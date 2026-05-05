Quién era Yolaine Díaz, la periodista dominicana que murió en el incendio de Inwood en Nueva York

La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre fallecieron en el incendio del edificio de Inwood, Manhattan. Foto: Instagram: @chicwantedny

Tras los incendios ocurridos en edificios del barrio de Inwood en Manhattan, el pasado martes hallaron muertas a la periodista dominicana Yolaine Díaz y a su madre Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, como víctimas.

Ambas personas intentaron escapar por la escalera interior del edificio, pero el humo les bloqueó la vía, según informó el medio People en Español. El padrastro de Díaz consiguió huir por la escalera de incendios exterior.

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El siniestro, registrado el 4 de mayo de 2026 en un edificio residencial, dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos, de acuerdo con la revista estadounidense People. Mientras tanto, otras familias permanecen aglomeradas en los hospitales a la espera de mejoría de sus seres queridos, quienes sufrieron quemaduras, según el medio de habla hispana Telemundo.

Cinco personas sobrevivieron tras pelear por sus vidas; según sus familiares, varias de ellas requirieron intubación. El martes no hubo actualizaciones inmediatas sobre el estado de salud de los heridos de mayor gravedad, informó Telemundo.

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El incendio en Dyckman Street de Manhattan deja tres personas muertas, 14 heridas y más de 100 desplazados por las llamas (Captura de video )

Quién era Yolaine Díaz

De acuerdo con el medio People en Español, Díaz se trasladó de la República Dominicana a la ciudad de Nueva York cuando era adolescente y estudió periodismo en el Lehman College del Bronx.

Ingresó a la publicación como becaria y ascendió hasta ser redactora, para finalmente convertirse en editora digital de moda y belleza. Durante su tiempo en la revista, la periodista entrevistó a figuras relevantes como Eva Longoria, Shakira y Jennifer Lopez.

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En un comunicado remitido a People, el ex redactor jefe Armando Correa recordó a Díaz: “Si había alguien en People en Español que veía telenovelas, esa era Yolaine Díaz. Ella aportó a la revista su conocimiento del mundo de las celebridades latinas”.

Yolaine Díaz se destacó en People en Español como editora digital de moda y entrevistó a celebridades como Shakira y Jennifer Lopez. Foto: Instagram @chicwantedny

Correa añadió: “Pasó del departamento de verificación de datos a ser escritora, pero encontró su vocación como editora de moda y belleza. Yolaine tenía una autenticidad e intensidad únicas. Quiero recordarla siempre lista para la cámara: sus videos de maquillaje, su estilo, su sonrisa, viajando por el mundo para sus seguidores en redes sociales. La voy a extrañar mucho”.

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Cómo fue el incendio en Inwood

Un incendio registrado en las primeras horas del lunes en un edificio de seis pisos ubicado en la calle Dyckman, en el barrio de Inwood, dejó como saldo tres muertos, 14 heridos y más de 100 desplazados, según informaron la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, y fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al New York Times.

La rápida propagación de las llamas, favorecida por puertas abiertas en los apartamentos durante la evacuación, potenció el alcance y la gravedad del siniestro. Las autoridades destacan la importancia de cerrar las puertas para evitar la propagación del fuego. El origen del incendio continúa bajo investigación por parte de los bomberos, según el New York Post.

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La tragedia afectó principalmente a familias trabajadoras de origen latino, muchas de las cuales perdieron todas sus pertenencias en minutos (Captura de video )

La emergencia comenzó poco después de las 0:30 del lunes, cuando el Departamento de Bomberos recibió la alerta de fuego en el edificio mixto de residencias y comercios de la calle Dyckman, cerca de Broadway, como detalla El Diario NY. Hay versiones disímiles sobre el punto inicial: algunas fuentes indican la planta baja, mientras que otras mencionan el segundo piso.

Los primeros camiones de bomberos llegaron a los tres minutos, hallando a numerosas personas —muchas residentes latinas del edificio— tratando de escapar por las escaleras externas, ya que la única escalera interna estaba invadida por el fuego, según el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, citado por Gothamist.

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La Cruz Roja asistió a los evacuados con mantas y apoyo logístico, según Fox 5 New York. Residentes relataron escenas de caos y pánico, utilizando las escaleras de incendio externas ante la imposibilidad de evacuar por el interior.

“Estaba durmiendo y lo que me despertó fue el olor y las alarmas”, relató Michael Jimenez, uno de los vecinos afectados. “Cuando fui a abrir la puerta del pasillo, estaba todo en llamas. No daba tiempo de coger el extintor ni nada”.

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Según una familiar citada por ABC7 NY, “había un fuerte olor a humo, así que ella [su pariente] intentó salir del apartamento y, al abrir la puerta, el humo y el fuego prácticamente la golpearon de frente. Se cayó y tuvo que correr hacia la escalera de incendio, junto con mis dos hermanos y los vecinos del sexto piso”.

“Otro de los vecinos abrió la puerta y vio humo negro hasta donde alcanzaba la vista, por lo que tuvimos que salir por la escalera de incendio”, detalló una vecina a Fox 5 New York. Otra residente del quinto piso contó que solo pudo evacuar a sus nietos por la escalera exterior debido al calor.

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