Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

Un hombre pasa en moto frente a un cartel en Islamabad, sede de la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán los días 11 y 12 de abril, que concluyó sin acuerdo. (Reuters/Waseem Khan/archivo)

Irán descartó este domingo enviar una delegación a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos mientras Washington mantenga su bloqueo marítimo contra los puertos iraníes, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. La postura iraní contradice directamente el anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó que sus enviados viajarán el lunes a Islamabad, y agrava la crisis diplomática a cuatro días del vencimiento de la tregua de dos semanas entre ambos países.

Tasnim precisó que, según la información obtenida, "no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" de Estados Unidos contra los puertos iraníes. El medio señaló, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington a través del intermediario paquistaní ha continuado en los últimos días desde la primera ronda de conversaciones, celebrada los días 11 y 12 de abril en Islamabad y que concluyó sin acuerdo —según Teherán— por las “exigencias y ambiciones” de la parte estadounidense.

La posición iraní llega horas después de que Trump anunciara que el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner viajarán el lunes a Pakistán, en una jornada marcada por la confusión: el propio Trump había descartado por la mañana la participación de Vance por “motivos de seguridad”, antes de que la Casa Blanca revirtiera la decisión. El mandatario advirtió además que, si Teherán rechaza el acuerdo propuesto, Estados Unidos podría destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes” de Irán. “¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE!”, escribió en Truth Social.

En el frente marítimo, la situación siguió deteriorándose. Irán denunció que el cerco naval estadounidense es "ilegal" y "delictivo“, y reimpuso el sábado un “control estricto” en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques apenas un día después de anunciar su reapertura. Durante la jornada, fuerzas iraníes obligaron a dar media vuelta a petroleros con banderas de Botsuana, Angola y un granelero chino, el Sun Profit. La Guardia Revolucionaria también disparó contra un buque de bandera india y amenazó con “destruir” un crucero vacío que intentaba abandonar el Golfo, según confirmaron autoridades marítimas británicas.

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 de abril de 2026. REUTERS/Colaborador

El estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente cerca de un quinto del comercio mundial de petróleo, lleva días alternando cierres y reaperturas parciales en función de la evolución de las negociaciones. Su bloqueo sostenido amenaza con profundizar la crisis energética global y acercar a las partes a un nuevo estallido del conflicto antes del vencimiento del alto el fuego, el próximo miércoles.

El canciller pakistaní Ishaq Dar había señalado el sábado que su país trabaja para “tender puentes” entre Washington y Teherán, y Islamabad desplegó este domingo un masivo operativo de seguridad —más de 10.000 agentes y 600 puestos de control— en previsión de la llegada de las delegaciones. Sin embargo, con Irán condicionando su participación al levantamiento del bloqueo y Trump manteniendo la presión máxima, la celebración efectiva de las conversaciones permanece en el aire.