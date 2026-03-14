Estados Unidos

La ciudad de Nueva York inicia campaña de reparación de baches en los cinco distritos

Un plan especial impulsado por el alcalde Zohran Mamdani pondrá en acción a más de 80 cuadrillas durante el fin de semana para restaurar las vías afectadas por el invierno, mientras las autoridades piden colaboración ciudadana por medio del servicio 311

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La campaña relámpago de reparación
La campaña relámpago de reparación de baches en Nueva York moviliza más de 80 cuadrillas del DOT para cubrir los cinco distritos este fin de semana (Captura de video)

La ciudad de Nueva York se prepara para lanzar una operación sin precedentes en respuesta al deterioro de sus calles: este fin de semana se pondrá en marcha una campaña relámpago de reparación de baches en los cinco distritos, según anunció el alcalde Zohran Mamdani. La decisión surge ante la magnitud de los daños provocados por el reciente invierno y busca devolver la normalidad a las vías urbanas, afectadas por miles de baches que comprometen la seguridad y la fluidez del tránsito diario.

El operativo, calificado como intensivo, movilizará a más de 80 cuadrillas del Departamento de Transporte (DOT) desde las seis de la mañana del sábado. Estas brigadas recorrerán simultáneamente Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, con el objetivo de tapar miles de baches en una sola jornada. De acuerdo con lo informado, la estrategia se diseñó para concentrar recursos humanos y materiales en un corto periodo, maximizando la eficiencia de la intervención. La elección del horario busca aprovechar las primeras horas del día, cuando el tránsito es menor y las condiciones resultan más favorables para la reparación de la calzada. Este despliegue abarcará toda la ciudad, garantizando que los cinco distritos reciban atención coordinada y simultánea.

El alcalde Zohran Mamdani anuncia
El alcalde Zohran Mamdani anuncia un operativo intensivo para restaurar la seguridad vial tras los severos daños del invierno en toda la ciudad (Captura de video)

La administración local ha hecho un llamado explícito a la participación ciudadana, invitando a los residentes a colaborar activamente en la detección de los puntos más dañados. Para ello, se ha habilitado el servicio telefónico 311, al que los neoyorquinos pueden recurrir para reportar baches que requieran reparación urgente. Este mecanismo permite al DOT priorizar las zonas con mayor demanda y optimizar el uso de los recursos asignados a la campaña. Desde la alcaldía aseguran que la colaboración de los habitantes resulta clave para identificar aquellas áreas menos visibles o que podrían escapar a la inspección rutinaria de las cuadrillas.

En palabras del alcalde Mamdani, la dimensión del problema exige medidas extraordinarias. “Mientras la mayoría de los neoyorquinos aún duermen, 80 cuadrillas del Departamento de Transporte saldrán a las calles para reparar baches en una operación relámpago que abarcará los cinco distritos”, afirmó. El funcionario remarcó que, con el inicio de la primavera y el proceso de descongelamiento, la formación de baches se incrementa de manera significativa año tras año.

El Departamento de Transporte de
El Departamento de Transporte de Nueva York concentrará recursos y brigadas para reparar miles de baches en una sola jornada, priorizando áreas críticas (Captura de video)

Por su parte, Mike Flynn, comisionado del DOT, destacó el esfuerzo extra de los trabajadores municipales: “Los hombres y mujeres del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York han redoblado sus esfuerzos de reparación en las últimas semanas y los intensificarán este fin de semana con una operación intensiva en los cinco distritos, con 80 cuadrillas”. Flynn reconoció que el operativo podría generar afectaciones al tráfico durante el sábado. “Podría haber algunas demoras menores, algunas molestias. Esperamos que los neoyorquinos lo entiendan... es un pequeño inconveniente a corto plazo para un beneficio a largo plazo”. El comisionado subrayó que la solución definitiva pasa por la repavimentación integral de las calles, proceso que arrancará formalmente la semana próxima.

El origen del aumento repentino de baches en Nueva York radica en las condiciones climáticas extremas vividas durante el último invierno. La ciudad enfrentó nevadas récord y un frío intenso que aceleraron el deterioro de la infraestructura vial. El fenómeno se explica por el llamado ciclo de congelación y descongelación: el agua penetra en las grietas del asfalto, se congela con las bajas temperaturas y, al expandirse, provoca la fractura del pavimento. Cuando finalmente suben las temperaturas y el asfalto se descongela, los baches emergen en grandes cantidades y en muy poco tiempo. Según explicó Flynn, “este año tuvimos una ola de frío muy prolongada, y eso significa que cuando finalmente sube la temperatura y el asfalto se descongela, se ven muchos baches formándose casi al mismo tiempo”.

Más de 50.000 baches ya
Más de 50.000 baches ya fueron reparados en Nueva York solo en lo que va del año, según datos oficiales del Departamento de Transporte (Captura de video)

Frente a este panorama, el DOT informó que, desde principios de año, ya se han reparado más de 50.000 baches, incluyendo 10.000 solo en la última semana. Estos resultados reflejan la magnitud de la problemática y la intensidad de la respuesta oficial. Flynn adelantó que la iniciativa anual de repavimentar calles enteras comenzará la semana próxima, con el objetivo de intervenir más de 1.770 kilómetros de carriles en 2024. La apuesta por la repavimentación se presenta como el remedio de fondo para evitar que los baches reaparezcan tan rápidamente en el futuro.

El impacto de los baches se siente también en el sector de los talleres mecánicos. Fred Stine, empleado de un taller local, relató que en las últimas semanas han recibido numerosos vehículos con daños provocados por la conducción habitual en la ciudad. Señaló que la mayor parte de las averías recientes se debe directamente a los baches, lo que ha incrementado notablemente la carga de trabajo del taller y las molestias para los automovilistas.

Los funcionarios municipales insisten en que la campaña relámpago de reparación es solo el primer paso de un plan integral para devolver la calidad y seguridad a las calles neoyorquinas, mientras la ciudadanía y los trabajadores de la ciudad suman esfuerzos para superar las consecuencias de uno de los inviernos más duros de los últimos años.

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