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“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

La cinta, protagonizada por Dominic Sessa, retrata la juventud del chef y presentador durante un verano en Provincetown

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La cinta, protagonizada por Dominic Sessa, retrata la juventud del chef y presentador durante un verano en Provincetown. (YouTube)

La productora A24 lanzó el primer tráiler de Tony, una película biográfica centrada en la juventud del chef y presentador Anthony Bourdain.

El filme está protagonizado por Dominic Sessa y se sitúa en 1976, periodo en el que el personaje experimenta un momento decisivo mientras vive y trabaja en Provincetown.

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De acuerdo con la información difundida junto al adelanto, la historia se enfoca en una etapa previa a la formación profesional de Bourdain. Dos años después del momento en el que transcurre la película, el chef ingresó a una escuela culinaria, iniciando así su trayectoria en el ámbito gastronómico.

Posteriormente, alcanzó notoriedad con la publicación de Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly en el año 2000, obra en la que relató su experiencia como chef ejecutivo en el restaurante Brasserie Les Halles, en Nueva York.

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La película de Anthony Bourdain abordará sus primera experiencia como chef de un restaurante. (Captura de video)
La película de Anthony Bourdain abordará sus primera experiencia como chef de un restaurante. (Captura de video)

Anthony Bourdain desarrolló también una carrera en televisión como conductor de programas centrados en gastronomía y viajes.

Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran No Reservations y Parts Unknown, producciones que le valieron seis premios Emmy en el ámbito de contenidos no guionados. Falleció en 2018 en Estrasburgo, a los 61 años.

En la película, Dominic Sessa interpreta a una versión joven de Bourdain. El actor adquirió notoriedad tras su participación en The Holdovers, una comedia dramática estrenada en 2023 que sigue a un profesor de internado obligado a supervisar a estudiantes durante el periodo navideño. Su actuación en ese proyecto marcó su primer papel destacado en cine.

El elenco de Tony incluye también a Antonio Banderas, quien interpreta a un restaurantero de origen brasileño que influye en el desarrollo del protagonista durante su estancia en Provincetown.

Antonio Banderas interpretará al guía de Anthony durante la cinta. (Captura de video)
Antonio Banderas interpretará al guía de Anthony durante la cinta. (Captura de video)

En la narrativa, este personaje actúa como una figura de referencia en la etapa inicial del joven chef.

La dirección de la película está a cargo de Matt Johnson, mientras que el guion fue escrito por Todd Bartels y Lou Howe. La producción se suma a la lista de proyectos biográficos recientes centrados en figuras del ámbito cultural y mediático.

Cabe destacar que los herederos de Antonio Banderas emitieron un comunicado explicando su decisión de dar su aprobación a esta cinta.

“Decidimos apoyar a Tony porque no es una película biográfica convencional y no pretende resumir su vida. Bajo la visión del director Matt Johnson, la película retrata un verano transformador de 1975 en Provincetown, Massachusetts. Es una interpretación, ya que esa parte de la vida de Tony siempre permanecerá en cierta medida desconocida", expresaron.

Los herederos de Anthony Bourdain apoyan totalmente la biopic. (Captura de video)
Los herederos de Anthony Bourdain apoyan totalmente la biopic. (Captura de video)

Asimismo, aseguraron que aprecian que la película sea una fiel “representación de la complejidad de Tony, su afán intelectual y su convicción; cualidades que finalmente lo llevaron a recorrer el mundo y lo hicieron querido por muchos”.

“Esperamos que esta película sirva como recordatorio de que todo viaje tiene un comienzo, y que el público vea los inicios del hombre que nos enseñó a ser mejores exploradores en nuestros propios caminos”, añadieron.

Por si fuera poco, A24 confirmó que Tony será estrenada en cines en agosto. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su distribución internacional ni sobre su llegada a plataformas digitales.

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