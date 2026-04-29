Von der Leyen y Péter Magyar reactivaron las negociaciones y abrieron una vía para liberar los fondos europeos bloqueados a Hungría

El futuro primer ministro húngaro aseguró que los fondos de la Unión Europea comenzarán a llegar a Hungría tras su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea (Reuters)

El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles que los fondos europeos bloqueados comenzarán a llegar a Budapest en las próximas semanas, tras mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas.

La cita, celebrada días después de su victoria electoral sobre Viktor Orbán, marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre Hungría y la Unión Europea (UE), luego de años de desencuentros por las políticas del anterior gobierno.

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El desbloqueo de cerca de 18.000 millones de euros se considera clave para impulsar la economía húngara y cerrar un periodo de aislamiento institucional.

El dirigente conservador selló con von der Leyen el compromiso de volver a verse a finales de mayo para ultimar los detalles de un acuerdo que destrabe el acceso a recursos europeos. Parte de ese dinero, unos 10.000 millones de euros vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe solicitarse antes de agosto, plazo tras el cual Hungría podría perderlos definitivamente.

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La Comisión Europea respaldó el compromiso de Magyar para abordar las reformas pendientes en materia de Estado de derecho (Reuters)

"La Comisión apoyará su trabajo para abordar estos problemas y realinearse con los valores europeos compartidos“, afirmó von der Leyen en sus canales oficiales.

Además, bajo este contexto, el futuro primer ministro busca restablecer y fortalecer los vínculos de Hungría con otros gobiernos europeos. Ayer Magyar comunicó su intención de reunirse en junio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con el objetivo de abrir “un nuevo capítulo” en la relación bilateral.

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Esta actitud fue recibida con optimismo por parte de funcionarios europeos, quienes interpretan la postura del futuro mandatario como una señal de voluntad política para superar viejos conflictos.

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, expresó ayer en el Parlamento Europeo que ahora corresponde a la UE apoyar a Budapest y satisfacer las expectativas de sus ciudadanos. "Europa debe ser ahora la aliada de Hungría, de este nuevo gobierno, y debe cumplir con las expectativas concretas de los ciudadanos“, detalló.

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Manfred Weber instó a la Unión Europea a apoyar al nuevo gobierno húngaro liderado por Péter Magyar (Reuters)

La ventana de oportunidad para Hungría se estrecha, dado que el plazo para solicitar los fondos de recuperación expira en agosto. Los pagos pueden extenderse hasta finales de año, pero el margen para ejecutar los proyectos depende de la rapidez con la que se cierre el acuerdo político.

Por otro lado, Magyar anunció el cierre inmediato de la Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (Szvh), un organismo creado por el gobierno de Viktor Orbán para investigar supuestas injerencias internas y extranjeras. Magyar justificó la decisión señalando que la oficina funcionaba como un instrumento político y representaba un gasto innecesario de fondos públicos. Además aseguró que su eliminación permitirá ahorrar millones de euros al Estado.

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Esta medida tiene una relevancia directa en las relaciones entre Hungría y la Unión Europea, ya que la Comisión Europea inició en febrero un procedimiento contra el país por la creación de la Szvh, al considerar que sus funciones podían atentar contra derecos fundamentales y la libertad de prensa.

(Con información de AFP y Europa Press)

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