Aumentan los fraudes y el robo de datos por boletos falsos del Mundial 2026

Un aficionado sufre visiblemente frente a un estadio, con un boleto falso de la Copa del Mundo 2026 y papeles arrugados en el suelo, tras ser víctima de un fraude de entradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha desatado una fiebre de compra de boletos en todo el continente americano.

Miles de aficionados buscan asegurar su presencia en los estadios, pero la escasez de entradas y la alta demanda han creado el escenario ideal para la proliferación de fraudes digitales.

Las autoridades de México y Estados Unidos han alertado sobre el crecimiento de estafas vinculadas a la venta de boletos para el Mundial.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos, utilizando sitios web fraudulentos y plataformas digitales que imitan la imagen oficial de la FIFA, además de anuncios en redes sociales y mensajes que prometen acceso exclusivo o precios atractivos.

La venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta una ola de fraudes digitales en América. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cómo operan las estafas de boletos para el Mundial 2026

Los estafadores explotan la ansiedad de los fanáticos mediante tácticas de urgencia: frases como “últimas entradas disponibles” o “descuento por tiempo limitado” buscan inducir a compras apresuradas y sin verificación de la autenticidad del portal.

Los sitios apócrifos reproducen logotipos, tipografías y estilos gráficos oficiales, lo que lleva a muchos usuarios a creer que están en un canal legítimo.

Al ingresar a estos portales, los compradores son dirigidos a formularios donde se solicita información personal y bancaria, exponiéndolos a riesgos de robo de identidad, cargos no autorizados y pérdida financiera.

En el sur de la Florida, la demanda es especialmente intensa para los partidos en el estadio Hard Rock. Obtener boletos resulta complicado y costoso: el precio más bajo para el partido inaugural en ese estadio se sitúa en USD 1.750.

Según Ignacio Otero, representante de Event Tickets Center, muchas personas que accedieron a entradas mediante sorteos intentarán revenderlas, lo que incrementará la circulación de boletos en canales no oficiales.

Autoridades de México y Estados Unidos advierten sobre la proliferación de estafas relacionadas a entradas del Mundial 2026. DEPORTES Europa Press/Contacto/Emily Curiel

Recomendaciones para evitar fraudes en la compra de entradas

Para quienes desean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la recomendación principal es clara: el único canal seguro para adquirir boletos es la página oficial de la FIFA, www.fifa.com/tickets.

Utilizar cualquier otra vía aumenta considerablemente el riesgo de estafa. Expertos y autoridades subrayan varios puntos clave para una compra segura :

Desconfiar de precios notoriamente bajos, ya que suelen ser indicio de fraude.

Evitar pagos a través de aplicaciones como Venmo, Zelle o criptomonedas; utilizar tarjetas de crédito, que ofrecen mayor protección ante posibles devoluciones.

Ignorar ofertas recibidas por mensajería instantánea, redes sociales o correos no solicitados.

No compartir datos bancarios ni códigos de verificación fuera del proceso oficial de compra.

Activar notificaciones en cuentas bancarias para detectar rápidamente cualquier cargo sospechoso.

Un punto relevante es que la FIFA libera los boletos solo entre 24 y 48 horas antes de cada partido.

Por lo tanto, los compradores no podrán visualizar sus entradas de inmediato, lo que genera un periodo de incertidumbre que puede ser aprovechado por estafadores que prometen entregas anticipadas.

El MetLife Stadium, escenario donde se disputará la final del Mundial 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

Amenazas digitales y sofisticación de los fraudes

En la antesala del evento, se ha detectado una ola de dominios sospechosos vinculados al Mundial 2026.

Según la empresa de ciberseguridad Check Point Software Technologies, en apenas dos meses se registraron más de 4.000 sitios con extensiones como .com, .online, .shop, .store y .football, muchos de los cuales se utilizan para fraudes de boletos y venta de productos falsificados.

Estos portales despliegan campañas coordinadas en redes sociales y mensajería para captar víctimas, empleando referencias a ciudades sede y términos oficiales para posicionarse en buscadores.

El uso de bots para saturar sistemas de venta y la circulación de guías para sortear controles de seguridad han generado problemas tanto para consumidores como para los organizadores del torneo.

El riesgo de fraude no termina en la compra: los ciberdelincuentes pueden acceder a datos financieros y personales, poniendo en peligro la seguridad digital de miles de aficionados en todo el mundo.

Una persona afectada consulta en su laptop noticias sobre la alerta de fraudes digitales en la venta de boletos para el Mundial 2026, con tarjetas de crédito esparcidas en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama y medidas de prevención para los aficionados

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 exige máxima vigilancia y educación en ciberseguridad por parte de los hinchas del fútbol.

Las autoridades recomiendan reportar cualquier intento de fraude, página sospechosa o cargo indebido ante las instancias correspondientes, y mantenerse siempre informados sobre los canales oficiales de venta.

Para evitar ser víctima de estafas, los aficionados deben comprar exclusivamente a través del portal oficial de la FIFA, desconfiar de ofertas tentadoras y proteger sus datos personales y bancarios.

La experiencia de asistir al mayor evento del fútbol mundial depende hoy tanto de la pasión deportiva como de la precaución digital.