El silencio de Brooklyn Beckham en el cumpleaños de Victoria Beckham reavivó el conflicto familiar

Brooklyn Beckham rompe la tradición familiar y no felicita a Victoria Beckham por su cumpleaños número 52 en redes sociales (AP/Vianney Le Caer)

Brooklyn Beckham ignoró el cumpleaños número 52 de su madre, Victoria Beckham, sin publicar ningún mensaje en redes sociales, mientras el resto de la familia celebraba la fecha con emotivos tributos.

El único movimiento del mayor de los hijos del exfutbolista David Beckham en Instagram fue la publicación, el jueves, de un video con una receta de salmón con jalapeño y ensalada de rúcula con nueces.

No hubo mención alguna a su madre, que cumplió 52 años el viernes.

El silencio de Brooklyn, de 27 años, contrasta con el de sus hermanos, quienes sí se expresaron públicamente.

Cruz Beckham, de 21 años, compartió fotografías antiguas en su historia de Instagram y escribió: “Feliz cumpleaños, @victoriabeckham, te amo. Me inspiras cada día”.

Victoria Beckham recibe emotivos mensajes de sus hijos menores Cruz, Romeo y Harper en el día de su cumpleaños (Instagram/@victoriabeckham)

Romeo Beckham, de 23, también le dedicó palabras en la misma plataforma: “Feliz cumpleaños, mamá, te amo muchísimo, que tengas el mejor día”.

Harper Beckham, de 14 años, fue aún más efusiva y la llamó “la mejor mamá del mundo”: “No podría pedir un mejor modelo a seguir, mejor amiga ni mejor mamá. Espero que tengas el mejor día posible, porque te lo mereces”.

El episodio se produce un día después de que Victoria Beckham rompiera su silencio sobre el distanciamiento con su hijo mayor.

En declaraciones al Wall Street Journal, la diseñadora de moda evitó nombrar a Brooklyn directamente, pero aludió a la situación familiar.

El silencio de Brooklyn reaviva la polémica sobre el distanciamiento familiar con los Beckham (Netflix)

“Creo que siempre hemos amado tanto a nuestros hijos”, dijo. “Siempre hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser. Llevamos más de 30 años en el ojo público y todo lo que hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos. Y eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”, añadió.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres viene gestándose desde hace años, pero estalló públicamente en enero de 2026, cuando el joven publicó un extenso mensaje en Instagram en el que afirmó que no deseaba reconciliarse con su familia.

En ese texto, acusó directamente a su madre de haberlo “humillado” con un baile “inapropiado” en su boda de 2022 y de haber cancelado, a último momento, la confección del vestido de novia de su esposa, Nicola Peltz.

Dos meses después, Brooklyn también omitió saludar a Victoria en el Día de la Madre en el Reino Unido.

Brooklyn Beckham acusó a Victoria de haberlo humillado en su boda con Nicola Peltz Beckham (REUTERS/Aude Guerrucci)

David Beckham se burla de Victoria con un mensaje por su cumpleaños

Por otro lado, David Beckham no dejó pasar el cumpleaños de su esposa sin una dosis de humor. El exfutbolista de 50 años publicó en Instagram un carrusel de fotografías de Victoria a lo largo de los años, acompañado de un mensaje cariñoso, pero con una broma incluida.

Entre las imágenes seleccionadas por David figuraba una foto de infancia de Victoria posando frente a un Rolls-Royce, una referencia directa a uno de los momentos más comentados de la serie documental Beckham, emitida por Netflix.

En ese programa, Victoria había asegurado que su familia era de clase trabajadora, para luego admitir que su padre conducía un Rolls-Royce, una contradicción que se convirtió en viral.

La imagen de Victoria Beckham frente a un Rolls-Royce remite a la polémica sobre su infancia mostrada en el documental de Netflix (Instagram/@davidbeckham)

El mensaje que acompañó las imágenes fue, no obstante, afectuoso: “Feliz cumpleaños a la única e inigualable Posh Spice. Te amamos tanto y nos aseguraremos de que tengas el día más especial, porque como la mejor esposa, mamá, amiga y, por supuesto, compañera de gimnasio, te lo mereces. Feliz cumpleaños, te amamos”, escribió David en esa red social.

Victoria Beckham respondió públicamente al mensaje de su marido con un escueto pero expresivo: “Te amo muchísimo”, acompañado de cuatro emojis de corazones rojos.

La diseñadora también compartió, la noche del jueves, una imagen de su cena de cumpleaños junto a su familia, en la que aparece abrazada a Harper.

Frente a ellas, una tarta de cumpleaños cubierta de crema con una vela dorada, que habría sido organizada por la propia Harper.