectoria vivida en reducción de daños.

Morales indicó que en lugares como Skid Row, los equipos de HHCLA atienden a tres mil personas diariamente, muchas de ellas latinas y carentes de redes de apoyo. Explicó: “Esto los sitúa en un estado de mayor vulnerabilidad, pues si nadie te busca, si nadie te ve, nadie sabrá que te estás muriendo”.

El trabajo en Parque MacArthur lo realizan equipos bilingües capacitados para ofrecer respuestas rápidas frente a sobredosis. Morales enfatizó que “es fundamental compartir información en las familias latinas para afrontar el tipo de crisis que estamos viviendo”.

Datos descriptivos de la crisis de sobredosis entre latinos

La reducción promedio del 22 % en fallecimientos por sobredosis en el condado de Los ángeles durante 2024 no impide que la comunidad latina siga registrando cifras absolutas elevadas de decesos asociados al consumo de fentanilo y metanfetamina.

Las intervenciones apuntan a barrios vulnerables mediante distribución de naloxona, expansión de centros comunitarios y énfasis en educación y reducción del estigma. Autoridades y organizaciones sociales articulan la respuesta ante una epidemia que, pese a los avances regionales, mantiene un impacto desproporcionado en los latinos, en particular, en hombres entre 25 y 65 años. Esta información fue reunida y validada por el medio latino de referencia La Opinión.