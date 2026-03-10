Esta es la lista de leyes que cambiarán en Estados Unidos desde marzo de 2026

Estados Unidos implementa desde 2026 nuevas leyes que regulan transacciones inmobiliarias, derechos laborales, inteligencia artificial, pagos en efectivo y reventa de entradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos puso en marcha un paquete de nuevas leyes que impactan transacciones inmobiliarias, derechos laborales, controles sobre inteligencia artificial, pagos al consumidor y sanciones a la reventa automatizada de entradas desde marzo de 2026. Las medidas, que afectan a residentes, empresas, empleados y consumidores, marcan un cambio en la fiscalización de sectores estratégicos, según fuentes oficiales y especialistas consultados por la revista estadounidense Newsweek y la publicación especializada The National Law Review.

La entrada en vigor de estas regulaciones responde a esfuerzos federales y estatales para reforzar la transparencia financiera, proteger derechos laborales, asegurar la equidad en el acceso a bienes y servicios, y establecer nuevos estándares tecnológicos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los gobiernos de California, Nueva York, Connecticut y Michigan, así como entidades como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y legisladores estatales, confirmaron las medidas y sus fechas de implementación.

En los últimos años, el país intensificó controles sobre operaciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos, mientras que estados como California y Nueva York avanzaron en regulación laboral y de inteligencia artificial. El uso de tecnología para vigilancia vial y la demanda de mayor acceso a eventos motivaron normativas específicas en Connecticut y Michigan. Las reformas reflejan una tendencia a reforzar la fiscalización y protección al consumidor, según análisis de el bufete legal Holland & Knight y el bufete Norton Rose Fulbright.

Nuevos requisitos para la compraventa de bienes raíces residenciales

Desde el 1 de marzo de 2026, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, obliga a agentes inmobiliarios, compañías de títulos y escrow a informar al gobierno toda transferencia de bienes raíces residenciales sin financiamiento tradicional si participan entidades legales o fideicomisos. Según la regla oficial, el objetivo es: “aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero que puede ocultar la titularidad real de los inmuebles”, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

La disposición afecta principalmente a transferencias de viviendas de hasta cuatro unidades adquiridas sin préstamos bancarios. Los profesionales del sector deben recabar y reportar información detallada de compradores y vendedores antes de concretar la operación. Si este requisito no se cumple, la transacción no podrá realizarse. La revista estadounidense Newsweek señala que esta medida busca cerrar rutas de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, práctica frecuente a través de sociedades y trusts.

La regulación federal se suma a normativas locales ya vigentes en estados como Nueva York y California. El Departamento del Tesoro informó que la nueva regla es parte de una estrategia nacional contra el financiamiento ilícito.

Cambios legales en derechos laborales y protección al trabajador en California

La Workplace Know Your Rights Act (SB 294), promulgada por el Senado de California, establece que los empleadores deberán permitir a sus trabajadores designar contactos de emergencia y decidir si deben ser notificados ante un arresto o detención. Esta medida aplica desde el 30 de marzo de 2026 para empleados actuales y a partir de esa fecha para nuevas contrataciones.

El incumplimiento puede resultar en multas de USD 500 por empleado, según el resumen legislativo y la reseña de la publicación especializada The National Law Review. La reforma demanda modificar procesos de incorporación, almacenamiento de datos y capacitación de supervisores, especialmente en grandes empresas donde las sanciones pueden escalar rápidamente.

La ley integra una serie de reformas orientadas a ampliar la protección de derechos laborales y la transparencia en la gestión de recursos humanos. El Senado estatal indicó que la medida responde a la necesidad de ofrecer mayor seguridad y respaldo a los trabajadores ante situaciones legales.

Nueva tecnología de fiscalización vial para el transporte escolar en Connecticut

A partir de marzo de 2026, ciudades y municipios de Connecticut comenzaron a aplicar multas automáticas de USD 250 a conductores que pasen autobuses escolares detenidos con señales activadas. El cambio principal consiste en el uso de cámaras instaladas en los propios autobuses para registrar y documentar las infracciones, según lo dispuesto en la legislación estatal y reportado por la publicación especializada The National Law Review.

