Donald Trump condiciona el fin del bloqueo a los puertos iraníes a un acuerdo nuclear: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci/Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista telefónica con Axios que no levantará el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes hasta que Teherán acepte negociar su programa nuclear. “El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, declaró Trump, reiterando que la presión continuará mientras no se alcance un pacto sobre el desarme atómico.

El mandatario aseguró haber rechazado una reciente propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz, dado que posponía la discusión nuclear. Trump enfatizó que la reapertura solo será posible tras un acuerdo. La crisis del estrecho, que se prolonga por más de dos meses, ha disparado los precios internacionales de la energía y mantiene en vilo a los mercados petroleros.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Congreso la continuidad de la operación militar y criticó a legisladores demócratas por oponerse al conflicto, argumentando que la intervención no es un atolladero. El impacto económico y político es significativo: el precio del barril Brent superó los USD 119 en Londres y el costo estimado para el Pentágono asciende a USD 25 mil millones.

Trump discutió con ejecutivos de Chevron Corp. y de las principales casas de comercio energético cómo sostener el bloqueo durante meses, minimizando el daño para los consumidores estadounidenses. Según un funcionario de la Casa Blanca citado por Axios, se analizan mecanismos para asegurar el suministro global y contener la escalada de precios, aunque la interrupción prolongada del tráfico marítimo por el Golfo Pérsico amenaza con elevar aún más los costos del petróleo y la gasolina en el país.

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En un mensaje en redes sociales, Trump instó a Irán a “espabilar pronto” y sugirió que Teherán “no sabe cómo firmar un acuerdo de no proliferación nuclear”. El mandatario acompañó dicho mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece armado, bajo el lema “se acabó el señor simpático”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Trump de buscar la rendición iraní mediante presión económica y división interna. En un mensaje dirigido a la nación, Ghalibaf destacó que la única vía para “contrarrestar la conspiración enemiga” es la unidad nacional. Irán, que enfrenta el colapso de su moneda—el rial cayó a un mínimo histórico de 1.810.000 por dólar según ISNA—, se niega a reanudar negociaciones mientras persistan las restricciones navales.

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Desde el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, Irán ha bloqueado casi todo el tránsito marítimo ajeno por el Estrecho de Ormuz, manteniendo retenidos los cargamentos energéticos clave para el mercado global. Tras la muerte del líder supremo Ayatolá Ali Khamenei, el ascenso de su hijo Mojtaba ha reforzado la influencia de los sectores más duros de la Guardia Revolucionaria.

Las autoridades iraníes propusieron apartar temporalmente el debate nuclear en favor de un acuerdo que formalice el fin de la guerra y permita reanudar el comercio marítimo. Trump rechazó esta vía, insistiendo en condicionar cualquier reapertura a la resolución previa del programa atómico. Mientras tanto, la capacidad de almacenamiento de crudo en Irán se agota: según la consultora Kpler, solo quedaría margen para entre 12 y 22 días antes de tener que cerrar pozos, lo que podría dañarlos de forma irreversible.

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El conflicto y las sanciones han provocado que la inflación mensual en Irán alcance el 65,8% y que la economía sufra una presión sin precedentes. El propio Trump ha reconocido divisiones dentro del régimen, acentuadas tras la eliminación de varios altos cargos por ataques estadounidenses e israelíes.

La escalada militar y económica entre Washington y Teherán, sumada a la incertidumbre en Oriente Medio y la volatilidad energética global, mantiene sin solución el estancamiento en el Estrecho de Ormuz, mientras la administración Trump enfrenta presión interna por el alza de precios y la proximidad de las elecciones legislativas.

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(Con información de Reuters, Bloomberg y Europa Press)