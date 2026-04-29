Estados Unidos

Melania, la diplomacia de la moda: cómo su vestuario marca la agenda de Trump

En una columna en Infobae a la Tarde, la especialista Paula Guardia Bourdin desmenuzó el valor simbólico y estratégico de los looks de Melania Trump, que se consolidan como herramienta central en la agenda comunicacional de Donald Trump

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El impacto visual del atuendo elegido por Melania Trump se interpreta como un anclaje en la tradición y la estética americana, reforzando su influencia mediática

La primera dama Melania Trump volvió a captar la atención con su atuendo durante la cena de Estado junto al rey Carlos III de Inglaterra, en una jornada que puso en primer plano el rol simbólico de la indumentaria en la política global, según explicó Paula Guardia Bourdin en Infobae a la Tarde.

Durante una charla con el staff del programa, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Marcos Shaw, Guardia Bourdin subrayó la centralidad de la moda en la construcción de mensajes políticos y diplomáticos, citando: “La relevancia que le dan en el plano local a lo que eligen usar los políticos de mayor exposición pública no es menor. Y pasa lo mismo en el resto de los lugares del mundo”.

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Para la especialista, Melania Trump “empezó en este último tiempo a darle cada vez más importancia a cómo se muestra en público, a tener cada vez más actividades”, y remarcó el carácter estratégico de su vestuario: “Hay algo muy simbólico en lo que eligió usar para el encuentro que tuvieron con el rey Carlos III y su esposa Camilla Parker Bowles”.

El atuendo de Melania Trump durante la visita oficial al Reino Unido refuerza el simbolismo de la moda en la política global y la comunicación presidencial (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El atuendo de Melania Trump durante la visita oficial al Reino Unido refuerza el simbolismo de la moda en la política global y la comunicación presidencial (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Melania Trump y el simbolismo del vestuario en la política estadounidense

Guardia Bourdin analizó el atuendo elegido por la primera dama para el encuentro con la realeza británica: “Está usando un saco, una falda lápiz y un sombrero... Si uno lo quiere retrotraer a una referencia histórica, está aludiendo muy directamente a lo que fue el punto de inflexión en la historia de la moda, cuando Christian Dior trae en el año 47 el new look. Este new look tiene como objetivo generar un renacer. Es romper con la austeridad de la guerra, mucha tela, mucha estructura, es opulente”.

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La especialista detalló que la silueta elegida remite a una feminidad tradicional, “la feminidad de los 50, con la cintura marcada, una feminidad que tiene mucha apariencia de ser incómoda y que se toma constantemente como idea de lo que tiene que ser una mujer en un universo conservador actual”.

La comparación con Jackie Kennedy no es casualidad: “Melania eligió un conjunto que es sorprendentemente parecido porque es exactamente un vestido de características muy similares, el guante ópera, que también era muy similar a los que usaba Jackie Kennedy”.

Guardia Bourdin argumentó que “las primeras damas estadounidenses tienen un equipo que trata de ver qué impacto tiene en términos simbólicos y diplomáticos el rol que están queriendo cumplir”.

El vestuario de Melania Trump fue comparado con el de Jackie Kennedy, reforzando la narrativa de sofisticación y referencia histórica en la política estadounidense (REUTERS/Nathan Howard)
El vestuario de Melania Trump fue comparado con el de Jackie Kennedy, reforzando la narrativa de sofisticación y referencia histórica en la política estadounidense (REUTERS/Nathan Howard)

El uso político de la moda: MAGA, Shein y el estilo WASP

La experta destacó el contraste entre la sofisticación de Melania y ciertos sectores del universo MAGA: “Últimamente se está mostrando muy cercana al plano educativo, al plano tecnológico... hubo una gran polémica porque hay personas del universo MAGA, mujeres del universo MAGA que están usando Shein para eventos. Eso cayó muy, muy mal. Lo están levantando en los portales que vigilan lo que se pone la gente”.

La estrategia comunicacional para contrarrestar la polémica fue, según Guardia Bourdin, poner el foco en la imagen de la primera dama: “Hay un boom de personajes y de referentes de las redes sociales estadounidenses, vinculados a MAGA, que están tratando de difundir la imagen de Melania Trump como referente del estilo y siempre armando un contrapunto con los personajes de los demócratas”.

El atuendo de Ralph Lauren elegido por Melania también fue objeto de análisis: “Ralph Lauren es una marca que referencia mucho al grupo WASP, la élite conservadora, las viejas élites con alto capital económico y simbólico. Eso es muy distinto a lo que es la figura de Donald Trump, que es un nuevo rico, excesivo, vulgar. No se referencia tanto con esos universos”.

La estrategia comunicacional de Donald Trump utiliza la imagen de Melania como mensajera de su agenda, buscando proyectar dureza y distancia desde la moda (REUTERS/Nathan Howard)
La estrategia comunicacional de Donald Trump utiliza la imagen de Melania como mensajera de su agenda, buscando proyectar dureza y distancia desde la moda (REUTERS/Nathan Howard)

Tradición, sofisticación y agenda blanda: la narrativa detrás de Melania Trump

La charla abordó la intencionalidad detrás de cada detalle: “El sombrero la endurece mucho, le tapa la mirada, la vuelve un poco más opaca, más oscura”, observó Guardia Bourdin, señalando el mensaje de dureza y distancia que proyecta la primera dama. “No quiso referenciarse en una Nancy Reagan, que era un personaje muy excesivo, que usaba prendas muy lujosas y tapados de piel. Está jugando más a parecerse a una Jackie Kennedy, que es una elección”.

Guardia Bourdin también aportó una visión sobre el impacto mediático de la estrategia: “Hubo un tuit que postearon desde la Casa Blanca que se ve a Melania y a Donald Trump de espaldas... Ella vestida con esta cintura extremadamente marcada... Está anclándolo en una tradición, en el americana como concepto, en esa estética”.

La especialista advirtió que “Donald Trump está poniéndole muchas fichas a usar a Melania Trump como mensajera para algunas cuestiones. Así que de ahora en adelante, a veces no tiene mucho éxito porque no tiene mucho roce con las personas, pero está tratando de usarla para determinadas funciones”.

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