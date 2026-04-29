Qué dijo Zohran Mamdani luego de ver al rey Carlos III en el homenaje del 11-S

El rey Carlos III presidió un homenaje en el Memorial del 11-S en Nueva York, reforzando la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El rey Carlos III regresó a Nueva York tras casi veinte años sin visitar la ciudad, y presidió un homenaje en el Museo y Memorial del 11-S.

El acto, presentado como un respaldo explícito del Reino Unido a la memoria de las víctimas y a Estados Unidos, buscó reforzar la colaboración bilateral y subrayar la memoria compartida de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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Durante la ceremonia, el monarca británico y su esposa, la reina Camilla, depositaron un ramo de flores blancas junto a los estanques reflectantes del monumento, en presencia de familias afectadas, equipos de emergencia y autoridades locales, según reportó el canal británico Sky News.

La jornada estuvo marcada por un clima de solemnidad y respeto, en el que la memoria colectiva y el diálogo internacional encontraron un espacio destacado. Más allá de la diplomacia protocolar, el evento incluyó gestos de reconocimiento a los servicios de emergencia neoyorquinos, en un contexto de homenaje y reafirmación del vínculo entre ambas naciones.

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En el centro de la atención mediática estuvo el encuentro entre el rey Carlos III y el alcalde Zohran Mamdani, cuya interacción aportó un tinte singular al acto. Según consignó el diario estadounidense The Post, Mamdani bromeó sobre el hipotético contenido de un diálogo con el monarca británico: “Si tuviera que hablar con el rey… probablemente le animaría a que devolviera el diamante Kohinoor”.

El Kohinoor, diamante de 105 quilates (21 gramos) extraído en la India y parte de las Joyas de la Corona Británica, es objeto de debate internacional por su historia y significado cultural. Actualmente se exhibe en la Torre de Londres y, de acuerdo con especialistas en patrimonio, sectores críticos lo identifican como símbolo de conquista y violencia imperial, mientras que distintas leyendas le atribuyen una supuesta “maldición”.

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El debate en torno al Kohinoor ha cobrado fuerza en foros internacionales sobre restitución de bienes culturales y derechos patrimoniales.

La presencia de Mamdani y su referencia al diamante añadieron un matiz de actualidad y controversia a la jornada, en tanto pusieron en primer plano un tema sensible para la diplomacia británica y global. La discusión sobre la restitución de objetos extraídos bajo dominio imperial se ha instalado como un eje de debate en organismos multilaterales y encuentros internacionales.

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Durante la ceremonia, Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del Museo y Memorial del 11-S, declaró a The Post que la visita del monarca constituye un “tremendo honor” para quienes resguardan la memoria del lugar.

La funcionaria remarcó: “El 11-S fue un ataque contra personas de todo el mundo. Tuvo el mayor impacto aquí en la ciudad de Nueva York, pero 67 ciudadanos del Reino Unido murieron ese día. Murieron personas de 90 países, además de todos los estadounidenses”.

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Según Hillman, la presencia de la realeza británica es una forma de demostrar unidad y resiliencia, así como de recordar la capacidad de reconstrucción tras una tragedia global.

La agenda de Carlos III incluyó un encuentro con bomberos y policías neoyorquinos, quienes formaron un cordón de honor durante la visita. El expresidente de la alcaldía y actual presidente del memorial, Michael Bloomberg, acompañó a la comitiva real en el recorrido por el sitio, reforzando el papel central de Nueva York en la gestión y preservación de la memoria de los atentados.

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La última visita del actual monarca británico a Nueva York se produjo en 2007, cuando asistió acompañado por su madre, la reina Isabel II. En esa ocasión, visitaron la escuela Promise Academy en Harlem, participaron en actividades escolares y presenciaron un ensayo teatral.

El antecedente inmediato de un monarca británico en la Zona Cero ocurrió en julio de 2010: Isabel II, en medio de una ola de calor que elevó la temperatura a 39 °C (103 °F), depositó una corona de flores en homenaje a las víctimas, acompañada por Bloomberg, el entonces gobernador David Paterson y familias de socorristas fallecidos.

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El intercambio entre Mamdani y Carlos III: contexto y repercusiones

Zohran Mamdani destacó el tema del diamante Kohinoor durante su encuentro con el rey Carlos III, reavivando el debate sobre la restitución de bienes culturales (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El breve intercambio entre Zohran Mamdani y Carlos III, documentado en imágenes difundidas por Sky News, se produjo bajo estrictas medidas de seguridad, incluida la solicitud a los medios de comunicación de mantener distancia durante la ceremonia.

Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido exacto de la conversación, la escena ilustró la convivencia entre el protocolo institucional y la presencia de temas de debate global, como la restitución de bienes culturales y el legado colonial.

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La referencia al diamante Kohinoor por parte de Mamdani otorgó un matiz de actualidad al evento y reavivó la controversia sobre la herencia colonial británica, un asunto que ha cobrado relevancia creciente en la opinión pública y los foros internacionales.

El debate sobre el destino de obras y objetos culturales extraídos durante el periodo imperial británico se ha consolidado como un punto de tensión diplomática entre el Reino Unido y países como la India.

La ceremonia en Manhattan reunió a familiares de víctimas de distintas nacionalidades, autoridades británicas y estadounidenses, y líderes locales, quienes reafirmaron el carácter global de la tragedia del 11-S y la necesidad de cooperación internacional para preservar la memoria histórica.

Según Hillman, la presencia real “demuestra unidad” y consolida la voluntad de fortalecer lazos diplomáticos en torno al recuerdo de los atentados.

Símbolos, memoria y diplomacia en la agenda contemporánea

La ceremonia contó con la presencia de bomberos, policías neoyorquinos y líderes como Michael Bloomberg, destacando la cooperación bilateral en la memoria histórica del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El regreso de Carlos III a Nueva York, dieciséis años después de la última visita de su madre a la Zona Cero, evidencia la persistencia de la memoria compartida en la agenda diplomática y la función de los símbolos en la construcción de relaciones entre países.

La participación del monarca en el homenaje del 11-S ratifica el compromiso del Reino Unido con la memoria de las víctimas y con los lazos históricos que unen a ambos países. La ceremonia puso de relieve la importancia de los gestos institucionales para la cooperación en torno a hechos que marcaron al conjunto de la comunidad internacional.

Más allá del tributo, la presencia de la realeza británica y el intercambio con Mamdani contribuyeron a mantener vigente el debate sobre el legado de los atentados, el rol de la memoria en la política global y las nuevas demandas sobre restitución de bienes culturales.

La jornada demostró que los símbolos y las conversaciones, incluso en contextos formales, pueden abrir espacios para la reflexión sobre el pasado y el futuro de las relaciones internacionales.