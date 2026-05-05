Estados Unidos

Estos son los tratamientos médicos que ya no necesitan autorización previa si tienes seguro de UnitedHealth en Estados Unidos

La medida de la compañía busca agilizar trámites burocráticos y mejorar la experiencia de atención, permitiendo a los afiliados acceder más rápido a procedimientos seleccionados y reduciendo la carga administrativa en clínicas y hospitales de todo el país

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UnitedHealthcare eliminará el requisito de autorización previa en el 30% de servicios médicos para finales de 2026 en Estados Unidos (UnitedHealth Group/Handout via REUTERS)
UnitedHealthcare eliminará el requisito de autorización previa en el 30% de servicios médicos para finales de 2026 en Estados Unidos (UnitedHealth Group/Handout via REUTERS)

UnitedHealthcare, la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, anunció que eliminará el requisito de autorización previa en el 30% de los servicios médicos que actualmente exigen aprobación, una decisión que podría agilizar el acceso a tratamientos y reducir la carga administrativa para médicos y pacientes.

La medida entrará en vigor a finales de 2026 y abarcará procedimientos como cirugías ambulatorias selectas, ecocardiogramas, terapias y atención quiropráctica, aunque la lista completa se publicará oportunamente en el sitio oficial de la compañía.

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El cambio responde a una creciente presión sobre la industria de seguros de salud para limitar el uso de autorizaciones previas, un proceso que, según la American Medical Association, consume hasta 12 horas semanales en promedio en los consultorios médicos solo para gestionar solicitudes administrativas.

Críticos sostienen que ese tiempo sería mejor invertido en la atención directa a los pacientes y advierten que, en ocasiones, la burocracia resultó en negaciones injustificadas de tratamientos necesarios.

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Según UnitedHealthcare, las autorizaciones previas afectan solo al 2% de todos sus reclamos médicos, lo que representa millones de revisiones cada año. La aseguradora aprueba el 92% de esas solicitudes en menos de 24 horas.

La decisión de UnitedHealthcare responde a la presión de la industria médica por reducir procesos burocráticos y mejorar la eficiencia en la atención de salud (Fierce Healthcare)
La decisión de UnitedHealthcare responde a la presión de la industria médica por reducir procesos burocráticos y mejorar la eficiencia en la atención de salud (Fierce Healthcare)

El CEO Tim Noel explicó que esta reducción refleja cómo la tecnología y la inteligencia artificial permiten identificar proveedores atípicos mediante análisis de datos, haciendo innecesario aplicar exigencias de autorización previa a categorías completas de servicios.

Noel enfatizó que la inteligencia artificial no se utiliza para negar tratamientos, sino para mejorar la eficiencia y reducir fricciones en el sistema.

UnitedHealthcare implementará la eliminación de autorizaciones previas de forma progresiva hasta finales de 2026, unificando requisitos en sus segmentos comerciales, incluidos Medicare, Medicaid y planes empresariales.

Más del 70% de las autorizaciones previas pasarán a un proceso estandarizado, simplificando trámites para proveedores y pacientes.

El objetivo es que estas medidas contribuyan a un sistema más eficiente y menos burocrático para todos los involucrados.

La compañía ya había comenzado a implementar iniciativas en esta línea. En abril, eximió a proveedores rurales de la autorización previa y aceleró pagos a hospitales de zonas alejadas, con la expectativa de incluir 1.500 hospitales rurales para el otoño de 2026.

UnitedHealthcare implementará este cambio progresivamente en todos sus segmentos de negocio, incluyendo Medicare, Medicaid y planes empresariales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
UnitedHealthcare implementará este cambio progresivamente en todos sus segmentos de negocio, incluyendo Medicare, Medicaid y planes empresariales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Asimismo, amplió el programa conocido como “tarjeta dorada”, que permite a médicos que cumplen con pautas basadas en evidencia médica prescindir de ciertos requisitos burocráticos, acelerando así la atención.

Cambios en la industria y respuesta de otras aseguradoras

La tendencia a reducir autorizaciones previas no es exclusiva de UnitedHealthcare. Otras grandes aseguradoras, como Aetna y Cigna, adoptaron medidas similares, según datos del sector.

El gremio AHIP, que agrupa a los principales actores de la industria, informó que Blue Cross Blue Shield de California, Humana y Kaiser Permanente también están reformando sus procesos para disminuir la burocracia.

En conjunto, las autorizaciones previas en la industria cayeron un 11% desde 2025, aunque organizaciones médicas señalan que el alivio en la carga administrativa sigue siendo limitado para hospitales y consultorios.

La compañía matriz, UnitedHealth Group, reportó resultados positivos en el primer trimestre de 2026 y elevó su pronóstico de ganancias para el año, lo que sugiere confianza en la viabilidad financiera del nuevo esquema.

Este desempeño refuerza la expectativa de que el cambio puede implementarse sin comprometer la estabilidad económica de la aseguradora.

En palabras de Tim Noel, “la autorización previa es una salvaguarda esencial, pero solo debe usarse cuando protege realmente a los pacientes y mejora la atención”.

Con este enfoque, UnitedHealthcare busca que tanto pacientes como proveedores experimenten un sistema “mucho menos abrasivo” y más centrado en la atención oportuna.

El sector de la salud estadounidense observa con atención los efectos prácticos de estos cambios, con la expectativa de que la reducción de la burocracia se traduzca en mejoras reales en el acceso y la calidad del cuidado médico para millones de personas.

El proceso de simplificación se perfila como un avance relevante en la transformación del sistema de salud en Estados Unidos.

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