Polémica nacional por la reunión entre Zohran Mamdani y Mahmoud Khalil en Gracie Mansion

El alcalde Zohran Mamdani enfrenta críticas tras invitar al activista Mahmoud Khalil a Gracie Mansion en Nueva York.(REUTERS/Shannon Stapleton)

El alcalde democrático socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrentó una reacción intensa en redes sociales tras publicar una imagen de una cena en la que recibió al activista Mahmoud Khalil en Gracie Mansion.

El gesto generó un debate nacional sobre las posturas respecto al conflicto en Medio Oriente y la seguridad en la ciudad, en un contexto marcado por el aniversario de la detención de Khalil y por recientes ataques investigados como posibles actos de terrorismo inspirados por ISIS en las inmediaciones de la residencia oficial, según informó Fox News.

El posteo de Mamdani en la red social X superó los tres millones de visualizaciones. En su mensaje, el alcalde afirmó: “El último año para Mahmoud Khalil ha sido de profundo sufrimiento y de profunda valentía”, y celebró el reencuentro con Khalil, su familia y su esposa Rama para romper el ayuno en la residencia oficial.

Mamdani subrayó que considera a Khalil un neoyorquino que pertenece a la ciudad, en coincidencia con el aniversario de su detención bajo el gobierno de Donald Trump, periodo durante el cual el Departamento de Seguridad Nacional lo identificó como “simpatizante de Hamás”.

La presencia de Mahmoud Khalil, identificado por autoridades como simpatizante de Hamás, generó un fuerte debate nacional sobre seguridad y política en Nueva York. (@NYCMayor)

La presencia de Khalil en Gracie Mansion y su difusión pública colocaron a Mamdani en el centro de la controversia, a medida que voces de distintos sectores cuestionaron el significado político del evento y su relación con la seguridad comunitaria.

La controversia por la presencia de Mahmoud Khalil y sus antecedentes

Mahmoud Khalil, ciudadano sirio y activista propalestino, enfrentó en el pasado un proceso de deportación en Estados Unidos por su supuesta relación con Hamás.

En la fotografía publicada, se lo observa junto al alcalde y su familia en Gracie Mansion, una imagen que algunos interpretaron como respaldo a posturas antiisraelíes.

Las críticas se multiplicaron desde sectores conservadores y comunitarios. Clay Travis, fundador de Outkick, cuestionó el gesto de Mamdani y recordó que la esposa del alcalde fue asociada días antes a publicaciones en las que se celebraban los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre en Israel.

Travis escribió: “Publicar una foto celebratoria de un manifestante antiisraelí que debería ser deportado, junto a tu esposa—quien festejó la violación y asesinato de judíos el 7/10—al día siguiente de que dos musulmanes radicales lanzaran bombas de tubo frente a tu casa, es toda una elección”.

El posteo en redes sociales de Mamdani superó los tres millones de visualizaciones y reavivó discusiones sobre sus posturas respecto al conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Jeenah Moon

Otras figuras, como Joel M. Petlin, superintendente del Kiryas Joel School District, y la concejal republicana Inna Vernikov, sumaron críticas en la misma red social.

Vernikov remarcó que Khalil fue identificado como líder y negociador de los campamentos antisemitas en la Universidad de Columbia, “donde se glorificó a terroristas condenados”.

El periodista Neria Kraus también intervino: “Mahmoud Khalil justificó el 7 de octubre. ‘No pudimos evitar ese momento’, explicó crudamente en una entrevista. Pues bien, fue invitado a la casa del pueblo de Nueva York, Gracie Mansion, a una cena celebratoria. Esto es todo lo que necesitan saber”.

Incidentes de seguridad y contexto político

El encuentro se produjo en un contexto de tensión acentuada por incidentes de seguridad recientes en la ciudad.

El fin de semana previo a la publicación de la imagen, las autoridades informaron sobre el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados cerca de Gracie Mansion, un hecho investigado como posible “acto de terrorismo inspirado por ISIS”.

La cena coincidió con el aniversario de la detención de Khalil, a quien el gobierno de Donald Trump examinó por posibles vínculos con Hamás. REUTERS/Ryan Murphy

El estudiante de la Universidad de Pensilvania, Eyal Yakoby, publicó en X: “El nacional sirio Mahmoud Khalil se refiere a Hamás como ‘nosotros’. Esta noche, cenó con Zohran Mamdani en la mansión del alcalde”.

Por su parte, la Republican Jewish Coalition sostuvo que Khalil debería ser deportado, no agasajado por el alcalde, y calificó el encuentro como “una vergüenza”.

Leo Terrell, abogado y presidente del Departamento de Justicia Taskforce sobre Antisemitismo, enfatizó: “Después de ser expuestos por dar ‘me gusta’ a publicaciones sobre el 7 de octubre, ¿por qué perder tiempo antes de recibir a alguien que también justifica el terrorismo? ¡Estas personas están orgullosas!”.

Mamdani, bajo escrutinio por su gestión y posturas sobre Israel

Las críticas a Mamdani no son nuevas; durante su campaña por la alcaldía ya había sido señalado por sus posiciones respecto a Israel.

Las denuncias recientes cobraron mayor fuerza tras los episodios violentos registrados en las inmediaciones de su residencia oficial.

Analistas políticos advierten que el enfoque del alcalde en la gestión de la seguridad, así como su relación con el NYPD, podría dificultar la labor policial y, en última instancia, beneficiar los objetivos de algunos grupos, según análisis citados por Fox News.

Líderes políticos y organizaciones judías condenaron la celebración de una cena con Khalil, señalado por su apoyo a Hamás, en el contexto de recientes ataques investigados como terrorismo. REUTERS/Ryan Murphy

En relación con las acusaciones dirigidas a su esposa, Mamdani respondió que ella “no es una figura pública”.

No obstante, la cena y su difusión ocurrieron en un contexto de creciente tensión por la seguridad de la comunidad judía y por la influencia de activistas propalestinos en la vida política y social de Nueva York.

Las exigencias de explicaciones y la indignación expresada en redes sociales continuaron en aumento. Fox News Digital informó que solicitó comentarios al despacho de Zohran Mamdani sobre el episodio, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.