Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda con la mano al retirarse tras pronunciar un discurso, el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

En medio de la incertidumbre por una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la prórroga de la tregua anunciada unilateralmente desde Washington, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció mantendrá el bloqueo de las fuerzas estadounidenses a los puertos del régimen en el estrecho de Ormuz.

El mandatario sostuvo que la república islámica “no quiere que se cierre” la vía marítima estratégica a nivel mundial, “sino que se abra para poder ganar 500 millones de dólares al día (¡lo que pierden si permanece cerrado!)“.

“Solo afirman que desean mantenerlo cerrado porque yo lo tengo completamente bloqueado (¡Cerrado!), así que buscan ‘salvar las apariencias’”, expuso Trump a través de la red Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca añadió que, días atrás, recibió mensajes de personas pidiéndole que diera inicio la reapertura del estrecho, pero aseguró que aún no lo permitirá.

“Hace cuatro días, varias personas se me acercaron diciendo: ‘Señor, Irán quiere reabrir el estrecho de inmediato’. Pero si hacemos eso, jamás podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos sus líderes!”, concluyó el mandatario.

El comentario de Donald Trump en Truth Social (@realDonaldTrump)

Más tarde, utilizó la misma red social para asegurar que el país persa “se está derrumbando económicamente”. “Exigen la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. ¡Están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡SOS!”, agregó en su perfil.

El presidente de Estados Unidos anunció que la tregua continuará vigente hasta que Irán presente una propuesta unificada en la mesa de negociación. Trump aseguró que el Irán atraviesa profundas divisiones internas y explicó que la decisión de prorrogar el alto el fuego responde a una solicitud expresa de Pakistán, país que actúa como mediador en el proceso.

En línea con el inquilino de la Casa Blanca, Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, adelantó que “en cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”.

El funcionario subrayó la importancia de mantener la política de “máxima presión” mediante la operación "Furia Épica“, con el objetivo de debilitar la capacidad financiera y operativa de Irán, y explicó que el bloqueo naval apunta a frenar las exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos del régimen, y forzar el colapso de su economía.

Estados Unidos intensificó sus maniobras militares frente al estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Desde Teherán, las máximas autoridades del régimen no emitieron declaraciones a medios locales o internacionales horas después del anuncio de Trump. Hasta el momento, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví fue el único que brindó comentarios y aprovechó su comentario para amenazar a los países del Golfo.

“Los vecinos del sur de Irán deben saber que si su territorio y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos -en alusión a Estados Unidos e Israel-- para atacar a la nación iraní, deberán decir adiós a la producción de petróleo en Medio Oriente”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia.

Aunque Irán no mencionó a ningún país en particular en su advertencia, antes del acuerdo de alto el fuego con Washington, estados como Jordania, Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron blanco de ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel. En respuesta, Irán atacó objetivos en territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

Por su parte, un asesor del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que “la continuación del asedio marítimo (de EEUU) no difiere del bombardeo” y que debe responderse “con una acción militar” por parte de Teherán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se reunió con el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, en Teherán, Irán, el 16 de abril de 2026 (REUTERS)

“La parte perdedora no puede imponer condiciones. La continuación del asedio no difiere del bombardeo y debe responderse con una acción militar. El momento de tomar la iniciativa es de Irán”, amenazó.

(Con información de Europa Press)