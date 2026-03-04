Detectaron irregularidades en un supermercado en Florida: alimentos con moho, suspensión de equipos y restricción de ventas

La imagen muestra la fachada principal de Supermercados El Bodegón.

En una inspección que dejó expuestos los controles sanitarios en Supermercados El Bodegón, los inspectores del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida detectaron graves irregularidades que comprometieron la seguridad alimentaria de los clientes, según informó el diario estadounidense Miami Herald.

Aunque la tienda continúa abierta por limitaciones legales de los inspectores, varios productos fueron retirados de la venta y se impusieron órdenes de suspensión de uso en distintos equipos, luego de hallarse alimentos con moho, temperaturas riesgosas y prácticas inadecuadas de manipulación.

La inspección revela fallas sanitarias graves y masivas

Los problemas quedaron expuestos el pasado miércoles, tras una revisión que generó un informe de 14 páginas donde los inspectores Ashley Montanez Bradshaw y Timothy O’Neil consignaron los hallazgos. El Supermercado El Bodegón, ubicado en 8022 West Sample Road, fue objeto de una inspección fallida en la que los agentes no tienen potestad para aplicar clausuras, pero sí para retirar productos y bloquear equipamiento crítico.

La gravedad de las infracciones incluyó el hallazgo de alimentos con moho o contaminación visible. Un contenedor de salmón crudo en almacenamiento refrigerado presentaba “una sustancia blanca parecida al moho”, lo que llevó a la inmediata suspensión de su venta.

Los inspectores del Departamento de Agricultura hallaron alimentos con moho y productos contaminados en las áreas de carnes y perecederos de El Bodegón.

La zona de frutas y verduras mostró deficiencias de infraestructura: las tablas de cortar se almacenaban directamente en el suelo, exponiéndose a suciedad, entre la cámara frigorífica y el estante de almacenamiento. Además, esas tablas y los cuchillos mostraban manchas negras y marcas profundas.

Manipulación insegura y deficiencias en el equipo

El área de carne del supermercado registró múltiples violaciones sanitarias. Los inspectores informaron una cadena de errores en la limpieza de instrumental y la desinfección de superficies.

“Las tablas de cortar, los cuchillos y los guantes de corte, que se usaron a partir de las 8:00, debían limpiarse antes del mediodía, pero a las 15:00 seguían en uso sin limpiar”, indicó el informe al que accedió Miami Herald. El desinfectante en la tercera parte del fregadero del área de carnes estaba reducido a “cero partes por millón” de sustancia activa; era únicamente agua.

Por el contrario, los baldes de desinfectante ubicados bajo las mesas de corte registraron 500 partes por millón, un nivel excesivo que puede resultar tóxico para el contacto alimentario directo.

La gestión de los paños usados para limpieza no cumplía las normas. El protocolo exige que se coloquen en los cubos de desinfectante entre usos, pero en El Bodegón se encontraban sobre las mesas, acumulando infracciones.

Las prácticas inadecuadas de higiene del personal de El Bodegón incluyeron lavado de manos insuficiente y el uso de guantes dañados en panadería y cocina.

En la sala de corte, una sierra de cinta presentaba acumulación de “partículas de comida vieja y seca” y la cortadora de carne en cubos mantenía restos de alimentos del día anterior. Además, en el sector de panadería, un empleado utilizaba guantes dañados mientras preparaba productos y bebidas para la venta directa al público.

Higiene del personal: deficiencias reiteradas

La capacitación y monitoreo de los hábitos de higiene reveló fallas notorias. Dos empleados, uno de panadería y otro de cocina, se lavaron las manos por menos de 10 segundos y con agua fría, un procedimiento que no garantiza la eliminación de patógenos.

Las instalaciones tampoco permitían un desempeño higiénico adecuado: los grifos de los lavamanos goteaban, el desagüe funcionaba con lentitud y había agua estancada en el suelo cerca del lavavajillas.

