Estados Unidos

Green Card: qué hacer en caso de extravío fuera de Estados Unidos

Una guía práctica para quienes deban reponer su tarjeta de residencia tras perderla , con pasos claros y consejos útiles sobre los documentos necesarios

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Primer plano de una Tarjeta de Residente Permanente de Estados Unidos (Green Card) verde claro sobre una mesa de madera. Muestra texto y el sello de USCIS.
La Green Card es uno de los documentos necesarios para residir en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Green Card es el documento que acredita el estatus legal de los inmigrantes en Estados Unidos. Perder este documento fuera del país puede representar un obstáculo, ya que su presentación es necesaria para demostrar el derecho a vivir y trabajar legalmente en el país, así como para reingresar después de un viaje al extranjero.

Ante estas circunstancias, existen procedimientos oficiales establecidos por las autoridades migratorias para reportar la pérdida y solicitar su reposición. El sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos detalló los pasos a seguir.

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Green Card: qué hacer en caso de extravío fuera de Estados Unidos

Cualquier persona que necesite renovar o reemplazar su Green Card debe presentar el Formulario I-90 ante USCIS. Luego es necesario presentar los siguientes documentos:

  • Aportar una copia de la Green Card actual, si está disponible, documentos oficiales o judiciales que avalen cambios de información, y constancias de identidad, como pasaporte o licencia de conducir.
  • En caso de extravío o robo, se solicitará una constancia de denuncia policial o una declaración jurada. Tanto la presentación de documentos precisos como la veracidad de la información contribuyen a un proceso más ágil y sin contratiempos.

El proceso aplica también en casos de pérdida, robo, daño, vencimiento o para corregir información incorrecta o desactualizada en la tarjeta.

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Persona con las manos en la cabeza, estresada, frente a un portátil que muestra la "Green Card Recovery Application". Hay documentos, un bolígrafo y una Green Card en el escritorio.
Una persona se muestra angustiada mientras completa la aplicación en línea para la recuperación de su Green Card, rodeada de documentos y con la tarjeta física sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar el trámite para solicitar una nueva Green Card en USCIS

El trámite puede completarse en línea en el sitio web de USCIS o mediante el envío postal del formulario impreso, siguiendo las instrucciones del organismo.

Es obligatorio utilizar la versión vigente del formulario, disponible en la página oficial, y abonar el precio correspondiente a través de los métodos autorizados. Existen exenciones de pago para ciertos solicitantes, como menores de catorce años incluidos en una solicitud conjunta con sus padres.

Los plazos de respuesta dependerán del tipo de solicitud y de la cantidad de trámites recibidos en un momento dado.

Tarifas, plazos y datos clave del trámite

La presentación del Formulario I-90 implica el pago de tarifas específicas: $455 por el formulario y, usualmente, $85 para los servicios biométricos, según establece el instructivo de USCIS.

Vista cercana de una persona con la cabeza entre las manos, angustiada, con una Green Card, una billetera vacía y un documento de USCIS sobre una mesa de madera.
Una persona se muestra angustiada con la cabeza entre las manos, mientras una Green Card, una billetera vacía y una notificación de USCIS se encuentran sobre la mesa, simbolizando la difícil situación de los inmigrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear una cuenta en USCIS para presentar el formulario I-90

Para crear una cuenta en USCIS y presentar el formulario I-90, los solicitantes deberán seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar al sitio oficial de USCIS

2- Crear un cuenta nueva

3- Ingresar email de correo electrónico

4- Confirmar dirección de correo electrónico

5- Tras confirmar dirección de correo electrónico, ir a Sing UP

6- El sistema enviará notificación al correo electrónico que confirma la solicitud de la cuenta UCSIS

7- Hacer click en el enlace y el sistema lo enviará de nuevo a la página

8- Deberá crear una contraseña que deberá tener entre 8 y 64 carácteres

9- Confirmar cuenta

10- Seleccionar preguntas de seguridad y reestablecer clave.

11- Seleccionar la opción de solicitante y ya podrás hacer el trámite para solicitar el formulario I-90.

Qué documentos necesito para reingresar a los Estados Unidos luego de un viaje de un año

De acuerdo al sitio oficial de USCIS, las personas que reingresen a los Estados Unidos deberán presentar su tarjeta de residente permanente (conocida como Tarjeta Verde o Green Card) válida y vigente (Formulario I-551, Tarjeta de Residente Permanente).

Al llegar al puerto de entrada, un Oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisará su tarjeta de residente permanente y cualquier otro documento de identidad que usted presente, tal como su pasaporte, identificación de ciudadano extranjero o licencia de conducir de Estados Unidos, y determinará si usted puede entrar a Estados Unidos.

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