Estados Unidos

Un vuelo de United Airlines activó un operativo de emergencia en Pittsburgh: más de 160 personas fueron evacuadas

Las autoridades ordenaron el aterrizaje no programado de una aeronave proveniente de Chicago tras detectarse una alarma inusual, situación que requirió la evacuación de los ocupantes y la intervención de fuerzas especializadas en explosivos

Guardar
El vuelo de United Airlines entre Chicago y Nueva York fue desviado a Pittsburgh tras una alarma acústica sospechosa en cabina (X @MChrist6919)

Un sonido secuencial en cabina llevó al desvío de un vuelo de United Airlines que cubría la ruta Chicago–Nueva York, medida que obligó a evacuar por toboganes a los 159 pasajeros y 6 tripulantes tras aterrizar el sábado en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh.

Las operaciones de emergencia incluyeron la activación del escuadrón antibombas, la intervención de la FBI y el cierre temporal del acceso al avión, mientras las autoridades aplicaban protocolos de seguridad y rastreo, según informaron medios como CBS News, People y ABC 7.

Un avión de pasajeros blanco con cola azul está en una pista, rodeado de vehículos amarillos y blancos con luces intermitentes y escaleras
El protocolo de seguridad incluyó la intervención del escuadrón antibombas, unidades caninas y la asistencia de la FBI en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (CBS News)

Las grabaciones obtenidas por LiveATC.net, revelaron que desde la cabina se reportó una alarma acústica no identificada. “Hay un problema aquí arriba… tenemos que empezar a tratar esto como una posible bomba”, señaló un miembro masculino de la tripulación durante el vuelo.

Otro mensaje precisa la naturaleza del sonido: “Es un pitido, secuencial, uno por segundo”. Esta inquietante señal —detectada en pleno trayecto entre el Aeropuerto O’Hare de Chicago y LaGuardia en Nueva York— condujo a la adopción del máximo protocolo de seguridad: desviar la aeronave e iniciar la evacuación inmediata en Pittsburgh.

Varias personas sentadas en la superficie exterior de una aeronave blanca con remaches; se ven tres hombres, uno de espaldas, otro de perfil y uno al fondo
Los 159 pasajeros y 6 tripulantes evacuaron el Boeing 737 mediante toboganes por un posible riesgo de bomba en pleno vuelo comercial (X/Ella Froberg)

Procedimiento de emergencia tras el aterrizaje

El operativo incluyó el despliegue del equipo de artificieros y unidades caninas de la policía del condado de Allegheny, que realizaron un minucioso rastreo del Boeing 737, sus pasajeros y su equipaje, procedimiento del que resultó “negativo”, es decir, sin la localización de explosivos ni artefactos sospechosos, según declaró un vocero policial. La misma autoridad confirmó que la intervención concluyó sin hallazgos, por lo que el incidente fue oficialmente “despejado”.

La Policía del Condado de Allegheny, que dirige la seguridad del aeropuerto, indicó a People que el escuadrón EOD y los perros especializados inspeccionaron pasajeros, aeronave y equipaje, y que tras obtener resultados negativos liberaron el área.

Las autoridades recalcaron la prioridad absoluta de la “seguridad y protección en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh”, agregando que “los equipos de emergencia respondieron rápidamente al incidente, ayudaron a la tripulación en la evacuación y trasladaron a los pasajeros al edificio terminal”.

Investigación y medidas posteriores

La investigación a cargo del FBI Pittsburgh sigue abierta, aunque hasta el momento, como señaló la agencia federal en su cuenta oficial en X, no se han publicado detalles sobre la naturaleza ni el origen de la amenaza percibida. La policía del condado confirmó que, tras la evacuación, no se informó de lesionados.

El episodio también generó la reubicación de los viajeros para completar su trayecto. Según indicó la autoridad aeroportuaria a People, los pasajeros del vuelo 2092 fueron reasignados a otra aeronave para proseguir hacia su destino final.

Los voceros de United Airlines confirmaron en ABC 7 que el vuelo pudo despegar posteriormente hacia Nueva York, una vez superadas las revisiones de seguridad, y que las operaciones del aeropuerto continuaron en condiciones normales durante toda la jornada.