En la cocina, los inspectores encontraron pescado congelado mal almacenado, sumergido en agua estancada sobre el escurridor, sin cumplir el método recomendado de descongelamiento bajo agua corriente fría o en refrigeración.

Alimentos a temperatura peligrosa y cadenas de frío interrumpidas

El informe, citado por Miami Herald, detalló que varios alimentos preparados permanecían a temperaturas superiores a las permitidas por las normas de inocuidad. El pudín de pan, preparado dos días antes y colocado sobre una encimera, marcó una temperatura de 25 °C (77 °F).

Los panes rellenos de queso, preparados esa madrugada, se mantuvieron a 25 y 26 °C. Una paleta de cerdo cocida, elaborada a las 8:00, tenía entre 43 y 46 °C al mediodía, muy lejos del rango seguro para prevenir la proliferación bacteriana.

En refrigeración, envases de sandía cortada, repollo picado y sopa de maíz cocida alcanzaron entre 45 y 46 °C. Estos alimentos recibieron órdenes de stop sale, obligando a su retiro del expendio.

Alimentos preparados y en exhibición violaron normas de temperatura, registrando entre 25 °C y 55 °C, lo que pone en riesgo la inocuidad alimentaria.

El almacenamiento incorrecto también se repitió en productos como patas y pieles de cerdo, que, a pesar de incluir la advertencia de “mantener refrigerado después de abrir”, permanecían en la vitrina de delicatessen por más de 24 horas. Todos fueron sometidos a suspensión de venta y uso.

El propio refrigerador de acceso directo para productos calientes fue objeto de una suspensión de uso, tras detectarse que su temperatura interior oscilaba entre 105 y 123 °F (equivalente a 40-50 °C), cuando el estándar legal exige 135 °F (57 °C) o más.

Productos listos para venta: riesgo para los clientes

El diario estadounidense Miami Herald informó que la unidad de almacenamiento caliente contenía “varios tipos de arepas, empanadas rellenas, panes rellenos de queso o carne, albóndigas de papa rellenas, diferentes tipos de salchichas y hamburguesas de pollo”, todas a temperaturas entre 37 y 55 °C, incumpliendo así la normativa y recibiendo suspensión de ventas.

Por otro lado, las papas fritas y los plátanos cocidos, exhibidos en una mesa de vapor cerca de la parrilla durante menos de dos horas, marcaron temperaturas internas de 37 a 52 °C. Frente a esto, los plátanos se recalentaron a 74 °C, mientras que las papas se descartaron por no alcanzar la temperatura reglamentaria.

Entre los productos elaborados en el local, la salsa chimichurri, hecha con ajo fresco y aceite, se ofrecía en envases sin fecha de caducidad y se mantenía refrigerada durante dos semanas, aunque el límite de seguridad es de siete días. Estos productos también fueron sometidos a suspensión de venta.

Limitaciones legales para el cierre del establecimiento y procedimientos de intervención

Aunque las infracciones eran graves, el personal inspector carece de facultades para ordenar el cierre total del establecimiento, ya que esta atribución corresponde a otras instancias regulatorias en Florida. Actualmente, la intervención se limita a la retención de productos en mal estado y a la suspensión del uso de equipamiento inseguro.

Este procedimiento se realiza mediante la emisión de órdenes escritas que identifican los alimentos o equipos afectados, requieren la inmediata retirada de los productos no aptos para consumo y la inmovilización de maquinaria o instalaciones hasta que cumplan los estándares requeridos.

Solo cinco días después de la inspección fallida, un cliente de Supermercados El Bodegón ganó USD 50.000 en el sorteo Fantasy 5 de la Lotería de Florida, lo que generó un bono especial para la tienda gracias a la venta del billete premiado. El contraste entre la falta de garantías básicas de seguridad alimentaria y el golpe de suerte del local ilustra las inconsistencias y desafíos que enfrentan los consumidores del sur de Florida.