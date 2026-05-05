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Francia instó al G7 a combatir el dominio de China en el mercado de tierras raras

La autoridad de comercio de Francia planteó la urgencia de que los países industriales unan esfuerzos para diversificar el suministro global de materiales estratégicos, señalando las implicancias para industrias tecnológicas y de defensa de la actual concentración en un solo país

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El ministro francés Nicolas Forissier alertó al G7 sobre el fuerte dominio de China en el mercado mundial de tierras raras y minerales críticos. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
El ministro francés Nicolas Forissier alertó al G7 sobre el fuerte dominio de China en el mercado mundial de tierras raras y minerales críticos. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

El ministro de Comercio Internacional de Francia, Nicolas Forissier, instó hoy a los líderes del G7 a enfrentar el “casi monopolio de China” en el sector de las tierras raras y minerales críticos, durante una reunión presencial celebrada en París y convocada por la patronal francesa Medef, principal organización empresarial del país. El encuentro reunió a representantes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y la Unión Europea como antesala de la cumbre ministerial de Comercio Internacional del grupo.

Forissier afirmó que China produce, recicla y vende cerca del 80% de las tierras raras a nivel global y advirtió que hasta ahora no se ha conseguido construir un modelo económico suficientemente sólido frente a esa concentración. Pidió “esfuerzos colectivos” y remarcó la necesidad de que los países del G7 “puedan contar los unos con los otros” para reducir esta dependencia. Las tierras raras se consideran esenciales en la fabricación de motores para coches eléctricos, aerogeneradores, pantallas táctiles y otros productos de alto valor económico.

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Durante su intervención, el ministro francés manifestó su deseo de lograr una mayor convergencia con Estados Unidos en torno a la gestión de minerales críticos, señalando que Washington ya impulsa su propia iniciativa en este ámbito. Subrayó también que la cooperación internacional debe ir más allá de simples intercambios políticos o administrativos y traducirse en acciones coordinadas.

Nicolas Forissier, titular de Comercio Internacional de Francia, en una reciente actividad oficial en París. (REUTERS)
Nicolas Forissier, titular de Comercio Internacional de Francia, en una reciente actividad oficial en París. (REUTERS)

La reunión contó con la participación de Jamieson Greer, responsable de Comercio Internacional de Estados Unidos, mediante un mensaje grabado en el que remarcó que la política comercial estadounidense responde a intereses de política doméstica y a la necesidad de revertir la desindustrialización.

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Por parte de Canadá, el ministro de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, destacó el aporte canadiense a las cadenas globales de suministro de minerales críticos como el cobalto, el cobre, el litio y el níquel. Indicó que es “el único socio del G7 y miembro de la OTAN que posee los 12 minerales críticos identificados por la alianza como esenciales para la defensa”.

Representación de elementos químicos de tierras raras, cuya concentración en el mercado global fue eje del debate entre Francia y el G7. (REUTERS)
Representación de elementos químicos de tierras raras, cuya concentración en el mercado global fue eje del debate entre Francia y el G7. (REUTERS)

El presidente de Medef, Patrick Martin, señaló que las empresas francesas “no piden ni el cierre ni el repliegue”, sino que exigen reglas del juego equitativas y una competencia leal ante la presión del mercado internacional.

Al finalizar la jornada, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, anunció una próxima reunión virtual de ministros del G7 para el jueves, en la que se buscará acordar mecanismos que permitan romper el dominio chino en los minerales críticos y preparar la cumbre de líderes del G7 que se celebrará en Évian del 15 al 17 de junio.

En la misma jornada, Francia presentó una estrategia nacional para reconstruir la cadena de suministro de tierras raras e imanes permanentes, inspirada en modelos de cooperación internacional previos. El objetivo es, para el año 2030, cubrir la totalidad de la demanda europea de tierras raras pesadas y una parte relevante de las ligeras, mediante medidas como flexibilización de garantías, incentivos fiscales y acuerdos con operadores internacionales para asegurar el suministro.

(Con información de EFE y Reuters)

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