La advertencia que revoluciona los viajes: lo que Estados Unidos revisa en celulares y computadoras de los visitantes

Los agentes ahora pueden revisar computadoras, teléfonos, relojes inteligentes, drones y dispositivos GPS en los controles migratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva Directiva 3340-049B emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en enero de 2026 remodeló los procedimientos de inspección de dispositivos electrónicos en los cruces internacionales, ampliando el espectro de equipos sujetos a revisión y estableciendo criterios más estrictos para la retención y análisis de datos personales.

A partir de esta normativa, los agentes pueden examinar computadoras, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, unidades flash, tarjetas SIM, sistemas GPS, drones, sistemas de entretenimiento de vehículos, cámaras y reproductores multimedia, así como cualquier otro dispositivo capaz de almacenar información digital.

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Esta definición ampliada responde a los avances tecnológicos recientes y a la necesidad de fortalecer la seguridad nacional ante nuevos desafíos en materia de privacidad y delitos transfronterizos.

Las búsquedas de dispositivos electrónicos en frontera se clasifican ahora en dos categorías: las inspecciones básicas, que pueden realizarse sin sospecha previa, y las avanzadas, que requieren una “sospecha razonable” de infracción a la ley y la aprobación de un supervisor jerárquico.

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La Directiva 3340-049B de la CBP amplía la inspección de dispositivos electrónicos en las fronteras de Estados Unidos desde enero de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, los viajeros deben permitir el acceso a sus dispositivos, entregar contraseñas y colaborar plenamente con los oficiales.

La negativa a hacerlo autoriza a la CBP a retener el dispositivo y registrar el incidente, lo que puede derivar en la pérdida de validez de la visa o del permiso migratorio del pasajero.

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Equipos sujetos a inspección y alcance de la nueva directiva

En la práctica, la CBP está facultada para confiscar documentos y cancelar visas de turista (B1/B2) o permisos de residencia si detecta contenido considerado ilegal, como mensajes que sugieran intención de trabajar o estudiar en el país sin el visado adecuado, o referencias a armas o drogas ilegales.

Estas reglas afectan tanto a visitantes como a residentes legales en proceso de entrada. Según la agencia, la presencia de información sospechosa puede derivar en negación de ingreso y acciones legales posteriores.

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Las inspecciones de dispositivos electrónicos en fronteras estadounidenses pueden tener consecuencias legales y migratorias inmediatas para visitantes y residentes legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de inspecciones, criterios y consecuencias para los viajeros

La directiva también introduce límites orientados a proteger la privacidad de los viajeros. Los agentes no pueden acceder deliberadamente a contenidos almacenados exclusivamente en la nube y, ante sospecha, pueden solicitar que el dispositivo se desconecte de internet antes de la inspección.

En el caso de materiales privilegiados —como expedientes médicos, información de clientes de abogados, datos periodísticos o secretos comerciales—, la normativa impone restricciones adicionales para su revisión.

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Protección de la privacidad y límites a la retención de datos

El tiempo de retención de los dispositivos está regulado: si la custodia supera los cinco días, se requiere autorización de supervisión; para períodos mayores a quince días, debe intervenir un nivel jerárquico superior.

Los datos extraídos solo pueden conservarse si existe causa probable y, en caso de no ser relevantes para una investigación, deben eliminarse en un plazo máximo de 21 días, conforme al análisis realizado por el despacho jurídico MLT Aikins.

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Diferencias entre agencias y consideraciones para quienes viajan a Estados Unidos

Las autoridades subrayan que las inspecciones realizadas por otras agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se rigen por protocolos propios.

Un grupo diverso de viajeros se somete a una inspección de aduanas en un aeropuerto internacional, colocando sus dispositivos electrónicos en contenedores para su revisión por agentes de CBP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización normativa refuerza la diferenciación de competencias y procedimientos, consolidando el marco legal de la CBP frente a los desafíos tecnológicos y de seguridad en frontera.

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Quienes viajan a Estados Unidos deben estar preparados para someter sus dispositivos electrónicos a inspecciones exhaustivas en los puertos internacionales, bajo condiciones que priorizan la seguridad nacional y restringen los márgenes de privacidad digital.

La negativa a colaborar puede resultar en la confiscación del equipo y afectar la situación migratoria de los viajeros, en línea con las disposiciones de la CBP y el USCIS.

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