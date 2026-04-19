Estados Unidos

Apuñalamiento en Long Beach: un hombre hirió a un policía y fue capturado con la intervención de agentes federales

El incidente generó alarma entre vecinos y transeúntes, mientras la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad impidió que la violencia se extendiera a otros civiles

Guardar
Varias personas vestidas de policía deteniendo a un hombre tendido en el suelo en un área al aire libre con palmeras y un camión de comida de fondo
La zona céntrica de Long Beach se vio colapsada por el despliegue policial tras el violento ataque sufrido por un agente durante una intervención (CBS LA)

La tarde del viernes, un hecho violento alteró la rutina en el corazón de Long Beach. Según reportó Los Angeles Times, un hombre identificado como Arturo Fernandez apuñaló varias veces a un oficial de la policía de Long Beach durante una intervención en el centro de la ciudad.

El incidente ocurrió en el bloque 200 de West Broadway, alrededor de las 14:42 hs, cuando la policía respondió a un llamado que alertaba sobre la posible presencia de una persona armada.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Long Beach, los agentes intentaron calmar la situación al llegar al lugar. En ese momento, el sospechoso, Arturo Fernandez, de 44 años y residente de Torrance, sacó un cuchillo y atacó a uno de los oficiales.

El agente herido recibió atención médica inmediata y fue dado de alta horas después, según confirmaron fuentes policiales a Los Angeles Times.

Cuchillo plegable metálico plateado con hoja extendida sobre fondo marrón claro. El escudo del Departamento de Policía de Long Beach se ve en la esquina inferior derecha
El arma blanca utilizada en el ataque fue asegurada en el lugar por las autoridades, pieza clave para el avance de la investigación (Long Beach Police Department)

Detalles de la pelea y la detención del sospechoso

Investigaciones posteriores establecieron que, antes de la llegada de la policía, se produjo una pelea en la que Fernandez ya portaba un cuchillo. La intervención de los agentes federales fue clave para controlar la situación. Cuatro federal air marshals del Departamento de Seguridad Nacional se encontraban en las inmediaciones realizando tareas de seguridad y presenciaron el ataque.

Ante la gravedad de los hechos, intercedieron y colaboraron activamente con la policía local para someter al agresor y asegurar el arma utilizada, tal y como relató el Los Angeles Times.

“El ataque sirvió como un recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente nuestros oficiales”, declaró el jefe de la policía de Long Beach, Wally Hebeish, en un comunicado recogido por el medio estadounidense. El jefe policial también agradeció públicamente la rápida respuesta y el apoyo brindado por los agentes federales, subrayando el valor de la colaboración entre agencias.

Una calle urbana con varios coches de policía y numerosos oficiales. Se observan semáforos, árboles y edificios al fondo, con cinta amarilla marcando un área
Testigos relataron momentos de tensión cuando el sospechoso fue reducido por fuerzas locales y federales tras un forcejeo en plena vía pública (CBS LA)

Procedimiento judicial y avance de la causa

Tras ser reducido, Arturo Fernandez fue sometido a una evaluación médica en un hospital local y, una vez descartadas lesiones graves, trasladado a la cárcel municipal de Long Beach.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue acusado de intento de homicidio y se fijó una fianza de USD 1.000.000. La Policía de Long Beach confirmó que el cuchillo usado fue recuperado en la escena, como detalló Los Angeles Times.

La causa quedó en manos de los detectives de la división de homicidios, quienes deberán reunir pruebas y completar el expediente antes de su presentación ante la fiscalía del condado de Los Ángeles. Según informaron fuentes policiales al medio estadounidense, la investigación será elevada a la fiscalía en el transcurso de la próxima semana.

Un edificio de cristal azul de varios pisos con la señal del Departamento de Policía de Long Beach, flanqueado por palmeras y una calle con coches estacionados
El acusado permanece bajo estricta vigilancia en la unidad de detención de la ciudad, a la espera de que se defina su situación procesal (Google Maps)

Contexto de seguridad y declaraciones oficiales

El ataque a un agente policial en el centro de Long Beach reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en zonas urbanas. En su comunicado, Hebeish enfatizó: “Estoy agradecido por la valentía de los oficiales y de los agentes federales que ayudaron a evitar un desenlace aún peor”, cita recogida por Los Angeles Times.

