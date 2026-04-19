El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 de abril de 2026. REUTERS/Colaborador

Irán obligó este domingo a dos petroleros a dar marcha atrás cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, tras advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que la medida responde al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes. Los buques navegaban bajo bandera de Botsuana y Angola y pretendían cruzar esta vía estratégica, pero, tras la intervención de las Fuerzas Armadas iraníes, cambiaron de rumbo y se retiraron.

El régimen de Irán declaró este sábado la imposición de un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, y advirtió que solo lo reabrirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo a los puertos iraníes y al perímetro del estrecho. La decisión se adoptó un día después de que se anunciara la reapertura del paso tras 49 días de cierre, desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Consulado General de Irán en Bombay comunicó que tampoco se autorizó el paso de un granelero chino, el “Sun Profit”, propiedad y con tripulación china, y subrayó que Irán no ha dado carta blanca a los buques chinos.

Las Fuerzas Armadas iraníes endurecen el control marítimo en Ormuz en respuesta al bloqueo estadounidense a puertos de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Horas después, dos lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según denunció el capitán del barco al Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente ocurrió a unas 20 millas náuticas (37 kilómetros) al noreste de Omán. El capitán del petrolero afirmó que el barco y la tripulación están a salvo.

El pasado jueves, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están bloqueando el estrecho de Ormuz, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días. Centcom reportó que más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves implementan el bloqueo para garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente Donald Trump. El representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es demasiado valioso para quedar cerrado pese a la orden de bloqueo.

El Comando Central de EE.UU. moviliza más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves para reforzar el bloqueo marítimo a Irán.

El acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, pero el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de un mes y medio. Según datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones, tres petroleros cruzaron el estrecho el martes, primer día completo del bloqueo estadounidense contra buques con escala en puertos iraníes. Los barcos que sí cruzaron partieron de puertos no iraníes; los bloqueados salieron o se dirigían a puertos iraníes.