Avión blanco de United Airlines en una pista con toboganes de emergencia desplegados; personas caminan alejándose del avión sobre césped y asfalto
Las inspecciones a la aeronave, el equipaje y los pasajeros no detectaron explosivos ni artefactos sospechosos según informó la Policía del Condado de Allegheny (X/Ella Froberg)

Coordinación de los equipos de emergencia

La presencia de 159 personas a bordo y la activación simultánea de distintos cuerpos de emergencia proporcionaron la escala de la movilización generada el día sábado. La tripulación, los servicios internos de la compañía aérea y las fuerzas de seguridad —incluyendo el escuadrón de explosivos y la FBI— coordinaron una operación que, pese a su espectacularidad y rigor, concluyó sin víctimas ni daños materiales.

Dicha decisión, fue atribuida a la aplicación inmediata de los protocolos de emergencia, que debe ser aplicada ante cualquier amenaza potencial en vuelos comerciales.

Temas Relacionados

United AirlinesVuelos comercialesAeropuerto Internacional de PittsburghSeguridad AeronáuticaEmergencia en AeropuertoEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

El vicepresidente viajará junto a Witkoff y Kushner para la segunda ronda de negociaciones, horas después de que Trump descartara su participación por “motivos de seguridad”, en medio de amenazas de destruir infraestructura iraní si no hay acuerdo antes del miércoles

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

La Copa del Mundo 2026 traerá un millonario impacto económico a Nueva York y Nueva Jersey

El evento convocará a millones de personas en torno al MetLife Stadium y generará incrementos en precios de hospedaje y transporte, al tiempo que introduce cambios en la infraestructura urbana y deportiva de la región

La Copa del Mundo 2026 traerá un millonario impacto económico a Nueva York y Nueva Jersey

Dos militares de Estados Unidos resultan heridos tras ataque de oso en base de Alaska

La agresión ocurrió durante un entrenamiento en Joint Base Elmendorf-Richardson, donde los involucrados recibieron asistencia médica. Las autoridades estatales aún investigan los hechos y no revelaron la identidad de los afectados

Dos militares de Estados Unidos resultan heridos tras ataque de oso en base de Alaska

El aumento de fraudes con IA multiplica riesgos para usuarios y empresas estadounidenses

La expansión de esquemas delictivos impulsados por nuevas tecnologías está generando pérdidas millonarias y transformando el panorama de amenazas, mientras los métodos evolucionan y superan las medidas de protección

El aumento de fraudes con IA multiplica riesgos para usuarios y empresas estadounidenses

Miami se prepara para recibir el Gran Premio de la Fórmula 1 con nuevas propuestas

La celebración del evento automovilístico a principios de mayo incluirá nuevas áreas premium, un festival gratuito en Miami Beach y un circuito inmersivo

Miami se prepara para recibir el Gran Premio de la Fórmula 1 con nuevas propuestas

TECNO

El nuevo control de Sony permitiría apretar, girar y deformar los botones

El nuevo control de Sony permitiría apretar, girar y deformar los botones

La fórmula de Steve Jobs para el éxito: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Guardar una partida de videojuegos cambió todo para siempre: así evolucionó esta tecnología

Filtraciones, ingeniería social y malware: así los ciberdelincuentes roban datos personales y bancarios

Windows 11 tendrá una gran actualización: tu PC mejorará el rendimiento con estas mejoras

ENTRETENIMIENTO

El Superman que Hollywood dejó pasar: Matt Bomer y la historia menos conocida que marcó su carrera

El Superman que Hollywood dejó pasar: Matt Bomer y la historia menos conocida que marcó su carrera

La transformación de Charli XCX atraviesa música, cine y moda en una etapa de expansión

El inesperado gesto de Jennifer Aniston hacia su ex esposo Justin Theroux tras el nacimiento de su primer hijo

El silencio de Brooklyn Beckham en el cumpleaños de Victoria Beckham reavivó el conflicto familiar

La confesión de Carey Mulligan sobre sus inicios: “Mi expectativa era interpretar papeles secundarios en televisión”

MUNDO

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

Tras la muerte de dos soldados, Israel advirtió que usará “toda la fuerza” en Líbano si sus tropas se ven amenazadas en medio de la tregua

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

El debate social sobre el voto juvenil divide a jóvenes y adultos británicos

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán