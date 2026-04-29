El seguro de auto en Nueva York aumentará un 6% este año

El seguro de auto en Nueva York aumentará 6% en 2026, consolidando tarifas promedio de USD 4.000 anuales, según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguro de auto en el estado de Nueva York experimentará en 2026 un incremento del 6% en las primas anuales, una subida que consolidará su posición como uno de los mercados más costosos de Estados Unidos y podría elevar los pagos de los conductores hasta USD 360 adicionales al año en la ciudad de Nueva York.

Las tarifas ya alcanzan un promedio de USD 4.000 anuales —superando ampliamente los USD 2.500 registrados como promedio nacional según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros— y continuarán ubicándose al menos un 52% por encima de la media nacional, de acuerdo con la presidenta de la Partnership for New York City, Kathryn Wylde, citada por el portal financiero ValuePenguin.

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El alza, que se convertirá en el cuarto mayor aumento estatal dentro de Estados Unidos para 2026, solo podrá evitarse si la legislatura aprueba el paquete de reformas presentado por la gobernadora Kathy Hochul antes del cierre presupuestario previsto en Albany.

De no concretarse esa decisión, el incremento será inevitable y los usuarios neoyorquinos seguirán pagando algunas de las primas más elevadas del país.

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Un informe reciente de ValuePenguin destaca que los barrios de El Bronx y Brooklyn soportan las primas más altas dentro de Nueva York, con cifras que superan los USD 6.000 anuales y equivalen a más del 10% del ingreso familiar promedio en zonas de alta densidad poblacional.

Esta realidad acentúa la brecha frente a otros estados del país, donde el ajuste promedio previsto para 2026 será de solo 0,67% y, según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, cinco de las diez mayores aseguradoras nacionales reducirán sus tarifas en ese período.

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En contraposición, la compañía Allstate anticipa una de las subas más pronunciadas específicamente para el territorio neoyorquino, de acuerdo con datos difundidos por la agencia oficial Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

El costo promedio del seguro de auto en el estado de Nueva York en 2026 será de USD 4.000 anuales, lo que representa casi USD 1.500 más que el promedio nacional.

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Esta diferencia sitúa a la ciudad de Nueva York entre los mercados más costosos del país, especialmente en barrios como El Bronx y Brooklyn, donde el seguro puede absorber hasta el 10% del ingreso familiar en distritos de alta vulnerabilidad, según el portal financiero ValuePenguin y la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

El acumulado supera el 30% en tres años por el avance del fraude y el costo legal

El incremento total del seguro de autos en Nueva York superará el 30% en tres años debido al aumento del fraude y los gastos legales asociados (REUTERS/Adam Gray)

Entre 2024 y 2025, el seguro de auto en Nueva York registró aumentos acumulados del 17,1% y 13,2% respectivamente, de acuerdo con ValuePenguin. El nuevo ajuste del 6% previsto para 2026 elevará el incremento total en tres años a más del 30%, consolidando un ciclo alcista que lleva las tarifas estatales a niveles récord.

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Los conductores que residen fuera de Manhattan y de los barrios más céntricos no quedan exentos: la diferencia entre el promedio estatal y el nacional asciende a USD 1.500 anuales, una brecha que también impacta a los pequeños propietarios y trabajadores independientes que dependen de su vehículo para trabajar.

El detonante principal de esta escalada reside en el fraude organizado en reclamaciones de seguros. El regulador financiero estatal NYSDFS informó que los casos de presunto fraude aumentaron un 80% entre 2020 y 2025. Esta situación obliga a las aseguradoras a trasladar mayores costos a los asegurados, encareciendo las pólizas año tras año.

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Además, los gastos judiciales y los vacíos normativos que permiten demandas por accidentes menores con indemnizaciones desproporcionadas contribuyen a sostener el alza estructural de los precios.

Wylde, al frente de la Partnership for New York City, subrayó en 2025 que este fenómeno representa “una carga directa para familias y pequeños negocios”, reforzando la presión sobre los presupuestos en las áreas donde el fraude es más frecuente, como El Bronx y Brooklyn.

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Datos del NYSDFS señalan que las compañías aseguradoras procesaron más de 18.000 reclamaciones sospechosas en el último año, un récord histórico.

El plan de reforma de la gobernadora Hochul, frenado por el debate presupuestario

El paquete de reformas presentado por la gobernadora Kathy Hochul busca endurecer sanciones contra el fraude, impulsar transparencia tarifaria y limitar indemnizaciones por siniestros menores (Reuters)

Para contrarrestar la tendencia alcista, la gobernadora Kathy Hochul presentó el 22 de enero de 2026 un paquete legislativo orientado a reformar el sistema de seguros estatal.

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El proyecto contempla cuatro pilares: endurecer las sanciones contra el fraude, exigir transparencia tarifaria a las aseguradoras, otorgar incentivos a conductores con historial de manejo limpio y redefinir legalmente el concepto de “lesión grave” para limitar las indemnizaciones desproporcionadas por siniestros menores.

Sin embargo, la aprobación del paquete depende de la resolución del presupuesto estatal, que se encuentra demorada en la legislatura de Albany.

Hochul enfatizó en conferencia de prensa que el fraude es el principal factor detrás de las tarifas excesivas. Wylde remarcó: “Las primas en el estado están 52% por encima del promedio nacional”, citada por el portal financiero ValuePenguin, lo que refuerza la urgencia de avanzar con la reforma.

La agencia oficial Oficina del Contralor del Estado de Nueva York advirtió que, sin intervención legislativa, la tendencia alcista persistirá durante 2026 y podría agravarse en los años siguientes.

Alternativas inmediatas para reducir el impacto en el bolsillo

Mientras se mantiene el estancamiento legislativo, los conductores tienen a disposición medidas para atenuar el impacto de los aumentos. De acuerdo con el portal financiero ValuePenguin y el regulador financiero estatal NYSDFS, comparar cotizaciones entre aseguradoras puede significar diferencia de hasta un 30% para un mismo perfil y vehículo.

Elevar el deducible de USD 500 a USD 1.000 conlleva una reducción potencial de entre 10% y 15% en la prima. Además, existen descuentos de entre 5% y 20% si el asegurado acepta instalar sistemas telemáticos que monitorean el estilo de conducción.

La administración de Kathy Hochul advirtió que registrar un vehículo fuera del estado para acceder a primas más bajas constituye fraude y anunció la implementación de nuevas sanciones para quienes incurran en esa práctica.

El NYSDFS lanzó en 2025 la iniciativa “Stop Insurance Fraud” para concientizar sobre los riesgos y las consecuencias legales de estas acciones.

El contexto para 2026 muestra un seguro de auto en Nueva York con un costo promedio de USD 4.000 anuales, casi USD 1.500 por encima del promedio nacional y hasta el 10% del ingreso familiar en algunos barrios.

Factores como el fraude, los litigios costosos y el bloqueo legislativo explican la persistencia de las primas elevadas, mientras la aprobación de la reforma propuesta por Kathy Hochul sigue siendo clave para revertir la tendencia.

Las fuentes oficiales, como la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros y el regulador financiero estatal NYSDFS, confirman el escenario de excepcionalidad y la urgencia de una intervención estructural en el mercado neoyorquino.