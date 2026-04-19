Miami se prepara para recibir el Gran Premio de la Fórmula 1 con nuevas propuestas

La edición 2026 del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 transforma el Hard Rock Stadium en un epicentro global del automovilismo y entretenimiento (REUTERS)

En el sur de Florida, todo está en marcha para recibir a los 22 pilotos de la élite mundial que protagonizarán, desde el primero de mayo, el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

La transformación del área circundante al Hard Rock Stadium avanza a contrarreloj: en pocas semanas, el tradicional estadio se convertirá en el epicentro de una de las citas deportivas más relevantes a nivel global, con un despliegue que contempla no sólo la competición automovilística, sino también un fin de semana completo de conciertos, gastronomía y entretenimiento.

De acuerdo con Telemundo 51, los organizadores buscan que el público experimente una versión auténtica y dinámica de Miami, con zonas temáticas que evocan barrios como Little Havana, Brickell y Wynwood, y una infraestructura pensada para recibir a una audiencia internacional.

En este quinto aniversario del evento, la experiencia para los asistentes fue ampliada notablemente respecto a ediciones previas. Como destacó Katharina Nowak, presidenta de F1 Miami, al medio local: “Tenemos un nivel de memoria muscular a medida que nos adentramos en el quinto año”.

El evento contará con siete campus temáticos que evocan barrios icónicos de Miami, integrando cultura local y experiencia automovilística (Imagn Images-REUTERS)

Esta continuidad permite una planificación que, en 2026, prevé mejoras de infraestructura y un programa de actividades que rivaliza con los mayores espectáculos del automovilismo mundial.

Los organizadores del Gran Premio de Miami han dividido el trazado y áreas de servicios en siete zonas temáticas denominadas campus, según informó el sitio oficial F1 Miami USA. Cada una de ellas busca brindar una perspectiva distinta de la competencia y una vivencia inmersiva, con puntos estratégicos para observar la pista, instalaciones de alimentación y venta de artículos oficiales y espacios recreativos.

West Campus se localiza entre la curva 5 y la curva 18, y es el área preferida para los aficionados que buscan la emoción de los duelos de frenada en la recta más larga del circuito.

The Fountains, entre las curvas 4 y 9, constituye el corazón de la actividad extradeportiva: allí se encuentra el Gastro Village —con la mayor oferta gastronómica local—, simuladores de F1 y el mayor centro de merchandising del evento.

The Beach y el Hard Rock Beach Club, situados a la altura de las curvas 11 a 13, fusionan la atmósfera de South Beach con la adrenalina automovilística y albergan piscinas a pie de pista y espectáculos musicales exclusivamente para quienes hayan adquirido entradas premium.

El North Campus, próximo a la línea de meta y la curva 1, está identificado como el espacio donde se definen los arranques de la carrera. Para 2026, incluye el Sunrise Key y un paddock extendido de la F1 Academy, con acceso privilegiado para observar el trabajo de equipos y pilotos emergentes.

Los asistentes tienen acceso a plataformas elevadas y vistas panorámicas únicas sobre el circuito, pilotos y zonas exclusivas del paddock (F1)

Los asistentes podrán obtener vistas panorámicas desde el nivel 300 del Hard Rock Stadium, accediendo a plataformas elevadas que dominan el paddock y el Team Village, para una experiencia “detrás de escena” con visibilidad directa sobre pilotos y directores de equipo.

Mientras que el East Campus ofrece a su vez perspectivas únicas sobre la curva 3 y la larga recta sur, lugar recomendado para apreciar la capacidad aerodinámica de los monoplazas actuales.

El Gran Premio de Miami 2026 innova no sólo en lo deportivo, sino también en el entretenimiento y la activación de la cultura local. Todas las fan zones incluyen simuladores de alta tecnología, espacios para desafíos de parada en boxes, carreras de slot y exposiciones tecnológicas, con un destacado programa dirigido a públicos de todas las edades. En total, más de ocho áreas temáticas componen el circuito de actividades dentro y fuera de pista durante el evento.

Fan zones y la agenda paralela proyectan un impacto inédito

Durante la semana de la carrera, el Fan Fest oficial extiende el ambiente de Fórmula 1 a Lummus Park, en Miami Beach. El festival, que se celebra del miércoles al domingo, incluye transmisiones en directo de todas las sesiones desde el Autódromo Internacional de Miami, conciertos con bandas reconocidas, presentaciones de DJs y actividades interactivas.

Los aficionados podrán vivir la competencia a pasos del océano, probar simuladores, enfrentarse en desafíos de boxes, disfrutar de la gastronomía local y adquirir productos oficiales.

El quinto aniversario del Gran Premio de Miami profundiza la integración de tecnología, cultura y hospitalidad internacional en la máxima competencia de automovilismo (F1 Miami GP)

El Hard Rock Beach Club, que marca el eje de la celebración por el quinto aniversario del Gran Premio, ofrece durante los tres días conciertos en vivo, gastronomía exclusiva y áreas de relax junto a la pista.

Únicamente los titulares de entradas específicas pueden ingresar, pero las actuaciones musicales se retransmiten en todo el recinto mediante pantallas gigantes, permitiendo que los asistentes de zonas generales disfruten del cartel, encabezado en la jornada inaugural por la banda Guns N’ Roses, cuyo espectáculo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino requiere entradas adicionales debido a su realización independiente del programa principal.

Para quienes buscan sumergirse en el ambiente de la Fórmula 1 sin necesidad de adquirir entradas costosas, el acceso al Fan Fest en Miami Beach es gratuito, previa solicitud de pase especial.

Allí, los asistentes encuentran esculturas de arena temáticas, zonas de relax, presentaciones de equipos como Aston Martin y una Red Bull Fan Zone interactiva. Las actividades y las ubicaciones pueden sufrir cambios, dado que la organización mantiene todas las disposiciones en modo provisional, según advirtió F1 Miami USA.

El Fan Fest oficial lleva la Fórmula 1 a Miami Beach, con acceso gratuito y actividades como simuladores, desafíos de boxes y exhibiciones de equipos (Red Bull)

Al margen de la competencia automovilística, el Gran Premio de Miami en 2026 amplía su calendario para incluir eventos complementarios. Además, el regreso del formato Sprint garantiza actividad continua desde el viernes, consolidando a la ciudad como nuevo centro neurálgico del automovilismo, el espectáculo y la innovación tecnológica.

La iniciativa de incorporar barrios de Miami en la tematización del circuito resulta en una experiencia inmersiva para el público internacional, como detalló Katharina Nowak a Telemundo 51, al destacar que “la idea es que los fanáticos se sientan bien en Miami cuando estén dentro del circuito”.