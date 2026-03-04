Cómo se prepara Los Ángeles para recibir el Mundial de fútbol 2026

Los Ángeles espera con ansias la llegada del Mundial de fútbol ya que será sede de ocho partidos

A cien días del inicio del Mundial de fútbol 2026, Los Ángeles se posiciona como uno de los puntos neurálgicos del torneo, con una agenda que busca convertir a la ciudad en el epicentro de la fiesta deportiva y cultural más grande del planeta. El anuncio de los planes oficiales tuvo lugar en el histórico Coliseo Memorial, donde el comité anfitrión presentó una programación que trasciende el ámbito deportivo para abrazar el entretenimiento, la diversidad y la participación comunitaria.

La ciudad angelina será sede de ocho partidos, dos de ellos con la selección de Estados Unidos, entre el 12 de junio y el 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, y aspira a atraer a visitantes de todo el mundo a través de una propuesta integral que va mucho más allá de los estadios.

En el corazón de estos preparativos se encuentra una agenda de 39 días diseñada para llevar la celebración a cada rincón de la ciudad. El FIFA Fan Festival Los Angeles se perfila como el evento principal para los aficionados: del 11 al 15 de junio, el Coliseo Memorial se transformará en un espacio abierto con transmisiones en vivo de partidos, conciertos, experiencias interactivas y una oferta gastronómica que refleja la multiplicidad cultural de Los Ángeles.

El objetivo es que tanto residentes como turistas vivan la emoción del fútbol, independientemente de si tienen entrada para los encuentros. Además, se implementarán las Los Angeles World Cup 26 Fan Zones, con sedes distribuidas en toda la región, desde Venice Beach y Union Station hasta Whittier Narrows y el Farmers Market, acercando la experiencia mundialista a comunidades diversas que no necesariamente acudirán al SoFi Stadium. Este despliegue se complementa con clínicas juveniles, días comunitarios y la gira móvil Kick It With Us, que recorrerá distintos barrios llevando actividades para todas las edades.

Los Ángeles será sede de ocho partidos del Mundial 2026, incluidos dos encuentros de la selección de Estados Unidos en el SoFi Stadium (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Uno de los puntos centrales de la preparación es la transformación del SoFi Stadium, que durante el torneo será rebautizado temporalmente como Los Angeles Stadium. La sede principal de los partidos en la ciudad está experimentando una remodelación a gran escala para cumplir con los requisitos de la FIFA. El césped sintético ha sido reemplazado por un sistema híbrido de césped natural, mantenido bajo techo con estructuras de luces artificiales que simulan la luz solar. El terreno de juego se elevará unos 76 centímetros y se han retirado secciones de asientos en las esquinas para ensanchar el campo y adecuarlo a las dimensiones reglamentarias de 68 por 105 metros. Tras las obras, la capacidad estimada del estadio será de hasta 83.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del torneo.

La ciudad también ha apostado fuerte por la modernización de su infraestructura y la optimización del transporte. Los Ángeles ha recibido más de 9,6 millones de dólares en fondos federales destinados a mejorar la conectividad durante el evento. Entre las iniciativas más destacadas figura la inauguración de una nueva terminal de metro que enlaza directamente a los aficionados con las sedes, además de pruebas de señalización multilingüe para facilitar la llegada de visitantes internacionales. El aeropuerto internacional LAX ha sido objeto de una inversión de 30.000 millones de dólares, destinada a modernizar sus instalaciones y conexiones terrestres, agilizando así el flujo de pasajeros en fechas de alta demanda.

La programación cultural y la experiencia del aficionado son ejes clave en la propuesta de la ciudad. El comité anfitrión ha diseñado una agenda de 39 días de actividades para integrar a toda la comunidad, con el Coliseo Memorial como epicentro cultural y nueve zonas oficiales para fans distribuidas en lugares icónicos. Allí, los visitantes podrán seguir los partidos, disfrutar de espectáculos en vivo, probar comidas de diferentes países y participar en dinámicas pensadas para todas las edades. La intención es que la atmósfera de celebración y convivencia se viva en toda la ciudad, no solo en los estadios.

En cuanto al calendario deportivo, Los Ángeles acogerá partidos de gran relevancia, entre ellos el debut de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio, el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda el 15 de junio, dos partidos de dieciseisavos de final (28 de junio y 2 de julio) y uno de cuartos de final el 10 de julio. Esta programación asegura una afluencia masiva de aficionados y una exposición internacional sin precedentes para la ciudad.

El programa culinario ‘A Taste of the World Cup’ conecta restaurantes locales con selecciones participantes y suma iniciativas como la Dine LA Summer Edition y residencias de chefs internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia gastronómica desplegada para el Mundial es otro de los atractivos centrales. Bajo el lema “A Taste of the World Cup”, la oficina de turismo y el comité anfitrión han lanzado una guía interactiva en DiscoverLosAngeles.com que vincula a las selecciones participantes con restaurantes auténticos de la ciudad. Los fans de Egipto pueden descubrir Tut’s Egyptian Cuisine en Culver City, mientras que los de Ghana se congregan en Airport Royal Cuisine en Inglewood. Además, la edición especial Dine LA Summer Edition reunirá a más de 400 establecimientos en julio de 2026, ofreciendo menús de precio fijo para que los turistas accedan a la alta cocina local a precios accesibles. El chef René Redzepi, del renombrado restaurante Noma, instalará residencias gastronómicas temporales durante la primavera y el verano, elevando la oferta culinaria a nivel internacional.

La experiencia culinaria no se limita a restaurantes. Los paquetes hospitality para los partidos incluyen opciones gourmet y servicios VIP, desde el Trophy Lounge de cocina refinada hasta el Pitchside Lounge, que permite comer a metros del césped. En el Fan Festival, la variedad de vendedores de comida reflejará la diversidad local: desde tacos callejeros hasta propuestas de fusión internacional. El icónico Farmers Market será además una zona oficial para fans, con una de las concentraciones de puestos de comida histórica más amplias de la ciudad.

Por último, la ciudad promueve rutas gastronómicas alternativas para descentralizar el consumo y mostrar la riqueza de sus barrios. Destacan K-Town, famoso por su BBQ coreano y vida nocturna; Boyle Heights y Venice, ideales para los mejores tacos y comida callejera; y Little Tokyo y Sawtelle, epicentros de la cocina asiática de vanguardia.