El inesperado gesto de Jennifer Aniston hacia su ex esposo Justin Theroux tras el nacimiento de su primer hijo

Jennifer Aniston y Justin Theroux fueron pareja tras coincidir en el rodaje de Wanderlust y mantuvieron un vínculo sentimental y matrimonial hasta 2018 (AFP PHOTO/GABRIEL BOUYS)

Jennifer Aniston mostró su apoyo a su ex esposo Justin Theroux tras el nacimiento del primer hijo del actor: la estrella de Friends marcó como favorita la publicación en Instagram en la que Theroux y su esposa Nicole Brydon Bloom anunciaron la llegada del bebé.

El actor, de 54 años, y Bloom, de 32, compartieron la noticia el sábado 18 de abril a través de un posteo conjunto en Instagram, acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que Theroux aparece sosteniendo al recién nacido sobre su pecho.

“Él ya está aquí. Estamos muy enamorados”, escribieron en el pie de foto.

Aniston, de 57 años, no emitió ningún comentario público, pero su reacción en la red social no pasó desapercibida: la actriz dio “me gusta” a la publicación, un gesto que da cuenta de la relación cordial que ambos han mantenido desde su separación.

Aniston y Theroux se conocieron en 2007 y retomaron el contacto durante el rodaje de Wanderlust, en 2011.

Aniston expresó su apoyo al actor y su actual pareja Nicole Brydon Bloom al dar 'me gusta' a la publicación sobre el nacimiento de su primer hijo (Instagram/@justintheroux)

Ese mismo año iniciaron una relación sentimental, se comprometieron en 2012 y contrajeron matrimonio en agosto de 2015 en una ceremonia privada. En 2018 anunciaron su separación.

Desde entonces, la ex pareja ha mantenido una amistad cercana, que se ha manifestado en gestos públicos: ambos se han dedicado mensajes de cumpleaños y han interactuado en redes sociales.

Cuando Jennifer Aniston hizo pública su relación actual con Jim Curtis a través de una foto en Instagram, fue Theroux quien marcó como favorita esa publicación.

En una entrevista concedida al diario The Times en 2024, el actor se refirió al vínculo con su ex: “Ella sigue siendo muy querida para mí”, afirmó el protagonista de The Leftovers.

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom se comprometieron en 2024 y se casaron un año después. En diciembre de 2025, la revista People confirmó que la pareja esperaba su primer hijo.

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom celebraron su boda a finales de 2025, y se convirtieron en padres pocos meses después (REUTERS/Danny Moloshok)

Jennifer Aniston y su relación con Jim Curtis

Actualmente, Jennifer Aniston atraviesa un momento personal que ella misma describió como pleno.

La artista de Hollywood mantiene una relación sentimental con Jim Curtis, hipnoterapeuta y coach de 50 años, con quien comenzó a ser vinculada públicamente en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en un yate en Mallorca, España, en compañía del actor Jason Bateman, su esposa Amanda Anka, y la comediante Amy Schumer.

En noviembre de 2025, Aniston oficializó la relación en Instagram al compartir una imagen en la que aparece abrazando a Curtis con motivo del cumpleaños de él. “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió la actriz.

Actualmente, Jennifer Aniston vive un nuevo capítulo sentimental con Jim Curtis, hipnoterapeuta de 50 años, con quien oficializó la relación en 2025 (Instagram/@jenniferaniston)

En enero de 2026, Curtis ofreció detalles sobre el inicio del vínculo durante una entrevista en el programa Today.

“Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos simplemente a conversar. Tomó mucho tiempo. Hablamos durante mucho tiempo y nos volvimos cercanos”, recordó.

Una fuente cercana a la pareja describió a la revista People la dinámica entre ambos: “Jim es muy relajado, pero también enfocado y con determinación. Aporta buena energía, y eso es algo que Jen ama. Él es muy estable y con los pies en la tierra. No es una persona estresada ni de alta intensidad, y ese equilibrio funciona bien para ella”.

La misma fuente destacó la ausencia de conflictos: “No hay drama, ni juegos emocionales, ni cambios bruscos. En muchos sentidos, es la relación más madura que ha tenido”.

En febrero, Curtis amplió esa perspectiva durante una aparición en el pódcast Ced with Intention, donde explicó cómo manejan las tensiones cotidianas.

Curtis aporta estabilidad y equilibrio a la vida de Aniston, según fuentes cercanas, en una relación descrita como la más madura de la actriz (Instagram/Jim Curtis)

“Paso mucho tiempo con mi novia. Pasamos mucho tiempo juntos en casa. A veces, pueden surgir pequeñas tensiones”, comentó, y añadió que ante esas situaciones optan por el diálogo para resolverlas.

La fuente consultada por People sintetizó el estado actual de Jennifer Aniston: “Se siente muy agradecida de compartir su vida con él. Está disfrutando cada momento. Y en esta etapa, eso es suficiente para ella”.