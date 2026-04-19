Un vuelo de United Airlines activó un operativo de emergencia en Pittsburgh: más de 160 personas fueron evacuadas

El vuelo de United Airlines entre Chicago y Nueva York fue desviado a Pittsburgh tras una alarma acústica sospechosa en cabina (X @MChrist6919)

Un sonido secuencial en cabina llevó al desvío de un vuelo de United Airlines que cubría la ruta Chicago–Nueva York, medida que obligó a evacuar por toboganes a los 159 pasajeros y 6 tripulantes tras aterrizar el sábado en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh.

Las operaciones de emergencia incluyeron la activación del escuadrón antibombas, la intervención de la FBI y el cierre temporal del acceso al avión, mientras las autoridades aplicaban protocolos de seguridad y rastreo, según informaron medios como CBS News, People y ABC 7.

El protocolo de seguridad incluyó la intervención del escuadrón antibombas, unidades caninas y la asistencia de la FBI en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (CBS News)

Las grabaciones obtenidas por LiveATC.net, revelaron que desde la cabina se reportó una alarma acústica no identificada. “Hay un problema aquí arriba… tenemos que empezar a tratar esto como una posible bomba”, señaló un miembro masculino de la tripulación durante el vuelo.

Otro mensaje precisa la naturaleza del sonido: “Es un pitido, secuencial, uno por segundo”. Esta inquietante señal —detectada en pleno trayecto entre el Aeropuerto O’Hare de Chicago y LaGuardia en Nueva York— condujo a la adopción del máximo protocolo de seguridad: desviar la aeronave e iniciar la evacuación inmediata en Pittsburgh.

Los 159 pasajeros y 6 tripulantes evacuaron el Boeing 737 mediante toboganes por un posible riesgo de bomba en pleno vuelo comercial (X/Ella Froberg)

Procedimiento de emergencia tras el aterrizaje

El operativo incluyó el despliegue del equipo de artificieros y unidades caninas de la policía del condado de Allegheny, que realizaron un minucioso rastreo del Boeing 737, sus pasajeros y su equipaje, procedimiento del que resultó “negativo”, es decir, sin la localización de explosivos ni artefactos sospechosos, según declaró un vocero policial. La misma autoridad confirmó que la intervención concluyó sin hallazgos, por lo que el incidente fue oficialmente “despejado”.

La Policía del Condado de Allegheny, que dirige la seguridad del aeropuerto, indicó a People que el escuadrón EOD y los perros especializados inspeccionaron pasajeros, aeronave y equipaje, y que tras obtener resultados negativos liberaron el área.

Las autoridades recalcaron la prioridad absoluta de la “seguridad y protección en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh”, agregando que “los equipos de emergencia respondieron rápidamente al incidente, ayudaron a la tripulación en la evacuación y trasladaron a los pasajeros al edificio terminal”.

Investigación y medidas posteriores

La investigación a cargo del FBI Pittsburgh sigue abierta, aunque hasta el momento, como señaló la agencia federal en su cuenta oficial en X, no se han publicado detalles sobre la naturaleza ni el origen de la amenaza percibida. La policía del condado confirmó que, tras la evacuación, no se informó de lesionados.

El episodio también generó la reubicación de los viajeros para completar su trayecto. Según indicó la autoridad aeroportuaria a People, los pasajeros del vuelo 2092 fueron reasignados a otra aeronave para proseguir hacia su destino final.

Los voceros de United Airlines confirmaron en ABC 7 que el vuelo pudo despegar posteriormente hacia Nueva York, una vez superadas las revisiones de seguridad, y que las operaciones del aeropuerto continuaron en condiciones normales durante toda la jornada.

Las inspecciones a la aeronave, el equipaje y los pasajeros no detectaron explosivos ni artefactos sospechosos según informó la Policía del Condado de Allegheny (X/Ella Froberg)

Coordinación de los equipos de emergencia

La presencia de 159 personas a bordo y la activación simultánea de distintos cuerpos de emergencia proporcionaron la escala de la movilización generada el día sábado. La tripulación, los servicios internos de la compañía aérea y las fuerzas de seguridad —incluyendo el escuadrón de explosivos y la FBI— coordinaron una operación que, pese a su espectacularidad y rigor, concluyó sin víctimas ni daños materiales.

Dicha decisión, fue atribuida a la aplicación inmediata de los protocolos de emergencia, que debe ser aplicada ante cualquier amenaza potencial en vuelos comerciales.