El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, el 17 de octubre de 2022. CGRI/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Irán amenazó a los países vecinos de Medio Oriente que “dirán adiós a la producción de petróleo” si sus territorios o instalaciones son utilizados para lanzar ataques contra la República Islámica, en medio de la extensión del alto el fuego anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los vecinos del sur de Irán deben saber que si su territorio y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos (...) para atacar a la nación iraní, deberán decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Próximo”, afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví, en declaraciones recogidas por las agencias Tasnim y Fars.

Según la información difundida por medios estatales, la advertencia apuntó a países del Golfo que anteriormente permitieron el uso de su territorio por parte de los adversarios de Teherán.

Aunque las autoridades iraníes no identificaron de forma explícita a los países aludidos, la amenaza alcanzó a estados como Jordania, Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, varios de ellos aliados de Washington y sede de bases militares estadounidenses. “Si esto continúa, su sustento económico correrá grave riesgo”, agregó Musaví, de acuerdo con Fars.

El comandante militar también informó que la “lista de objetivos” de Irán se amplió más allá de instalaciones militares e incluyó ahora yacimientos petrolíferos y refinerías estratégicas en Oriente Medio, con menciones específicas a sitios en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Bahréin.

Irán ya atacó refinerías en el Golfo: imagen satelital de archivo que muestra humo elevándose en la refinería petrolera de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones de Irán (REUTERS)

La amenaza llegó después de que, a comienzos de marzo, esos países junto con Estados Unidos condenaran en un comunicado conjunto los ataques iraníes contra “territorios soberanos de la región”, que calificaron como “injustificadas”.

En paralelo, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que atacará “de inmediato” y “con fuerza” objetivos de Estados Unidos e Israel ante “cualquier agresión” contra Teherán.

“Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo”, afirmó el organismo militar en un comunicado difundido por su portavoz, Ebrahim Zolfaqari. En el mismo mensaje, sostuvo que Teherán “atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determinados, si se produce cualquier agresión o acción en su contra”.

Además, el cuartel general señaló que el Ejército iraní permanecía “en estado de máxima preparación” y listo para golpear “de inmediato” los “objetivos designados” para dar a Estados Unidos y a Israel “una lección más severa que la anterior”. También anticipó una respuesta militar al “continuo bloqueo” de los puertos por parte de Washington. “Esta vez no habrá petróleo”, agregó Zolfaqari, antes de advertir que Irán “romperá el asedio por la fuerza”.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo en redes sociales que el cierre del estratégico estrecho de Strait of Hormuz “constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego” acordado entre Washington y Teherán a comienzos de abril.

(Con información de Europa Press y EFE)