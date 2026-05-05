Estados Unidos

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

Expertos y autoridades destacan que anticipar la búsqueda de hospedaje es esencial para obtener mejores tarifas, evitar estafas y asegurar disponibilidad durante el evento futbolístico más esperado por los aficionados de América Latina

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La demanda de alojamiento para el Mundial 2026 en Estados Unidos provoca un aumento récord en los precios de hoteles en ciudades sede (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La demanda de alojamiento para el Mundial 2026 en Estados Unidos provoca un aumento récord en los precios de hoteles en ciudades sede (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La inminente llegada del Mundial 2026 en Estados Unidos impulsó una demanda sin precedentes de alojamiento en las principales ciudades sede, especialmente entre turistas latinoamericanos.

Miles de viajeros ya buscan reservar hotel, lo que ha generado una subida notable en los precios y advertencias sobre el riesgo de encarecimiento y fraudes para quienes dejan la gestión para último momento.

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Las autoridades y asociaciones hoteleras insisten en que anticipar la reserva es fundamental para conseguir mejores tarifas y minimizar riesgos.

En las ciudades sede, el alojamiento más caro se concentra en Miami, Nueva York, Dallas, Houston, Los Ángeles y Atlanta.

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De acuerdo con simulaciones recientes en plataformas de reservas, las tarifas promedio duplicaron los precios habituales respecto a años previos, y reservar cerca de la fecha implica riesgos concretos: encontrar precios desproporcionados, escasez de habitaciones y posible exposición a fraudes en plataformas no oficiales.

Los turistas latinoamericanos buscan reservar con antelación para evitar escasez de alojamiento y precios excesivos en el Mundial 2026 (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Los turistas latinoamericanos buscan reservar con antelación para evitar escasez de alojamiento y precios excesivos en el Mundial 2026 (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En Miami, por ejemplo, una habitación estándar ya supera los USD 500 por noche, cuando el precio habitual ronda los USD 250.

Nueva York y Los Ángeles presentan tarifas similares, con habitaciones que oscilan entre USD 400 y USD 600 en hoteles de categoría media.

En Dallas, Houston y Atlanta, la demanda supera la de un verano típico e impulsó aumentos de al menos un 70% respecto al año anterior.

En Dallas, la noche asciende a USD 370 para 2026, comparado con USD 200 durante la temporada alta del año previo.

En Atlanta, el incremento ronda los USD 150 adicionales por noche en comparación con el año pasado. Los expertos advierten que las políticas fiscales locales, como los nuevos impuestos en Houston o Los Ángeles, pueden elevar el precio final entre un 10% y un 15%, impactando directamente el costo total de la estadía.

La tendencia revela que retrasar la reserva puede resultar costoso y riesgoso. La mayoría de los hoteles cercanos a los estadios tienden a agotar sus habitaciones con rapidez, lo que obliga a los viajeros a aceptar opciones alejadas o precios elevados por alojamientos de menor calidad.

Habitación de hotel con cama doble, dos maletas (una abierta, otra cerrada), una factura con 'USD 500+' resaltado, un folleto del Mundial 2026 y un cartel de 'No Vacancy' en la puerta.
Reservar habitaciones a último momento para el Mundial 2026 incrementa el riesgo de fraudes y de hoteles sin disponibilidad cercana a los estadios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semana de demora puede significar precios aún mayores y mayor dificultad para encontrar hospedaje adecuado. Varias cadenas están endureciendo sus políticas de cancelación para el evento: numerosas reservas no permiten devoluciones, lo que implica el riesgo de perder el dinero ante cualquier cambio de planes.

El aumento en la demanda también provocó un crecimiento en los fraudes relacionados con el alojamiento. Los viajeros que buscan ofertas son blancos de estafadores que crean sitios web apócrifos imitando cadenas conocidas o plataformas de reservas reconocidas.

Entre los delitos más frecuentes se encuentran el cobro de habitaciones en hoteles inexistentes y la anulación inesperada de reservas al llegar al lugar.

Para protegerse, los especialistas aconsejan utilizar solo plataformas oficiales, evitar transferencias bancarias directas y comprobar la reputación digital de cada sitio antes de compartir datos personales.

Las recomendaciones para turistas latinoamericanos que planean asistir al Mundial 2026 incluyen anticipar la búsqueda y comparar precios entre al menos dos plataformas reconocidas, revisando detenidamente cada política de cancelación.

Alternativas como Airbnb pueden ser seguras si se verifica la identidad de los anfitriones y se utilizan exclusivamente sistemas de pago protegidos.

No se deben realizar depósitos fuera de las plataformas, y es clave revisar que el alojamiento cuente con comentarios recientes y positivos.

Además, los viajeros deben calcular el impacto de los impuestos locales sobre el costo final de la estadía, ya que pueden variar significativamente entre ciudades sede.

El impacto del aumento de precios queda reflejado en la experiencia de un viajero latino que aseguró su alojamiento en Nueva York y reservó con más de un año de anticipación al notar que los precios “aumentaban cada semana”.

Lobby de hotel moderno con mostrador de recepción y empleados. Varios viajeros de espaldas con maletas rojas, azules y grises. Pantallas muestran "no vacancy" y precios en dólares. Logos de Booking, Airbnb y Expedia visibles.
Las principales ciudades afectadas por la subida de tarifas son Miami, Nueva York, Dallas, Houston, Los Ángeles y Atlanta durante el torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su habitación doble en Manhattan pasó de USD 280 a USD 450 por noche en menos de dos meses. Las simulaciones para Miami señalan que, para junio y julio de 2026, menos del 30% de los hoteles ofrecen habitaciones en las fechas clave del torneo, anticipando una oferta cada vez más limitada.

Riesgos de reserva tardía y fraudes en el Mundial 2026

Dejar la reserva para el último momento puede resultar costoso y peligroso. Ante la falta de habitaciones cerca de los estadios, muchos viajeros terminan aceptando opciones alejadas o tarifas excesivas, mientras la proliferación de fraudes exige extremar precauciones.

Las autoridades recomiendan recurrir a los recursos oficiales de la asociación hotelera, las principales cadenas y las plataformas reconocidas internacionalmente para garantizar transacciones seguras.

En caso de sospecha de fraude, se aconseja contactar de inmediato a la policía local o a los consulados, que suelen habilitar líneas de ayuda específicas durante grandes eventos internacionales.

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