Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Las acciones de Wall Street se recuperaron este lunes tras una jornada marcada por la volatilidad y lograron cerrar en alza, impulsadas por un repunte en la última hora de operaciones. El movimiento se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría estar cerca de su fin.

Durante la mañana, el precio del petróleo alcanzó su punto más alto desde mediados de 2022, motivado por la restricción del suministro a raíz de las interrupciones en el transporte marítimo. Esta situación se produjo cuando el conflicto bélico cumplía diez días, lo que intensificó los temores sobre el impacto en la inflación y en la capacidad de los consumidores estadounidenses para afrontar sus gastos.

La volatilidad intradía aumentó a medida que los inversores procesaban las novedades sobre el conflicto. Según Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York, “sigue habiendo mucha incertidumbre sobre la duración del conflicto, así como sobre la duración del cierre del estrecho de Ormuz”. Stovall añadió: “Ver una reversión tan relativa en los movimientos de los precios indica que los inversores están buscando cualquier oportunidad para volver a los mercados de valores”.

En la última hora de la sesión, los principales índices de Wall Street cambiaron la tendencia negativa y cerraron en terreno positivo. El S&P 500 ganó 56,22 puntos, lo que representa un incremento del 0,83%, para cerrar en 6.796,24 puntos. El Nasdaq Composite avanzó 309,13 puntos (1,38%), situándose en 22.696,81. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones subió 240,91 puntos (0,51%) hasta las 47.742,46 unidades.

En tanto, el petróleo borró las ganancias en las operaciones posteriores al cierre de la sesión. Este movimiento se produjo después de que el crudo superara los 100 dólares por barril, en medio de una interrupción casi total del tráfico en el Estrecho de Ormuz.

El West Texas Intermediate llegó a cotizar a un mínimo de 81,19 dólares por barril, tras haber subido hasta un 31% durante la sesión asiática. Al mediodía de la sesión estadounidense, los futuros ya habían perdido la mayor parte de esas ganancias, ya que varios líderes mundiales manifestaron su disposición a buscar soluciones creativas para mitigar el impacto de la oferta.

El repunte de Wall Street se atribuyó al optimismo generado tras las declaraciones de Trump, que sugirieron la posibilidad de una resolución más rápida de la guerra. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su impacto en los precios de la energía, un factor que podría influir en la inflación y en la economía estadounidense en las próximas semanas.

En desarrollo