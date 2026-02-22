El gobierno de Estados Unidos modificará requisitos de SNAP en Nueva York desde marzo

Diversos productos de comida para bebés exhibidos en los estantes de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP), financiado por el gobierno nacional de Estados Unidos, permite a quienes no cuentan con ingresos suficientes adquirir alimentos. Desde el 1 de marzo, algunos beneficiarios residentes en Nueva York deberán presentar documentación adicional ante las autoridades para evitar la suspensión de sus pagos. Los afectados son personas de 18 a 64 años, quienes recibirán una notificación formal del gobierno.

El mismo 1° de marzo comenzarán a regir los nuevos requisitos para los residentes neoyorquinos incluidos en la categoría de Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés). Este grupo comprende a quienes tienen entre 18 y 64 años, están en condiciones de trabajar y no conviven con un menor de 14 años.

Una persona selecciona cuidadosamente un paquete de pan de patata recién horneado de un estante en un supermercado, rodeada de una variedad de productos de panadería. (Freepik)

Quiénes están exentos de los cambios

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Empleo Temporal y Asistencia por Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés), quedan exentas las personas que:

Tienen menos de 18 años o 65 años o más.

Conviven con alguien menor de 14 años.

Reciben beneficios por discapacidad de fuentes públicas o privadas, como Asuntos de Veteranos o del estado de Nueva York.

Están embarazadas.

No pueden trabajar al menos 80 horas al mes por motivos de salud física o mental.

por motivos de salud física o mental. Son miembros de una tribu reconocida federalmente o elegibles para los Servicios de Salud Indígena (IHS) .

. Cuidan a un niño menor de seis años.

Cuidan a una persona incapacitada.

Cumplen con las normas laborales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) .

. Reciben o han solicitado prestaciones por desempleo.

Participan en un programa de tratamiento de adicción a drogas o alcohol.

Están inscritas en una escuela, programa de capacitación o universidad a tiempo parcial.

Obtienen $217,50 USD (equivalente a 30 veces el salario mínimo federal).

(equivalente a 30 veces el salario mínimo federal). Son solicitantes o beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).

Cómo funciona la tarjeta SNAP

Los beneficios se depositan mensualmente en una tarjeta denominada EBT, también conocida como Oregon Trail Card. Esta tarjeta opera como una tarjeta de débito, pero el monto solo puede destinarse a la compra de alimentos.

Para muchas familias latinas, SNAP significa un apoyo clave para enfrentar el aumento del costo de vida y de los alimentos. Según datos oficiales proporcionados por Oregon Food Bank, el saldo de la tarjeta varía dependiendo de los ingresos y la cantidad de integrantes de la familia.

Por ejemplo, para un hogar de una persona el beneficio puede llegar hasta $234 USD mensuales, mientras que para una familia de cuatro integrantes la cifra asciende a $782 USD.

Cada mes durante el cual esté activa la inscripción en SNAP, se suma este monto a la tarjeta. Los fondos no utilizados pueden conservarse hasta por un año a partir de la fecha de depósito.

Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)

Solicitud de la tarjeta SNAP

Quien desee solicitar los cupones de alimentos debe realizar el trámite ante su oficina estatal de SNAP.

En algunos estados es posible completar la solicitud en línea, presencialmente, por correo postal o fax. Además, es probable que se requiera una entrevista antes de aprobar los beneficios.Ingresos máximos por grupo familiar

Según Oregon Food Bank, los montos máximos permitidos de ingresos mensuales por familia son los siguientes:

Grupo familiar de 1: Ingreso máximo $2,147 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 2: Ingreso máximo $2,904 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 3: Ingreso máximo $3,660 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 4: Ingreso máximo $4,417 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 5: Ingreso máximo $5,174 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 6: Ingreso máximo $5,930 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 7: Ingreso máximo $6,687 USD mensuales

mensuales Grupo familiar de 8: Ingreso máximo $7,444 USD mensuales

Para cada persona adicional a partir de ocho integrantes, debe sumarse $757 USD al ingreso familiar máximo mensual de $7,444 USD.