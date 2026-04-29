Una embarcación detenida frente a Miami revela la presencia de muchos ciudadanos latinos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a veinticinco personas en una operación contra migración ilegal cerca de Miami (Captura Telemundo Miami)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó que veinticinco personas quedaron bajo custodia tras ser interceptadas frente a las costas de Miami cuando intentaban entrar de forma ilegal al país.

La operación tuvo lugar el 26 de abril, a aproximadamente 9,26 kilómetros al este de la ciudad, en un sector donde la vigilancia marítima se reforzó por el aumento de intentos de contrabando, según reportó el canal estadounidense Univision.

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El grupo viajaba a bordo de una embarcación de 8,5 metros, que navegaba sin luces durante la madrugada. El radar de la Unidad Marina de Miami detectó la nave poco después de la medianoche, lo que desencadenó la intervención de agentes federales.

Al inspeccionar la embarcación, los oficiales identificaron a un piloto, acusado formalmente de contrabando, y a 24 ocupantes adicionales, provenientes de Colombia, Haití, Bahamas, Jamaica, Moldavia y Rumanía, según el reporte oficial.

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La CBP trasladó a las personas detenidas al buque USCG Winslow Greisser para su procesamiento inicial. La embarcación fue incautada y el caso quedó a cargo de la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami (HSI, Miami), de acuerdo con lo informado por la agencia federal a Univision.

La embarcación de 8,5 metros fue interceptada a 9,26 kilómetros al este de Miami tras ser detectada por el radar de la Unidad Marina (Captura Cubita Now)

El operativo, realizado el 26 de abril, se enmarca en una serie de acciones coordinadas por autoridades estadounidenses para interceptar embarcaciones sospechosas en aguas cercanas a Miami.

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Según detalló Univision, la intervención de la Unidad Marina de Miami se produjo tras la alerta del radar que detectó movimientos inusuales a cinco millas náuticas de la costa.

Los agentes especializados en interdicción marítima aseguraron la nave y a sus ocupantes, cumpliendo los protocolos de seguridad y migración vigentes.

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Intensificación de la vigilancia marítima frente a Miami

En los últimos meses, la CBP y el Departamento de Seguridad Nacional fortalecieron la vigilancia sobre las rutas marítimas que conectan el Caribe y América Latina con las costas de Florida.

El operativo del 26 de abril es parte de una estrategia orientada a frenar el tráfico ilegal de personas y mercancías, que experimentó un repunte significativo, según datos de la agencia federal.

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De acuerdo con la CBP, los agentes de la Unidad Marina cuentan con tecnología de radar y equipos de visión nocturna que permiten identificar embarcaciones no autorizadas aun en condiciones de baja visibilidad.

El uso de estos dispositivos fue clave para la localización de la nave interceptada al este de Miami, en la que viajaban migrantes de seis nacionalidades diferentes.

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El procedimiento contempló el traslado inmediato de los detenidos al USCG Winslow Greisser, embarcación de la Guardia Costera estadounidense utilizada para operativos de interdicción y procesamiento en alta mar.

Tras la detención y la incautación de la nave, el piloto quedó a disposición de la fiscalía federal bajo cargos de contrabando, mientras que los migrantes fueron puestos bajo investigación administrativa y migratoria.

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El grupo detenido incluye migrantes de Colombia, Haití, Bahamas, Jamaica, Moldavia y Rumanía, según datos oficiales de la CBP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesamiento y situación legal de los detenidos

Las autoridades federales precisaron que, una vez a bordo del USCG Winslow Greisser, los migrantes recibieron atención médica básica y fueron entrevistados por agentes de la CBP y del Departamento de Seguridad Nacional para determinar su situación legal.

El proceso incluye la verificación de antecedentes, la evaluación de posibles solicitudes de asilo y la coordinación con consulados de los países de origen de los ocupantes.

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El conductor de la embarcación enfrenta cargos formales de contrabando de personas, un delito federal que puede implicar penas de prisión significativas en Estados Unidos.

Los otros 24 ocupantes permanecen bajo custodia mientras se esclarece su estatus migratorio y se determina si existen circunstancias atenuantes o agravantes en cada caso individual, según informó Univision.

Las rutas marítimas ilegales hacia las costas de Florida representan un riesgo considerable para la vida de los migrantes y constituyen un desafío permanente para las agencias estadounidenses encargadas de la seguridad fronteriza.

La CBP mantiene la vigilancia activa y la colaboración con otras entidades federales para responder de manera inmediata ante nuevas tentativas de ingreso irregular por mar.