La colaboración entre las distintas agencias de seguridad fue reconocida tanto por autoridades locales como federales. El papel de los federal air marshals fue considerado decisivo por las autoridades, quienes destacaron la importancia de la cooperación en situaciones de emergencia.

La investigación se mantiene abierta y la Policía de Long Beach solicitó la colaboración de cualquier testigo que pueda aportar información adicional sobre los hechos.

El episodio puso en primer plano la vulnerabilidad de los agentes durante intervenciones en entornos urbanos y la necesidad de respuestas coordinadas frente a amenazas armadas, según el análisis de Los Angeles Times.

Temas Relacionados

Long BeachDelitos ViolentosSeguridad PúblicaDelitosViolenciaPolicíaApuñalamientoCuchilloEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Miami se prepara para recibir el Gran Premio de la Fórmula 1 con nuevas propuestas

La celebración del evento automovilístico a principios de mayo incluirá nuevas áreas premium, un festival gratuito en Miami Beach y un circuito inmersivo

Miami se prepara para recibir el Gran Premio de la Fórmula 1 con nuevas propuestas

Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

La policía confirmó que las víctimas fueron trasladadsa hasta centro de salud para recibir atención. El hecho se registró en un área popular por su vida nocturna

Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

Una ciudad de Florida impulsa la revisión del plan de restauración en sus playas

El municipio de Hollywood elevó su demanda tras reportes de residentes y autoridades que mencionan riesgos derivados de equipos y obstáculos colocados en la franja costera

Una ciudad de Florida impulsa la revisión del plan de restauración en sus playas

El interés religioso crece entre los jóvenes estadounidenses varones

La última encuesta nacional de Gallup revela un aumento significativo en la percepción de la importancia de la fe y la participación en servicios religiosos entre los hombres menores de 30 años, especialmente en la Generación Z estadounidense

El interés religioso crece entre los jóvenes estadounidenses varones

Empresa de recolección de basura descarga residuos en jardín tras disputa por falta de pago en California

Un conflicto por una factura presuntamente impaga derivó en que una compañía vaciara el contenido de un contenedor sobre el césped de una vivienda, mientras se mantenían versiones encontradas entre el dueño del servicio y los ocupantes del inmueble

Empresa de recolección de basura descarga residuos en jardín tras disputa por falta de pago en California

TECNO

Filtraciones, ingeniería social y malware: así los ciberdelincuentes roban datos personales y bancarios

Filtraciones, ingeniería social y malware: así los ciberdelincuentes roban datos personales y bancarios

Windows 11 tendrá una gran actualización: tu PC mejorará el rendimiento con estas mejoras

Los 10 animes más populares en Crunchyroll esta semana

Adiós a los espías en WhatsApp: la función que debes revisar todos los días para evitar robos

Así puedes saber cuánto tiempo le queda de vida a la batería de tu computador con Windows

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Carey Mulligan sobre sus inicios: “Mi expectativa era interpretar papeles secundarios en televisión”

La confesión de Carey Mulligan sobre sus inicios: “Mi expectativa era interpretar papeles secundarios en televisión”

Justin Bieber dedicó una serenata a Billie Eilish en su cierre de Coachella 2026

Charlize Theron describió con crudeza la noche en que su madre mató a su padre: “Supe que algo malo iba a pasar”

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

MUNDO

El debate social sobre el voto juvenil divide a jóvenes y adultos británicos

El debate social sobre el voto juvenil divide a jóvenes y adultos británicos

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

León XIV clamó ante 100.000 fieles en Angola por “una nueva cultura de justicia” y el fin de la corrupción

Keir Starmer recibe el apoyo de sus ministro un día antes de su presentación en el Parlamento británico por el caso Mandelson

En Darfur, la violación se volvió parte de la vida cotidiana: “Hay algo que quiero contarte”