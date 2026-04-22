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La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”

Mayte Garcia relató cómo recibió la noticia del fallecimiento del artista ocurrido el 21 de abril de 2016

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Mayte García relató cómo recibió la noticia de la muerte de Prince. (Richard Young/Shutterstock)
Mayte García relató cómo recibió la noticia de la muerte de Prince. (Richard Young/Shutterstock)

A una década del fallecimiento de Prince, su exesposa Mayte Garcia ha recordado el momento en el que se enteró de la muerte del artista, ocurrida el 21 de abril de 2016.

El cantante fue encontrado sin vida a los 57 años en su residencia de Paisley Park, en Minnesota, tras una sobredosis accidental de fentanilo.

En declaraciones a la revista Us Weekly, Garcia relató que recibió la noticia mientras se encontraba conduciendo, una situación que describió como inesperada y difícil de procesar. Tras recibir la llamada, indicó que continuó el trayecto hasta llegar a un lugar seguro, donde permaneció fuera de su vehículo.

La exbailarina, que estuvo casada con Prince entre 1996 y 2000, señaló que durante ese periodo inicial tras conocer la noticia tuvo dificultades para asimilar la información.

Mayte Garcia admitió que le costó trabajo asimilar la muerte de Prince. (Shutterstock)
Mayte Garcia admitió que le costó trabajo asimilar la muerte de Prince. (Shutterstock)

En su testimonio, explicó que la reacción inmediata fue de negación y confusión, y que el impacto emocional se extendió durante las horas posteriores.

“El 21 de abril fue un día horrible. Estaba conduciendo. Me llamaron y no sé cómo logré llegar a casa. No sé cuántas veces dije que no. Es algo con lo que todos tendremos que lidiar, perder a alguien a quien amamos, pero fue muy duro y no quería que fuera cierto”, recordó.

Mayte Garcia también se refirió al entorno mediático que rodeó la muerte del artista. De acuerdo con su relato, mientras el público rendía homenaje al músico, ella experimentaba una vivencia personal marcada por la pérdida.

En ese contexto, describió la situación como un proceso de duelo privado en contraste con las reacciones públicas que se generaron tras el anuncio del fallecimiento.

Mayte Garcia aseguró que vivió su duelo en privado. (Instagram/Mayte Garcia)
Mayte Garcia aseguró que vivió su duelo en privado. (Instagram/Mayte Garcia)

“Una tristeza profunda, eso es todo lo que recuerdo de su pérdida. Y luego recuerdo, quiero decir, escuché porque no podía ver la televisión y mi teléfono no paraba de sonar. Los monumentos los iluminaron de púrpura y lo honraron, lo cual, en ese momento, fue muy difícil de aceptar, pero pensé que fue muy impactante”, dijo.

El músico Prince, conocido por su influencia en la música popular contemporánea, murió a consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo, según las investigaciones oficiales.

Su residencia de Paisley Park se convirtió posteriormente en un espacio de homenajes y actos conmemorativos.

La exesposa del cantante destacó además el carácter de Prince durante su vida. Señaló que, en su opinión, el artista era consciente del impacto de su figura en la cultura popular.

Prince
Mayte Garcia destacó el carácter de Prince. (AP)

“Él sabía lo poderosa que era su presencia, pero creo que aun así se habría sentido sorprendido y conmovido. Era muy, muy humilde. Y creo que incluso habría sonreído al ver que esto sucedía”, señaló.

Cabe destacar que ambos contrajeron matrimonio en 1996, año en el que también fundaron la organización Live 4 Love Charities, una entidad enfocada en iniciativas de apoyo comunitario y educación artística.

La creación de la organización estuvo vinculada también a la memoria de su hijo, Amiir, quien falleció pocos días después de su nacimiento debido a una enfermedad genética poco frecuente.

El fallecimiento de Amiir ocurrió en octubre de 1996. La pareja permaneció casada hasta el año 2000. Posteriormente, Prince contrajo matrimonio con la empresaria Manuela Testolini en 2001, relación que finalizó con el divorcio en 2007.

Prince y Manuela TestoliniI se casaron en 2001. (Grosby Group)
Prince y Manuela TestoliniI se casaron en 2001. (Grosby Group)

En los años posteriores, Mayte Garcia ha participado en distintas actividades relacionadas con el legado del músico y con proyectos de carácter social.

En ese contexto, la organización que fundó junto a Prince continúa desarrollando eventos conmemorativos y de recaudación de fondos, entre ellos un acto celebrado en honor al artista que incluye presentaciones musicales y la participación de colaboradores cercanos.

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