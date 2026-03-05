Más de 36 millones de kilos de arroz son retirados de supermercados por posible contaminación con vidrio

El retiro masivo de productos congelados de Trader Joe’s y Ajinomoto Foods North America abarca más de 36 millones de kilogramos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de marzo, Trader Joe’s, Ajinomoto Foods North America, Inc., el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA FSIS) fueron protagonistas de un retiro masivo de productos listos para consumir y congelados, tras detectarse fragmentos de vidrio en varios lotes de arroz. La medida afecta a consumidores y comercios de todo Estados Unidos y respondió a una alerta de la autoridad sanitaria federal. El volumen del retiro, más de 36 millones de kilogramos (79,4 millones de libras), lo convierte en uno de los más extensos de los últimos años en el sector alimentario estadounidense, según informó NBC News.

De acuerdo con el comunicado oficial del USDA FSIS, la lista incluye arroz frito de pollo, arroz frito vegetal, arroz frito estilo japonés y dumplings de pollo, todos comercializados por Trader Joe’s y producidos por Ajinomoto Foods North America, Inc. El organismo precisó que la expansión del retiro se produjo tras recibir al menos cuatro denuncias de consumidores que informaron la presencia de vidrio en los alimentos. Hasta la fecha, ninguna lesión reportada ha sido vinculada al consumo de los productos afectados.

El antecedente inmediato se remonta al 21 de febrero, cuando la empresa inició el retiro de 1,5 millones de kilogramos de arroz frito de pollo congelado tras la alerta por la posible contaminación con fragmentos de vidrio. El nuevo retiro amplió el alcance a más de 36 millones de kilogramos (79,4 millones de libras), abarcando diversas presentaciones y fechas de consumo preferente. Esta medida preventiva involucra a cadenas de distribución y puntos de venta en todo el país, según NBC News y fuentes oficiales.

Productos afectados por el retiro de Trader Joe’s

La alerta del USDA FSIS abarca una amplia gama de productos congelados y listos para consumir, fabricados por Ajinomoto Foods North America, Inc. y comercializados por Trader Joe’s. Los productos identificados incluyen:

Chicken Fried Rice: fechas de consumo preferente entre el 4 de marzo de 2026 y el 10 de febrero de 2027.

Vegetable Fried Rice: fechas de consumo preferente entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de noviembre de 2026.

Japanese-Style Fried Rice: fechas de consumo preferente entre el 28 de febrero de 2026 y el 14 de noviembre de 2026.

Chicken Shu Mai: fechas de consumo preferente entre el 13 de marzo de 2026 y el 23 de octubre de 2026.

Según el comunicado institucional de Trader Joe’s, los clientes que posean estos productos deben abstenerse de consumirlos y pueden devolverlos en cualquier sucursal para recibir un reembolso completo. El retiro incluye tanto presentaciones individuales como familiares, y la lista completa de códigos de lote está disponible en el sitio web oficial del USDA FSIS, según lo informado por NBC News.

Motivos de la contaminación y reacción de las autoridades

La contaminación con fragmentos de vidrio se identificó tras la recepción de al menos cuatro denuncias por parte de consumidores. El USDA FSIS explicó que inició una investigación junto a la empresa fabricante, lo que derivó en una ampliación del retiro inicial. El organismo detalló: “FSIS está preocupado de que algunos productos puedan estar todavía en los congeladores de minoristas o consumidores. Se insta a los consumidores a no consumir estos productos y a desecharlos o devolverlos al lugar de compra”.

Ajinomoto Foods North America, Inc. emitió una declaración institucional confirmando que el retiro se realiza de manera voluntaria, “por precaución y para proteger la seguridad de los consumidores”. La portavoz de la compañía, Sara Guindi, aseguró que la empresa “mantiene los estándares de seguridad más altos y continúa colaborando estrechamente con el USDA”. Estas declaraciones fueron recogidas por NBC News.

Alcance histórico y antecedentes de retiros similares

El retiro actual de Trader Joe’s y Ajinomoto Foods North America, Inc. sigue a una serie de retiros previos en el sector de alimentos congelados en Estados Unidos. El primer retiro vinculado a este caso se anunció el 21 de febrero, cuando la empresa fabricante retiró 1,5 millones de kilogramos de arroz frito de pollo congelado. La nueva ampliación eleva la cifra total a más de 36 millones de kilogramos (79,4 millones de libras), lo que representa una de las mayores cantidades registradas en la última década en el país, según datos del USDA FSIS.

