Mundo

Donald Trump condiciona el fin del bloqueo a los puertos iraníes a un acuerdo nuclear: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”

Las autoridades estadounidenses han reiterado que cualquier avance hacia la reapertura de puertos iraníes dependerá de negociaciones sobre el desarrollo atómico, mientras la presión internacional y las tensiones económicas se incrementan en la región

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci/Archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci/Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista telefónica con Axios que no levantará el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes hasta que Teherán acepte negociar su programa nuclear. “El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, declaró Trump, reiterando que la presión continuará mientras no se alcance un pacto sobre el desarme atómico.

El mandatario aseguró haber rechazado una reciente propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz, dado que posponía la discusión nuclear. Trump enfatizó que la reapertura solo será posible tras un acuerdo. La crisis del estrecho, que se prolonga por más de dos meses, ha disparado los precios internacionales de la energía y mantiene en vilo a los mercados petroleros.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Congreso la continuidad de la operación militar y criticó a legisladores demócratas por oponerse al conflicto, argumentando que la intervención no es un atolladero. El impacto económico y político es significativo: el precio del barril Brent superó los USD 119 en Londres y el costo estimado para el Pentágono asciende a USD 25 mil millones.

Trump discutió con ejecutivos de Chevron Corp. y de las principales casas de comercio energético cómo sostener el bloqueo durante meses, minimizando el daño para los consumidores estadounidenses. Según un funcionario de la Casa Blanca citado por Axios, se analizan mecanismos para asegurar el suministro global y contener la escalada de precios, aunque la interrupción prolongada del tráfico marítimo por el Golfo Pérsico amenaza con elevar aún más los costos del petróleo y la gasolina en el país.

PUBLICIDAD

En un mensaje en redes sociales, Trump instó a Irán a “espabilar pronto” y sugirió que Teherán “no sabe cómo firmar un acuerdo de no proliferación nuclear”. El mandatario acompañó dicho mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece armado, bajo el lema “se acabó el señor simpático”.

Imagen EOUB4OY7WVA5JCIXIUWIOSGCY4

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Trump de buscar la rendición iraní mediante presión económica y división interna. En un mensaje dirigido a la nación, Ghalibaf destacó que la única vía para “contrarrestar la conspiración enemiga” es la unidad nacional. Irán, que enfrenta el colapso de su moneda—el rial cayó a un mínimo histórico de 1.810.000 por dólar según ISNA—, se niega a reanudar negociaciones mientras persistan las restricciones navales.

Desde el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, Irán ha bloqueado casi todo el tránsito marítimo ajeno por el Estrecho de Ormuz, manteniendo retenidos los cargamentos energéticos clave para el mercado global. Tras la muerte del líder supremo Ayatolá Ali Khamenei, el ascenso de su hijo Mojtaba ha reforzado la influencia de los sectores más duros de la Guardia Revolucionaria.

Las autoridades iraníes propusieron apartar temporalmente el debate nuclear en favor de un acuerdo que formalice el fin de la guerra y permita reanudar el comercio marítimo. Trump rechazó esta vía, insistiendo en condicionar cualquier reapertura a la resolución previa del programa atómico. Mientras tanto, la capacidad de almacenamiento de crudo en Irán se agota: según la consultora Kpler, solo quedaría margen para entre 12 y 22 días antes de tener que cerrar pozos, lo que podría dañarlos de forma irreversible.

El conflicto y las sanciones han provocado que la inflación mensual en Irán alcance el 65,8% y que la economía sufra una presión sin precedentes. El propio Trump ha reconocido divisiones dentro del régimen, acentuadas tras la eliminación de varios altos cargos por ataques estadounidenses e israelíes.

La escalada militar y económica entre Washington y Teherán, sumada a la incertidumbre en Oriente Medio y la volatilidad energética global, mantiene sin solución el estancamiento en el Estrecho de Ormuz, mientras la administración Trump enfrenta presión interna por el alza de precios y la proximidad de las elecciones legislativas.

(Con información de Reuters, Bloomberg y Europa Press)

Temas Relacionados

Crisis del EstrechoTeheránEnergía GlobalPrograma NuclearDonald TrumpIránMedio OrienteEstados UnidosGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un ataque ucraniano con drones provocó un incendio en la instalación petrolera de Perm

Una instalación clave del sector energético ruso resultó afectada tras un bombardeo que habría alcanzado una estación de distribución en los Urales. Crece la preocupación entre las autoridades rusas

Un ataque ucraniano con drones provocó un incendio en la instalación petrolera de Perm

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

Ubicadas en el desierto de Marruecos, Lala Lallia permite rastrear ciclos climáticos pasados y entender cómo el desierto ha evolucionado a lo largo de miles de años

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

Caos en Mali: los tuaregs controlan el norte del territorio y exigen que se vayan los mercenarios rusos progubernamentales

Las autoridades enfrentan una inestabilidad sin precedentes tras la alianza de insurgentes tribales y los islamistas, quienes avanzan sobre regiones clave y demandan la retirada de fuerzas que defienden la integridad del país

Caos en Mali: los tuaregs controlan el norte del territorio y exigen que se vayan los mercenarios rusos progubernamentales

El jefe del Pentágono reveló ante el Congreso que EEUU lleva gastados USD 25.000 millones en la guerra contra Irán

Pete Hegseth defendió ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el gasto masivo en municiones críticas y el bloqueo naval. Calificó de “derrotistas” a los legisladores que cuestionan al conflicto

El jefe del Pentágono reveló ante el Congreso que EEUU lleva gastados USD 25.000 millones en la guerra contra Irán

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

La administración de Starmer reaccionó tras la medida tomada por las autoridades rusas semanas atrás en medio del deterioro de los vínculos bilaterales

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Juan Fernando Cristo se molestó por respaldo del Partido Liberal a la candidatura de Paloma Valencia: “Mala copia del Partido Conservador”

Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, prometió pagar cuentas pendientes del Instituto de Cancerología: “No habrá interrupción en la atención”

Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

INFOBAE AMÉRICA

Cámara Marítima de Panamá rechaza nuevo cargo portuario para financiar fondo de jubilados

Cámara Marítima de Panamá rechaza nuevo cargo portuario para financiar fondo de jubilados

Luis Picado Grijalba, su extradición desde Londres, el Cartel Caribe y la red criminal que desafió la seguridad de Costa Rica

El Ejecutivo de Guatemala cumple etapas constitucionales en elección del jefe del Ministerio Público

Hacienda extiende horario para la declaración de renta hasta medianoche este 30 de abril en El Salvador

Micro y pequeña empresa impulsa más del 40% del Producto Interno Bruto de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Justin Berfield pide respeto para Erik Per Sullivan y defiende su decisión de no regresar a “Malcolm el de en medio”

Justin Berfield pide respeto para Erik Per Sullivan y defiende su decisión de no regresar a “Malcolm el de en medio”

El costoso tratamiento que le salvó la vida a Sam Neill: cómo venció el cáncer el actor de ‘Jurassic Park’

Billie Eilish habló sobre el origen de su carrera y por qué decidió vestir ropa holgada

El lado oculto de Jon Hamm: por qué el humor y la música cambiaron su carrera para siempre

Así fue el evento donde Katy Perry ganó en la cancha y anunció un documental sobre su gira mundial