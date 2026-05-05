Estados Unidos

Quién era Yolaine Díaz, la periodista dominicana que murió en el incendio de Inwood en Nueva York

La reportera de la revista People falleció junto a su madre Ana Mirtha Lantigua, de 73 años tras intentar huir del incendio

Guardar
La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre fallecieron en el incendio del edificio de Inwood, Manhattan. Foto: Instagram: @chicwantedny
La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre fallecieron en el incendio del edificio de Inwood, Manhattan. Foto: Instagram: @chicwantedny

Tras los incendios ocurridos en edificios del barrio de Inwood en Manhattan, el pasado martes hallaron muertas a la periodista dominicana Yolaine Díaz y a su madre Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, como víctimas.

Ambas personas intentaron escapar por la escalera interior del edificio, pero el humo les bloqueó la vía, según informó el medio People en Español. El padrastro de Díaz consiguió huir por la escalera de incendios exterior.

PUBLICIDAD

El siniestro, registrado el 4 de mayo de 2026 en un edificio residencial, dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos, de acuerdo con la revista estadounidense People. Mientras tanto, otras familias permanecen aglomeradas en los hospitales a la espera de mejoría de sus seres queridos, quienes sufrieron quemaduras, según el medio de habla hispana Telemundo.

Cinco personas sobrevivieron tras pelear por sus vidas; según sus familiares, varias de ellas requirieron intubación. El martes no hubo actualizaciones inmediatas sobre el estado de salud de los heridos de mayor gravedad, informó Telemundo.

PUBLICIDAD

Escena nocturna de emergencia con un camión de bomberos y su escalera extendida hacia un edificio de ladrillo; bomberos en uniforme se ven en primer plano
El incendio en Dyckman Street de Manhattan deja tres personas muertas, 14 heridas y más de 100 desplazados por las llamas (Captura de video )

Quién era Yolaine Díaz

De acuerdo con el medio People en Español, Díaz se trasladó de la República Dominicana a la ciudad de Nueva York cuando era adolescente y estudió periodismo en el Lehman College del Bronx.

Ingresó a la publicación como becaria y ascendió hasta ser redactora, para finalmente convertirse en editora digital de moda y belleza. Durante su tiempo en la revista, la periodista entrevistó a figuras relevantes como Eva Longoria, Shakira y Jennifer Lopez.

En un comunicado remitido a People, el ex redactor jefe Armando Correa recordó a Díaz: “Si había alguien en People en Español que veía telenovelas, esa era Yolaine Díaz. Ella aportó a la revista su conocimiento del mundo de las celebridades latinas”.

Yolaine Díaz se destacó en People en Español como editora digital de moda y entrevistó a celebridades como Shakira y Jennifer Lopez. Foto: Instagram @chicwantedny
Yolaine Díaz se destacó en People en Español como editora digital de moda y entrevistó a celebridades como Shakira y Jennifer Lopez. Foto: Instagram @chicwantedny

Correa añadió: “Pasó del departamento de verificación de datos a ser escritora, pero encontró su vocación como editora de moda y belleza. Yolaine tenía una autenticidad e intensidad únicas. Quiero recordarla siempre lista para la cámara: sus videos de maquillaje, su estilo, su sonrisa, viajando por el mundo para sus seguidores en redes sociales. La voy a extrañar mucho”.

Cómo fue el incendio en Inwood

Un incendio registrado en las primeras horas del lunes en un edificio de seis pisos ubicado en la calle Dyckman, en el barrio de Inwood, dejó como saldo tres muertos, 14 heridos y más de 100 desplazados, según informaron la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, y fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al New York Times.

La rápida propagación de las llamas, favorecida por puertas abiertas en los apartamentos durante la evacuación, potenció el alcance y la gravedad del siniestro. Las autoridades destacan la importancia de cerrar las puertas para evitar la propagación del fuego. El origen del incendio continúa bajo investigación por parte de los bomberos, según el New York Post.