El retiro afecta a productos de la marca Trader Joe’s y otras marcas distribuidas por Ajinomoto Foods North America, Inc. como Kroger, Ling Ling y Tai Pei. El alcance nacional implica la revisión y retirada de productos en supermercados, comercios y hogares en todo Estados Unidos.

Recomendaciones y pasos para los consumidores

El USDA FSIS y Trader Joe’s recomendaron a los consumidores revisar cuidadosamente los productos almacenados en sus congeladores. Si poseen alguno de los productos afectados, pueden desecharlos o devolverlos a cualquier tienda de la cadena para recibir un reembolso completo. La agencia insistió en que hasta el momento existe ninguna lesión reportada, pero recomendó consultar a un proveedor médico si se sospecha haber ingerido un producto contaminado.

Trader Joe’s reiteró en su comunicado: “el compromiso es mantener la confianza de los clientes y garantizar la seguridad de los productos que llegan a sus mesas”. La empresa indicó que colabora con Ajinomoto Foods North America, Inc. y las autoridades federales para esclarecer las causas del incidente y evitar situaciones similares en el futuro, según información divulgada por NBC News.

Impacto en la industria alimentaria y comparativo con otros retiros

El retiro masivo de productos congelados y listos para consumir tiene impacto directo en la cadena de suministro y distribución de alimentos en Estados Unidos. La medida resalta los mecanismos de alerta y control activados por el USDA FSIS y las empresas del sector. De acuerdo con especialistas en seguridad alimentaria citados por NBC News, la expansión de este retiro evidencia la necesidad de controles de calidad más estrictos y una comunicación eficaz con los consumidores.

Las autoridades continúan monitoreando el caso y, conforme a los protocolos vigentes, no descartan la ampliación del retiro si se identifican nuevos lotes afectados. Los consumidores pueden consultar la lista actualizada en el sitio web oficial del USDA FSIS.

Declaraciones de autoridades y la empresa fabricante

El USDA FSIS enfatizó en su informe que la salud pública es la prioridad y que la agencia “mantiene un monitoreo constante de la seguridad alimentaria”. También reiteró que la cooperación de las empresas y la intervención rápida son claves para minimizar riesgos.

Por su parte, la portavoz de Ajinomoto Foods North America, Inc., Sara Guindi, manifestó que la empresa “realizó el retiro voluntario en coordinación con el USDA FSIS y continuará trabajando para garantizar la calidad y la seguridad de sus productos”. Según lo recogido por NBC News, la compañía implementó controles internos y vigilancia en la línea de producción tras el incidente.

Magnitud del retiro y comparativo con antecedentes recientes

La cifra de más de 36 millones de kilogramos (79,4 millones de libras) de productos retirados sitúa este caso entre los de mayor alcance en el sector alimentario estadounidense en los últimos años. Otros retiros masivos, como los ocurridos en 2019 y 2021 por contaminación con cuerpos extraños en alimentos procesados, involucraron volúmenes menores. Según datos del USDA FSIS, este tipo de incidentes origina revisiones regulatorias y auditorías internas en las empresas implicadas.

Las autoridades estadounidenses reiteran la importancia de que los consumidores estén atentos a las alertas de retiro y verifiquen los productos almacenados en sus hogares. El seguimiento del caso incluye la actualización periódica de la lista de productos, lotes y fechas de consumo preferente afectados.

Información y canales para devoluciones

El USDA FSIS mantiene una sección especial en su sitio web oficial, donde publica información actualizada sobre retiros de alimentos y las instrucciones para consumidores y distribuidores. Los afectados pueden consultar la lista de productos, fechas y códigos de lote, y dirigirse a cualquier tienda Trader Joe’s para completar la devolución y recibir el reembolso completo.

La comunicación institucional de Trader Joe’s y Ajinomoto Foods North America, Inc. continuará proporcionando actualizaciones conforme avance la investigación y se recopilen nuevos datos sobre el caso. La coordinación con las autoridades federales es permanente, según informó NBC News.