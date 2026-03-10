El conflicto con Irán dispara los precios de la gasolina: cuánto pagan los estadounidenses hoy

El aumento de la gasolina en Estados Unidos supera los 48 centavos en una semana por el alza del petróleo y la crisis en el estrecho de Ormuz. (Associated Press)

Los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado tras la escalada del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, junto con las amenazas sobre el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con cifras de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), autoridad nacional en la materia, recopiladas por el medio CBS News, el costo promedio nacional de la gasolina se ubicó este lunes en USD 3,48 por galón, lo que implica un incremento de 48 centavos en apenas una semana y 58 centavos respecto al mes anterior.

Este aumento responde tanto a la volatilidad de los mercados energéticos como a la inquietud sobre la disponibilidad global de petróleo y sus consecuencias para la economía estadounidense en los próximos meses.

La presión sobre los consumidores se manifiesta en la variabilidad de precios según la región, con impactos diferenciados de acuerdo al desarrollo del conflicto y la respuesta de los mercados internacionales.

California y Washington encabezan los precios récord en el país

El aumento en el precio de la gasolina muestra diferencias marcadas entre los estados. En California, el precio alcanzó USD 5,20 por galón durante la mañana del lunes, mientras que en Washington llegó a USD 4,63, niveles que no se observaban desde la pandemia, cuando las alteraciones en el suministro llevaron el promedio nacional hasta USD 5,02.

California y Washington registran los precios de gasolina más altos, con USD 5,20 y USD 4,63 por galón respectivamente, según cifras de la AAA. (Associated Press)

Por otro lado, Kansas presenta el valor más bajo, con USD 2,92 por galón de gasolina regular, según los datos de la AAA difundidos por CBS News.

Para el diésel —fundamental en logística y transporte pesado— el impacto ha sido mayor. El precio subió 89 centavos en la última semana, hasta situarse en USD 4,66 por galón.

El petróleo y el riesgo geopolítico elevan la presión en los mercados

El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán desató volatilidad en los mercados. El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia de Estados Unidos, y el Brent, su par internacional, llegaron a USD 120 por barril en las primeras horas del lunes.

Posteriormente, el WTI descendió a USD 94,77 y cayó a menos de USD 85 durante la tarde, mientras el Brent cerró a USD 98,96 antes de acercarse a los USD 95.

La disrupción del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, que transporta el 20 % del petróleo global, dispara la volatilidad en los mercados energéticos. (Associated Press)

El aumento inmediato responde a la disrupción del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Por este paso circula aproximadamente 20 % del petróleo global.

La posibilidad de un cierre o bloqueo, aunque temporal, inquieta a los mercados y genera subidas automáticas de precios.

Reacción de la Casa Blanca y previsiones para los próximos meses

El presidente Donald Trump declaró a la corresponsal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, que Estados Unidos “podría hacer mucho” sobre el control del estrecho, y dirigió una advertencia directa a Irán ante un posible bloqueo.

Trump también afirmó: Estados Unidos está “muy por delante de lo previsto”. En referencia a la capacidad iraní, señaló: “No les queda nada, en sentido militar”.

De forma oficial, la Casa Blanca informó a CBS News que el gobierno cuenta con un “plan sólido para mantener la estabilidad de los mercados energéticos”. Trump buscó transmitir calma, asegurando que el aumento en el precio del crudo será solo temporal.

En redes sociales indicó que es “un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.

El diésel en Estados Unidos sube 89 centavos en una semana y alcanza los USD 4,66 por galón, impactando al sector logístico y de transporte pesado. REUTERS/Gaby Oraa

Según David Kelly, estratega jefe global de inversiones en J.P. Morgan Asset Management, citado por CBS News, aunque la producción y el suministro de petróleo puedan restablecerse con rapidez, es probable que los precios de la gasolina se mantengan elevados hasta el otoño por el incremento de la demanda estacional de verano.

Expectativas de los analistas: ¿Hasta dónde puede llegar el precio del combustible?

La posibilidad de una escalada mayor parece disminuir hacia el final de la jornada. Patrick De Haan, experto en energía de GasBuddy, plataforma de comparación de precios de combustibles, indicó que si se mantiene la tendencia a la baja en el valor del petróleo, es poco probable que el precio medio de la gasolina supere los USD 4 por galón.

Según su análisis, los valores se moverán entre USD 3,50 y USD 3,65 por galón antes de estabilizarse.

La Eurasia Group, consultora de análisis geopolítico, señaló en un informe que el crudo podría superar los USD 120 por barril si no mejora la seguridad en el estrecho de Ormuz y persisten las demoras en el tránsito de petroleros.

Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group, prevé: “El precio promedio de la gasolina llegará a USD 4 en la próxima semana y permanecerá en ese rango”.

Expertos prevén que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se mantendrá por encima de USD 3,50 por galón durante el verano.

En diálogo con CBS News, Bremmer destacó: “Los estadounidenses sienten el impacto de los precios altos cada semana cuando llenan el tanque de sus autos. Es algo que todos ven y sienten, y cuyo efecto se traslada a otros precios”.

La estructura del precio de la gasolina comprende diversos componentes: según cifras del sector recogidas por CBS News, el petróleo representa cerca del 60 % del valor final, mientras impuestos, aranceles y tarifas locales influyen como factores adicionales.

Medidas para asegurar el suministro y las consecuencias en la economía estadounidense

El presidente Trump anunció que la U.S. International Development Finance Corporation ofrecerá un seguro específico para embarcaciones en el Golfo Pérsico. Esta agencia federal señaló a CBS News que dicha cobertura aplicará a pérdidas “de hasta aproximadamente USD 20.000 millones en un esquema rotatorio”, sin fecha definida para su inicio.

El efecto sobre la economía estadounidense es observado desde distintas perspectivas. Bernard Yaros, economista principal de Estados Unidos en Oxford Economics, firma de investigación económica global, explicó a CBS News que el alza de la gasolina afecta especialmente a los hogares de ingresos bajos, que destinan mayor proporción de sus recursos a combustibles y bienes esenciales.

Yaros advirtió el impacto social: “Dada la baja elasticidad de la demanda de gasolina, el grupo de menores ingresos reducirá aún más su gasto en bienes y servicios discrecionales, fuera de lo esencial”. Explicó que esto implicará una reducción del ahorro, mayor uso del crédito y mayor morosidad entre los sectores más vulnerables.

Según su proyección, la inflación en Estados Unidossuperará el 3 % debido a la relación directa entre el petróleo y el precio final de la energía. Detalló, no obstante, que los hogares de mayor poder adquisitivo sostendrán el ritmo general del consumo:

“No tendremos una recesión del gasto porque los hogares con mayores ingresos siguen en buena situación. Ellos representan una fracción desproporcionada del consumo total y, mientras mantengan esa posición, resulta prematuro lanzar señales de alarma”.

Dos factores clave condicionarán el mercado energético global

El futuro del mercado depende de varias variables relacionadas. David Oxley, economista jefe de clima y materias primas en Capital Economics, expuso en un informe para inversores citado por CBS News que el volumen disponible de energía procedente de Medio Oriente dependerá de dos factores fundamentales:

El tiempo de cierre del estrecho de Ormuz .

El nivel de daño en la infraestructura energética regional, situación que puede limitar las exportaciones incluso después de restablecerse el tráfico marítimo.

El equilibrio entre producción, demanda estacional y geopolítica será el que determine si el choque actual de precios de los combustibles en Estados Unidos se convierte en un cambio permanente en el costo de la energía para los consumidores.