El sistema permite a las autoridades locales emitir sanciones basándose en las pruebas electrónicas recolectadas. Esta medida responde a la demanda de mayor seguridad vial y busca desincentivar conductas peligrosas en zonas escolares. Connecticut se suma así a otros estados que ya aplican sistemas automáticos de monitoreo y sanción en el transporte escolar.

Regulaciones sobre aceptación de pagos en efectivo en Nueva York

El Senado del Estado de Nueva York aprobó la Ley S4153A, que prohíbe a tiendas de alimentos y comercios minoristas rechazar pagos en efectivo o cobrar tarifas adicionales por ese método. La entrada en vigor se espera para mediados de marzo de 2026, según el texto legislativo y el análisis de el bufete legal Holland & Knight.

La normativa garantiza acceso de los consumidores a bienes y servicios, independientemente de métodos electrónicos disponibles. El Senado explicó que la medida surge en respuesta a la digitalización acelerada y la exclusión financiera de sectores que no disponen de tarjetas o aplicaciones móviles.

De acuerdo con la legislación, los comercios no podrán discriminar ni cobrar recargos a quienes elijan efectivo como forma de pago. La ley abarca las tiendas de alimentos y limita prácticas consideradas discriminatorias, según la información oficial.

Obligaciones para desarrolladores de inteligencia artificial en Nueva York

La Responsible AI Safety and Education Act (RAISE Act), aprobada por la legislatura de Nueva York, exige que los principales desarrolladores de inteligencia artificial redacten, implementen y publiquen protocolos de seguridad, además de informar incidentes críticos en un plazo de 72 horas. El bufete Norton Rose Fulbright detalló que esta ley, que entra en vigor el 19 de marzo de 2026, introduce procedimientos de evaluación de riesgos, mitigación y auditorías externas.

El senador Andrew Gounardes expresó en un comunicado que la normativa crea “procesos de revisión y notificación que podrían servir de modelo para futuras regulaciones en otros estados”. La ley se aplica primordialmente a desarrolladores de IA considerados “frontier”, aunque su impacto puede alcanzar a proveedores y empresas asociadas.

Las compañías deberán cumplir requisitos concretos de ciberseguridad, reporte de incidentes y documentación de protocolos, representando un cambio en la gestión de riesgos tecnológicos en el sector privado y público.

Ley anti-bots de reventa de entradas y sanciones en Michigan

El 23 de diciembre de 2025, la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan firmó una serie de leyes apodadas Taylor Swift bills, que sancionan el uso de bots automatizados para adquirir entradas y manipular la reventa en espectáculos y eventos deportivos. Según el despacho oficial, las multas pueden alcanzar hasta USD 5.000 por entrada adquirida de manera ilegal, según datos difundidos por el gobierno estatal y recogidos por la revista estadounidense Newsweek.

El paquete de normas busca evitar conductas que distorsionan el acceso a espectáculos y generan sobreprecios artificiales en el mercado secundario. Las leyes establecen penalizaciones civiles y mecanismos de control para las plataformas de venta de entradas.

Las autoridades estatales informaron que el propósito es proteger a consumidores y organizadores de eventos, a la vez que se impide el uso de tecnologías que facilitan el acaparamiento y la reventa masiva.

Impacto esperado de las reformas en distintos actores sociales y económicos

Las nuevas leyes afectan a sectores como el inmobiliario, laboral, consumo y tecnología, imponiendo obligaciones adicionales a empresas y ciudadanos en distintos estados. La vigilancia electrónica y los requisitos de reporte intensifican el control estatal sobre transacciones y operaciones diarias, mientras la regulación de la inteligencia artificial y el comercio minorista introduce estándares que podrían replicarse en otras jurisdicciones, según advierten el bufete legal Holland & Knight y el bufete Norton Rose Fulbright, junto a reportes oficiales citados por la revista estadounidense Newsweek y la publicación especializada The National Law Review.

El Departamento del Tesoro y las legislaturas estatales anticipan que la aplicación estricta de estas normativas aumentará la transparencia, reducirá delitos financieros y mejorará la protección de trabajadores y consumidores. Las empresas deberán adaptar sus procesos internos, y los consumidores notarán cambios en la disponibilidad de opciones de pago, acceso a eventos y protección de datos personales.