Escena nocturna con una ambulancia de emergencia, sus puertas abiertas y luces intermitentes. Socorristas rodean el vehículo, y una persona está dentro
La tragedia afectó principalmente a familias trabajadoras de origen latino, muchas de las cuales perdieron todas sus pertenencias en minutos (Captura de video )

La emergencia comenzó poco después de las 0:30 del lunes, cuando el Departamento de Bomberos recibió la alerta de fuego en el edificio mixto de residencias y comercios de la calle Dyckman, cerca de Broadway, como detalla El Diario NY. Hay versiones disímiles sobre el punto inicial: algunas fuentes indican la planta baja, mientras que otras mencionan el segundo piso.

Los primeros camiones de bomberos llegaron a los tres minutos, hallando a numerosas personas —muchas residentes latinas del edificio— tratando de escapar por las escaleras externas, ya que la única escalera interna estaba invadida por el fuego, según el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, citado por Gothamist.

La Cruz Roja asistió a los evacuados con mantas y apoyo logístico, según Fox 5 New York. Residentes relataron escenas de caos y pánico, utilizando las escaleras de incendio externas ante la imposibilidad de evacuar por el interior.

“Estaba durmiendo y lo que me despertó fue el olor y las alarmas”, relató Michael Jimenez, uno de los vecinos afectados. “Cuando fui a abrir la puerta del pasillo, estaba todo en llamas. No daba tiempo de coger el extintor ni nada”.

Según una familiar citada por ABC7 NY, “había un fuerte olor a humo, así que ella [su pariente] intentó salir del apartamento y, al abrir la puerta, el humo y el fuego prácticamente la golpearon de frente. Se cayó y tuvo que correr hacia la escalera de incendio, junto con mis dos hermanos y los vecinos del sexto piso”.

“Otro de los vecinos abrió la puerta y vio humo negro hasta donde alcanzaba la vista, por lo que tuvimos que salir por la escalera de incendio”, detalló una vecina a Fox 5 New York. Otra residente del quinto piso contó que solo pudo evacuar a sus nietos por la escalera exterior debido al calor.

Temas Relacionados

Incendio InwoodNueva YorkVivienda MultifamiliarSeguridad Contra Incendios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo operan las estafas a migrantes: redes sociales, IA y suplantación de abogados

El uso de aplicaciones y sistemas de pago sin protección bancaria facilita que grupos delictivos engañen a personas que temen a la deportación

Cómo operan las estafas a migrantes: redes sociales, IA y suplantación de abogados

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

La distinción otorgada por un medio especializado resaltó la propuesta de cocina originaria de El Salvador desarrollada por Anthony Salguero en California, apoyada en métodos artesanales y reinterpretaciones contemporáneas de recetas tradicionales salvadoreñas

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

Video indignante: conductora alcoholizada intentó atropellar a un niño en bicicleta y fue detenida

Una cámara captó a una mujer de 56 años avanzando sobre la vereda hacia un menor en Spokane, Washington, hecho que derivó en su arresto

Video indignante: conductora alcoholizada intentó atropellar a un niño en bicicleta y fue detenida

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

La reciente escalada de los costos energéticos impulsó a miles de conductores a analizar el balance entre alternativas tecnológicas, con el objetivo de optimizar sus finanzas ante la volatilidad de los mercados internacionales y la presión económica cotidiana

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

Expertos y autoridades destacan que anticipar la búsqueda de hospedaje es esencial para obtener mejores tarifas, evitar estafas y asegurar disponibilidad durante el evento futbolístico más esperado por los aficionados de América Latina

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

TECNO

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Conoce los videojuegos que puedes conseguir gratis en Epic Games Store y Steam hasta el 7 de mayo de 2026

Larry Page alcanzó una fortuna de 300.000 millones de dólares y es la segunda persona más rica del mundo

ENTRETENIMIENTO

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

La inesperada sorpresa de Tom Felton al nuevo elenco de Harry Potter que conquistó a los fanáticos

El vestido de Emma Chamberlain que tardó 40 horas en pintarse y deslumbró en la Met Gala 2026

MUNDO

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú