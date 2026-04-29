Estados Unidos

La TSA ofrece descuento en membresía PreCheck a jóvenes menores de 31 años

La iniciativa estará disponible durante todo mayo y otorga una rebaja de USD 20 en la inscripción al programa que agiliza los controles de seguridad para viajeros considerados de bajo riesgo

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El descuento especial de TSA PreCheck solo aplica a inscripciones nuevas y no puede combinarse con otros beneficios (REUTERS/Adam Gray).
El descuento especial de TSA PreCheck solo aplica a inscripciones nuevas y no puede combinarse con otros beneficios (REUTERS/Adam Gray).

Desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) lanzó una promoción dirigida exclusivamente a viajeros de 30 años o menos, quienes podrán obtener un descuento de USD 20 en la tarifa de inscripción a TSA PreCheck.

Esta iniciativa busca incentivar a una nueva generación de pasajeros a integrarse a un sistema que garantiza revisiones más rápidas y ágiles en los puestos de control de seguridad aeroportuaria, justo en la temporada previa a las graduaciones universitarias y el inicio de los viajes de verano, de acuerdo con el comunicado oficial de la TSA.

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Ha Nguyen McNeill, alto funcionario de la entidad gubernamental, señaló: “A medida que los jóvenes se embarcan en nuevas aventuras, ya sea por estudios, trabajo o placer, TSA PreCheck ofrece una experiencia de seguridad aeroportuaria más rápida y fluida. Con este descuento especial, estamos impulsando a la próxima generación de viajeros a incorporar TSA PreCheck a su viaje”.

Cómo solicitar el descuento

El acceso a la promoción requiere completar el proceso de inscripción que inicia en línea y finaliza con una cita presencial antes de que el solicitante cumpla 31 años. Si el trámite se concluye después de esa fecha, el descuento ya no será válido.

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Quienes ya reciben otros descuentos, como el de cónyuge militar, no pueden acumular ambas rebajas. A su vez, los menores de 17 años que viajan con al menos un adulto inscrito en TSA PreCheck ya acceden al beneficio sin costo.

El beneficio del descuento queda inhabilitado para quienes finalizan su inscripción después de su cumpleaños número 31 (REUTERS/Joshua Roberts).
El beneficio del descuento queda inhabilitado para quienes finalizan su inscripción después de su cumpleaños número 31 (REUTERS/Joshua Roberts).

Para solicitar el beneficio, los jóvenes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de TSA PreCheck, que incluyen la presentación de documentación de identidad o estatus migratorio. Entre los documentos aceptados se encuentran el pasaporte estadounidense vigente, la tarjeta de residencia permanente (Green Card), entre otros. El listado completo de documentos admitidos está disponible en la página oficial de la TSA.

Una vez aprobada la solicitud, el usuario recibirá un Número de Viajero Conocido para reservar vuelos y obtener TSA PreCheck en la tarjeta de embarque en un plazo de tres a cinco días.

El beneficio se aplicará únicamente a inscripciones por primera vez; no incluye renovaciones. La tarifa final oscilará entre USD 56,75 y USD 65 por una membresía de cinco años, según el proveedor autorizado elegido: CLEAR, IDEMIA o Telos. En condiciones normales, el costo del programa varía entre USD 79,95 y USD 85.

Beneficios de TSA PreCheck

La membresía TSA PreCheck permite acceder a filas rápidas en los controles de seguridad de más de 1.300 ubicaciones en Estados Unidos. Según datos oficiales de la agencia, el 99% de los pasajeros inscritos espera menos de 10 minutos para atravesar los puntos de control.

La tecnología Touchless ID, disponible sin costo adicional, está habilitada para miembros en 65 aeropuertos y con seis aerolíneas, lo que agiliza la verificación de identidad.

Asimismo, esta membresía les permite mantener dispositivos electrónicos, líquidos de hasta 100 ml en el equipaje de mano y no necesita quitarse cinturones ni chaquetas livianas.

El 99% de los pasajeros con TSA PreCheck espera menos de 10 minutos para pasar los puntos de control, según datos oficiales de la agencia (REUTERS/Annabelle Gordon).
El 99% de los pasajeros con TSA PreCheck espera menos de 10 minutos para pasar los puntos de control, según datos oficiales de la agencia (REUTERS/Annabelle Gordon).

Aumento de precios y demanda en el mercado de vuelos estadounidenses

De acuerdo con CBS News, la promoción lanzada por la TSA se produce en un contexto de aumento de tarifas aéreas durante el verano, impulsado por el alza del precio del combustible para aviones tras el inicio de la guerra en Irán. Aunque los boletos resultan más caros, la demanda de viajes se mantiene elevada.

Según la plataforma Kayak, citada por el medio estadounidense, a mediados de abril el precio promedio de un pasaje de ida y vuelta en clase económica para vuelos nacionales en Estados Unidos era de USD 358, lo que implica un aumento del 18% respecto al año anterior.

Para vuelos internacionales con salida desde el país, el valor promedio llegó a USD 1.074, un 12% más que en el mismo período de 2025. Especialistas del sector prevén que las tarifas continúen en alza, lo que podría desincentivar a los viajeros que buscan opciones más económicas.

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