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El secretario general de la ONU celebró la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: “Un paso importante”

Ante la prolongación del cese de hostilidades entre ambos países, Antonio Guterres subrayó la necesidad de acciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó este miércoles su “satisfacción” por la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de extender el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril entre Estados Unidos y el régimen iraní.

Guterres instó a todas las partes evitar acciones que puedan poner en riesgo la tregua y pidió por una participación constructiva en las negociaciones para lograr una solución sostenible y duradera.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres calificó la prórroga del alto el fuego anunciada por Washington como un “paso importante” para la “diplomacia y la construcción de confianza entre Teherán y Washington.

Además, manifestó su apoyo pleno a los esfuerzos de Pakistán, país que impulsó el proceso de diálogo para poner fin al conflicto desde el inicio de la tregua entre ambos países.

“El secretario general espera que estos esfuerzos contribuyan a generar las condiciones necesarias para una resolución integral y duradera del conflicto”, señaló Dujarric.

Dentro del ecosistema de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), declaró a la prensa el martes por la noche que el esfuerzo por poner fin a la guerra entre Teherán y Washington es un proceso complejo y que es importante permitir la continuidad de dicho proceso.

Rafael Mariano Grossi, candidato al puesto de próximo Secretario General, interviene durante un diálogo con delegaciones mientras se entrevista a los candidatos al puesto de nuevo Secretario General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Rafael Mariano Grossi, candidato al puesto de próximo Secretario General, interviene durante un diálogo con delegaciones mientras se entrevista a los candidatos al puesto de nuevo Secretario General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

“Creo que es fundamental que se brinde una oportunidad para la paz”, afirmó.

Grossi, quien actualmente se postula para convertirse en el próximo secretario general de la ONU, advirtió también a ambas partes que cualquier acuerdo de paz debe incluir al OIEA desde el principio para supervisar el programa nuclear iraní. De lo contrario, añadió, “será una mera ilusión de acuerdo”.

Las declaraciones de ambos diplomáticos surge luego de que el mandatario de Estados Unidos anunciara una extensión indefinida del alto el fuego con la república islámica y ratificara que mantendrá el bloqueo a sus puertos.

En una publicación en la red Truth Social horas después de anunciar una extensión indefinida de la tregua con Irán, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que el régimen “no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que se abra para poder ganar 500 millones de dólares al día (¡que es, por lo tanto, lo que pierden si se cierra!)“.

“Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado (¡Cerrado!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”, expuso Trump.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

A su vez, lanzó una advertencia contra las autoridades del régimen en Teherán: “Hace cuatro días, varias personas se me acercaron diciendo: ‘Señor, Irán quiere abrir el estrecho inmediatamente’. Pero si hacemos eso, jamás podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos sus líderes!”.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró el martes su respaldo al bloqueo naval que limita las exportaciones de petróleo iraní y afirmó que, en pocos días, esta estrategia dejará a Teherán sin ingresos clave.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “en cuestión de días, el almacenamiento de la Isla de Kharg estará lleno y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, y defendió la continuidad de la operación ordenada por el presidente Donald Trump hace más de una semana.

Bessent subrayó la importancia de mantener la política de “máxima presión” mediante la operación “Furia Épica”, con el objetivo de debilitar la capacidad financiera y operativa de Irán. En ese sentido, explicó que el bloqueo naval apunta a frenar las exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos del régimen, y forzar el colapso de su economía.

FILE PHOTO: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent speaks during a press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
FILE PHOTO: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent speaks during a press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Debemos continuar aplicando la presión económica hasta que el régimen de Irán no tenga margen para sostener sus actividades desestabilizadoras”, señaló el funcionario.

(Con información de Europa Press)

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