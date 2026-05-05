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Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El acuerdo aún requiere revisión del Congreso y negociación contractual

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Estados Unidos autorizó a Ucrania la compra de kits para convertir bombas en municiones guiadas por GPS, fortaleciendo su capacidad de defensa aérea (EFE)
Estados Unidos autorizó a Ucrania la compra de kits para convertir bombas en municiones guiadas por GPS, fortaleciendo su capacidad de defensa aérea (EFE)

El Departamento de Estado aprobó la solicitud de Ucrania para comprar kits de bombas guiadas por GPS por un valor de hasta 374 millones de dólares, según un anuncio realizado el martes.

La aprobación permitirá a Ucrania adquirir variantes de largo alcance de las Municiones de Ataque Directo Conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) de Boeing Co., así como equipos relacionados. Kiev podría comprar hasta 1.200 kits de cola KMU-572 JDAM y 332 kits de cola KMU-556 JDAM, junto con espoletas, repuestos y otros equipos de apoyo, informó el Departamento de Estado.

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Los kits pueden acoplarse a bombas no guiadas de entre 500 y 2.000 libras para convertirlas en municiones guiadas por GPS, capaces de alcanzar objetivos a unos 72 kilómetros de distancia.

Las cifras publicadas el martes representan el valor y las cantidades máximas potenciales de la venta, que está sujeta a la revisión del Congreso y a negociaciones entre el cliente y el contratista.

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El Pentágono previamente proporcionó a Ucrania el mismo tipo de armas desde los inventarios militares estadounidenses como parte de un paquete de autoridad de reducción presidencial anunciado en diciembre de 2022, refiriéndose a ellas de manera general como “municiones aéreas de precisión”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Pentágono liberó 400 millones de dólares en ayuda para Ucrania (Reuters)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Pentágono liberó 400 millones de dólares en ayuda para Ucrania (Reuters)

El Departamento de Estado señaló que la compra de estas armas por parte de Ucrania respaldará los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y “mejorará la capacidad de Ucrania para enfrentar amenazas actuales y futuras, al equiparla aún más para llevar a cabo misiones de autodefensa y de seguridad regional con una capacidad de defensa aérea más sólida”.

La posible adquisición está alineada con el enfoque preferido de la administración Trump para armar a Ucrania, en el que Kiev u otros gobiernos europeos adquieren armas fabricadas en Estados Unidos en lugar de depender de fondos proporcionados por los contribuyentes estadounidenses.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el 29 de abril que el Pentágono había liberado 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania un día antes.

El senador Mitch McConnell, quien preside la comisión de asignaciones de defensa de su cámara, criticó públicamente a la administración por retener fondos asignados por el Congreso.

El senador Mitch McConnell criticó públicamente a la administración por demorar la entrega de fondos asignados a Ucrania (Reuters)
El senador Mitch McConnell criticó públicamente a la administración por demorar la entrega de fondos asignados a Ucrania (Reuters)

Jules Hurst, contralor interino del Departamento de Defensa, afirmó en la misma audiencia que los fondos aún no se habían adjudicado mediante contrato.

El anuncio del Departamento de Estado no indicó que se vayan a utilizar fondos estadounidenses para cubrir la compra.

(Bloomberg)

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