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El debate social sobre el voto juvenil divide a jóvenes y adultos británicos

Una encuesta revela opiniones encontradas respecto al sufragio a los 16 años, pues el sector adulto teme consecuencias negativas mientras la población adolescente percibe barreras de representación y expresa inquietudes económicas y sociales

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Siluetas de multitudes, incluyendo jóvenes, sobre un fondo abstracto de formas geométricas en tonos pastel y una sección superior con textura de mezclilla.
El Parlamento británico avanza con la reforma que habilita el voto a partir de los 16 años, atrayendo la atención sobre la participación juvenil en democracia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Reino Unido, adolescentes dispuestos a participar políticamente encaran una inminente reforma democrática que bajará la edad legal para votar a 16 años. Aunque la mayoría expresa interés en la política y muestra disposición a votar, su entusiasmo está marcado por desconfianza hacia el sistema político y ansiedad sobre su propio futuro, según datos recogidos en el informe desarrollado por The Interdisciplinary Perspectives on the Politics of Adolescence and Democracy (IP-PAD).

Ante la inminente reforma, tanto adolescentes como adultos británicos manifiestan opiniones divididas sobre el voto a los 16 años. Los jóvenes quieren participar, pero perciben barreras en forma de desconfianza y falta de representación, mientras que buena parte de la sociedad adulta teme que la medida genere inestabilidad y duda de que la juventud esté lista para influir en la vida democrática.

Casi el 72,3% de los adolescentes consultados afirma que votaría si tuviera la oportunidad y un 57,1% se declara interesado en la vida política. Así lo evidencian los resultados del sondeo realizado a 993 jóvenes de 12 a 17 años, entre julio y septiembre de 2025.

Sin embargo, esta disposición se ve condicionada por una sensación extendida de inseguridad económica, desigualdad social y el convencimiento de que las instituciones políticas apenas escuchan a las nuevas generaciones.

Una adolescente de pie, sonriendo, mientras deposita una papeleta en una urna transparente. Detrás, una bandera del Reino Unido y dos carteles de votación.
El 72,3% de los adolescentes británicos declara intención de votar si tuviera derecho, aunque persiste la desconfianza hacia las instituciones políticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ansiedad y desconfianza: obstáculos a la participación juvenil

IP-PAD señala que más del 55% de los adolescentes siente ansiedad ante el futuro, sobre todo debido a la situación económica y política. Este estado de incertidumbre influye directamente en sus actitudes democráticas: quienes están más preocupados por su porvenir tienden a expresar menor intención de voto, así como menos confianza en partidos e instituciones.

Según el informe, solo 39,9% de los encuestados considera que puede influir de manera significativa en la política, mientras que el 61,6% duda de que gobierno e instituciones presten atención real a sus opiniones.

Para el investigador principal, Manos Tsakiris, “los adolescentes en el Reino Unido están dispuestos a involucrarse en la democracia, pero lo hacen desde una posición de incertidumbre y desconfianza”, recogió Phys.org.

La desconfianza hacia los partidos políticos es especialmente pronunciada: son vistos como las entidades menos fiables, incluso por debajo de la policía y los tribunales. El coautor del estudio, Olaf Borghi, advierte que “si los jóvenes sienten que la democracia no les garantiza un futuro viable, no bastará con ampliar sus derechos formales”.

El análisis concluye que el vínculo entre ansiedad y baja satisfacción democrática es claro. Los adolescentes con mayores preocupaciones por el futuro reportan menor deseo de participar y escasa confianza en el sistema político.

Un grupo de jóvenes de diversas etnias en Londres sostiene tarjetas de identificación de votante frente a un edificio moderno, con una calle y autobuses al fondo.
El 72,3% de los adolescentes británicos declara intención de votar si tuviera derecho, aunque persiste la desconfianza hacia las instituciones políticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas sociales y territoriales entre los jóvenes

La investigación identifica marcadas desigualdades socioeconómicas y geográficas en el acceso y la actitud hacia la participación cívica. Los adolescentes que residen en ciudades tienden a mostrar mayor compromiso, menos ansiedad respecto al futuro y una visión más optimista de la democracia. Por el contrario, quienes viven en zonas rurales y localidades pequeñas manifiestan mayor inseguridad, desconfianza institucional y desilusión democrática.

La inseguridad económica en el hogar destaca como factor determinante: quienes afirman tener dificultades para cubrir sus gastos exhiben menos intención de involucrarse políticamente, reportan más ansiedad y presentan menores niveles de satisfacción con la democracia.

Estos hallazgos, según IP-PAD, muestran que la integración democrática de los jóvenes depende no solo de factores emocionales, sino también de desigualdades sociales y territoriales. Para que la reforma tenga éxito, será necesario un enfoque institucional que aborde estas brechas y ofrezca políticas inclusivas.

Aula británica de secundaria con estudiantes de 16-17 años y una profesora. La pizarra muestra 'Voto a los 16' y mapas del Reino Unido.
Expertos destacan que garantizar el éxito de la reforma del sufragio joven exige políticas inclusivas y atención a las brechas sociales y territoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión pública y retos para la reforma democrática

El debate social en el Reino Unido sobre el voto a los 16 años está lejos de consensuarse. La encuesta a adultos revela una profunda división: el 51% considera que la reforma puede empeorar la democracia, frente a un 26% que cree que la mejorará.

Para Irene Arahal, miembro del equipo investigador, “muchas de las preocupaciones de los adultos proceden de estereotipos negativos sobre la capacidad de los jóvenes, más que de pruebas sobre sus competencias políticas”.

Aun así, casi la mitad de los adultos reconoce posibles beneficios en cuanto a representación y diversidad de ideas, aunque predominan los temores por la polarización y la estabilidad democrática, según The Interdisciplinary Perspectives on the Politics of Adolescence and Democracy.

El documento resalta que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad institucional para escuchar y respetar a los nuevos votantes, así como de combatir narrativas que estigmaticen su papel en la democracia. El reto central no es únicamente sumar jóvenes al padrón, sino lograr que perciban el voto como una verdadera oportunidad de influencia y pertenencia política.

La reforma que permitirá votar a adolescentes de 16 años genera tanto expectativas como escepticismo. Aunque la mayoría manifiesta deseo de integrarse, persisten la desconfianza institucional y la ansiedad sobre el futuro, especialmente entre quienes afrontan inseguridad económica o viven en zonas rurales. Que la democracia británica logre que las nuevas generaciones crean en la utilidad de su participación será el verdadero desafío tras la ampliación del derecho al voto.

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