Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

Subastarán artículos de “Friends” de Matthew Perry para apoyar una causa benéfica. (Captura de video)

Objetos personales del patrimonio de Matthew Perry serán subastados el próximo mes como parte de una iniciativa vinculada a la Matthew Perry Foundation, cuyo objetivo es reducir el estigma en torno a la adicción.

La subasta incluirá diversos artículos relacionados con la serie Friends, en la que el actor interpretó a Chandler Bing.

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Entre los objetos disponibles se encuentra una colección de 26 guiones de episodios, entre ellos “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el final de la serie en dos partes, “The Last One”.

También se ofrecerán dos guiones adicionales firmados por Matthew Perry y por sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, los cuales fueron donados por Warner Bros.

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La subasta tendrá varios guiones originales de la serie firmado por sus protagonistas. (HBO)

Otros artículos incluyen un álbum fotográfico titulado “The One With the Last Supper”, que contiene una carta firmada como “Jenny”, así como una réplica del marco amarillo ubicado en la mirilla de la puerta del apartamento de Monica, un elemento característico de la escenografía de la serie.

La subasta, organizada en colaboración con Heritage Auctions, comenzará el 5 de junio.

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De acuerdo con un comunicado de la empresa, los ingresos netos se destinarán a “impulsar el legado más significativo de Matthew: construir un futuro libre del estigma de la adicción, donde cada persona que busque recuperación tenga acceso a la atención, los recursos y la comunidad que necesita para prosperar”.

Entre los beneficiarios adicionales se encuentra el programa Massachusetts General Hospital, específicamente la beca Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine.

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Las ganancias serán donadas a una fundación relacionada con Matthew Perry. (Brian Ach/Invision/AP)

También se incluyen iniciativas como Healing Appalachia, así como subvenciones para organizaciones comunitarias que trabajan en procesos de recuperación.

Cabe recordar que Matthew Perry enfrentó problemas de adicción durante gran parte de su vida. Falleció el 28 de octubre de 2023 a causa de los efectos del consumo de ketamina, según reportes médicos.

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Tras su muerte, la fundación que lleva su nombre ha impulsado diversas acciones orientadas a la concientización y el acceso a tratamientos.

Además de los artículos relacionados con Friends, la subasta incluirá el premio del Screen Actors Guild que Perry recibió en 1995 por desempeño destacado de un elenco en una serie de comedia.

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El premio del Screen Actors Guild que Matthew Perry recibió en 1995 también estará disponible en la subasta. (Heritage Auctions)

Asimismo, formarán parte del catálogo piezas de arte pertenecientes a su colección personal, con obras de artistas como Banksy y Mel Bochner.

El proceso de pujas anticipadas se abrió el martes mediante un sistema de ofertas remotas, lo que permite a los interesados participar antes del evento principal.

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Los artículos estarán disponibles para vista previa presencial en la sala de exhibición de Heritage Auctions en Beverly Hills entre el 18 y el 29 de mayo. Posteriormente, la subasta se llevará a cabo tanto en línea como de forma presencial en Dallas el 5 de junio.

La subasta vinculada a Matthew Perry se realizará el próximo 5 de junio. (Evan Agostini/Invision/AP)

La directora ejecutiva de la fundación, Lisa Kasteler Calio, señaló en un comunicado: “Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”.

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Asimismo, agregó que “esta subasta impulsa el trabajo de la fundación para ampliar el acceso a atención basada en evidencia y enfrentar el estigma. Es una forma más de asegurar que nadie tenga que enfrentar esta enfermedad en soledad”.