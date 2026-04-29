Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas con más de 110 kilogramos de droga

Monjes budistas postrados. (Reuters)

Las autoridades de Sri Lanka arrestaron a 22 monjes budistas el 24 de abril en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo tras descubrir que transportaban más de 110 kilogramos de cannabis, en la mayor incautación de drogas registrada hasta hoy en esa terminal.

La causa de este operativo remite a la estricta legislación antidroga que rige en Sri Lanka desde hace décadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido informó que el país impone penas severas por delitos relacionados con narcóticos, permitiendo detenciones indefinidas sin cargos y condenas a largas prisiones.

PUBLICIDAD

El valor de los estupefacientes incautados asciende a USD 3,45 millones (1.100 millones de rupias), según detalló el portal oficial de noticias del Gobierno, y se trata del primer arresto de miembros del clero budista en el aeropuerto por estos cargos.

Cada uno de los 22 hombres, identificados como jóvenes de distintas regiones de Sri Lanka, presuntamente ocultó más de cinco kilogramos de cannabis en maletas con dobles fondos modificados. Las autoridades desplegaron el operativo gracias a un aviso confidencial, reveló la policía, e investigan la posible conexión con redes locales de tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Sri Lanka enfrenta inédita infiltración de tráfico en estructuras religiosas

El viaje de los monjes budistas a Tailandia, realizado el 22 de abril con pasajes financiados por un patrocinador no identificado, figura en el centro de la investigación. La Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka evalúa si el caso involucra una estructura organizada que trasciende la acción individual de los detenidos.

Militares y policías realizan un operativo antinarcóticos en un autobús de pasajeros en Colombo, Sri Lanka. (AP Foto/Eranga Jayawardena)

La operación generó una reacción inmediata en los organismos estatales y reabrió el debate sobre el empleo de tecnología avanzada para detectar artículos ilícitos en los puntos de ingreso al país. Las fuerzas de seguridad indicaron que el procedimiento se ejecutó tras recibir información de una fuente anónima, lo que permitió interceptar a los integrantes del grupo comprometido y asegurar la carga antes de abandonar la zona aduanera.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrido en el aeropuerto internacional de Colombo involucró la intercepción de 22 monjes budistas, quienes ocultaron más de 110 kilogramos de cannabis en equipaje especialmente modificado tras regresar de Tailandia, y derivó en la mayor incautación de drogas experimentada hasta la fecha por esa terminal. Los investigados afrontan procesos judiciales y el sistema legal de Sri Lanka contempla severas penas, incluyendo la prisión prolongada y la detención preventiva.

El valor total incautado, que supera los USD 3,45 millones, figura entre los mayores registrados en la última década en puertos de entrada a Sri Lanka.

PUBLICIDAD