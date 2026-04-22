Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

El presidente francés Emmanuel Macron, acompañado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni (a la derecha), el primer ministro británico Keir Starmer (segundo por la derecha) y el canciller alemán Friedrich Merz (a la izquierda), llega al Palacio del Elíseo para asistir a una conferencia sobre la iniciativa para la navegación marítima en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

Representantes militares de más de 30 países iniciaron este miércoles en Londres una reunión de planificación de dos días para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz tras la guerra, en el marco de una posible misión multinacional de carácter defensivo liderada por el Reino Unido y Francia, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión indefinida del alto el fuego entre Washington, Israel e Irán.

El encuentro tiene lugar en el Cuartel General Conjunto Permanente británico en Northwood, al norte de la capital británica, y busca convertir en un plan militar detallado el acuerdo político alcanzado la semana pasada en París para garantizar la libre circulación marítima en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa británico, la reunión apunta a definir los aspectos operativos de la eventual misión, entre ellos las capacidades militares disponibles, la estructura de mando y control y el posible despliegue de fuerzas en la región. El objetivo es que la operación pueda activarse en cuanto las condiciones lo permitan y facilite la reapertura del paso marítimo.

El estrecho de Ormuz concentra una importancia estratégica central para la economía mundial, ya que por esa vía transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta. Su bloqueo por parte de Teherán, en represalia por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero, elevó la tensión regional y profundizó la incertidumbre sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.

El viernes pasado, alrededor de medio centenar de gobiernos y organismos internacionales respaldaron en París la propuesta impulsada por Londres y París para constituir una misión “estrictamente defensiva” destinada a proteger el tráfico marítimo en Ormuz. Ese respaldo político abrió la puerta a la fase actual, centrada en la definición de los detalles militares de la operación.

El ministro británico de Defensa, John Healey (REUTERS)

En ese contexto, el ministro británico de Defensa, John Healey, remarcó la urgencia de avanzar con una respuesta coordinada. El funcionario sostuvo que el objetivo inmediato es avanzar en “un plan conjunto para salvaguardar la libertad de navegación y apoyar un alto el fuego duradero”.

Healey también vinculó la reapertura del estrecho con la estabilidad económica internacional. “El comercio internacional, la seguridad energética y la estabilidad de la economía global dependen de la libertad de navegación”, afirmó, antes de agregar que con “una acción colectiva eficaz” se podrá contribuir a reabrir el paso.

La reunión en Northwood coincide con la extensión indefinida del alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Si bien hasta el momento las partes no alcanzaron un acuerdo específico sobre la libre circulación en el estrecho, se prevé una próxima reanudación de las conversaciones diplomáticas mediadas por Pakistán.

La silueta de un hombre se recorta junto a unos carteles publicitarios en los que se lee «Islamabad Talks» en el Centro de Convenciones, mientras Pakistán se prepara para acoger a Estados Unidos e Irán con motivo de la segunda fase de las conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, el 22 de abril de 2026. (REUTERS/Akhtar Soomro)

El Reino Unido y Francia, impulsores de la iniciativa, buscan sumar al mayor número posible de socios para reforzar el carácter multinacional de la misión. Sin embargo, por ahora no trascendió la lista completa de países que participan en la convocatoria militar de Londres.

(Con información de EFE)