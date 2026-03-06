La falta de fondos federales pone en peligro la Copa Mundial en Foxborough

Una vista panorámica del Estadio Gillette muestra sus asientos azules vacíos y el campo de fútbol americano, con grandes pantallas de video iluminadas. (Reuters)

La demora en la entrega de fondos federales por parte del Departamento de Seguridad Nacional pone en riesgo la celebración de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA programados para este verano en Foxborough, Massachusetts.

La localidad podría verse obligada a asumir costos en seguridad que alcanzarían los USD 8 millones, ya que la aprobación definitiva para realizar los partidos en el Gillette Stadium depende de si la comunidad puede solventar tal gasto ante la falta de desembolsos prometidos por el gobierno federal.

Este retraso afecta a los preparativos del evento, del que Estados Unidos será anfitrión tras una compleja asignación presupuestaria, según informó el medio NBC News.

La ciudad de Foxborough, ubicada en el área metropolitana de Boston, fue seleccionada como una de las 11 sedes estadounidenses para el torneo. Su Select Board se encuentra evaluando si es posible asumir estos costos de seguridad dado que los fondos federales designados no se han transferido todavía, lo que pone en duda la factibilidad de los encuentros.

Originalmente, el Congreso de Estados Unidos asignó más de USD 600 millones mediante el presupuesto identificado como One Big Beautiful Bill, destinado a respaldar a las ciudades sede, entre ellas Foxborough, Kansas City, Miami, Los ángeles y Dallas.

El logo oficial "We Are 26" de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Reuters)

Los recursos debían canalizarse a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) antes del 30 de enero.

No obstante, ningún municipio ha recibido el dinero, una situación que afecta principal y directamente a estas ciudades anfitrionas.

Foxborough advierte sobre costos de seguridad y exige certezas de financiación

El Select Board de Foxborough ha postergado la ratificación de las licencias necesarias para el evento y expresó preocupación porque los contribuyentes terminen financiando gastos que deberían garantizar el orden y la protección durante la Copa. La suma requerida asciende a casi USD 8 millones para salarios y equipamiento del personal policial y de bomberos.

FEMA explicó en un comunicado remitido a NBC News que los trámites de asignación de fondos se encontraban en su etapa final cuando expiró la financiación preaprobada semanas atrás.

La agencia señaló que su sistema de gestión de subsidios es actualmente inoperativo debido a recortes y a la licencia obligada de una gran parte de sus empleados, limitando su capacidad operativa.

El Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, se prepara para acoger emocionantes partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Reuters)

“Solo un número limitado de empleados exentos puede continuar con tareas restringidas, por lo que la capacidad general de procesamiento de subsidios está materialmente reducida”, indicaron.

Y agregaron que “las demoras en las partidas presupuestarias afectan directamente la posibilidad del Departamento de Seguridad Nacional de finalizar las adjudicaciones y respaldar a las jurisdicciones anfitrionas”.

Compromisos locales y presiones políticas ante la falta de fondos

Durante una audiencia pública, integrantes del comité organizador local, Boston 26, buscaron tranquilizar a los funcionarios de Foxborough. Gary Ronan, asesor legal del comité, informó que Boston 26 cubriría la suma necesaria con el respaldo de Kraft Sports Group, la empresa de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots.

Ronan añadió: “Lo que resuena claro es que todos buscan la misma respuesta: de dónde proviene el dinero y quién garantiza que la ciudad no quedará cargando con la deuda”.

A pesar de estas garantías, persisten las dudas entre varios miembros del Select Board.

Un joven fanático lleno de euforia alza una réplica del trofeo de la Copa Mundial mientras celebra en medio de una multitud durante un evento deportivo. (Reuters)

El presidente, Bill Yukna, remarcó que la ciudad ya superó plazos clave para adquirir e instalar los materiales necesarios para el plan de seguridad pública, y declaró: “Para que nuestros jefes de policía y bomberos hagan lo necesario, necesitan tiempo para instalación, programación y capacitación. Conseguir los materiales lleva tiempo”.

La decisión sobre la licencia definitiva está programada para el 17 de marzo, cuando se celebrará una audiencia pública. Stephanie A. McGowan, vicepresidenta del Select Board, advirtió que rechazarían la licencia si no se reciben garantías documentadas antes de esa fecha: “Tenemos dos semanas, y si al llegar el día 17 no tenemos la información adecuada, no tendremos más remedio que votar en contra”.

Más ciudades anfitrionas del Mundial enfrentan riesgos similares

Foxborough no es el único municipio afectado. En todo el territorio de Estados Unidos se prevé la llegada de millones de aficionados para el torneo, pero la demora en la liberación de fondos compromete la preparación de otras sedes.

El subdirector de policía de Kansas City, Joseph Mabin, declaró ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que su municipio no cuenta con los efectivos suficientes para cubrir tanto el estadio como las actividades anexas. “Simplemente no tenemos suficientes agentes en mi propio departamento para cubrir todas las amenazas”, indicó.

El comité organizador de Kansas City no respondió a los requerimientos de NBC News.

En Miami, el director de operaciones del comité local, Raymond Martinez, detalló ante los legisladores que la ciudad esperaba recibir 70 millones de dólares (USD 70 millones) en fondos federales y advirtió sobre la urgencia de cumplir con pagos a contratistas y proveedores: “Sé que las agencias locales están muy preocupadas. Pero sin estos fondos, la planificación y coordinación pueden verse gravemente afectadas”.

Después de su presentación, el comité de Miami emitió un comunicado en el que afirmó que “confían en que los recursos federales necesarios serán asignados de manera oportuna y coordinada” y manifestó: “Seguimos firmes en nuestro compromiso de garantizar una experiencia segura, fluida y memorable que destaque a Miami-Dade“.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió sobre las razones por las que los subsidios no llegaron antes del plazo fijado. La asignación presupuestaria a la agencia ha sido cuestionada por legisladores demócratas críticos con su gestión reciente.