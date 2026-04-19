La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

El vicepresidente JD Vance junto a Trump en la Casa Blanca. Vance había encabezado la última ronda de negociaciones con Irán en Islamabad sin lograr un acuerdo. (Reuters/Kent Nishimura/archivo)

La Casa Blanca confirmó este domingo que el vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán, junto al enviado especial Steve Witkoff y al asesor Jared Kushner, revirtiendo la información que había dado a conocer el propio presidente Donald Trump horas antes.

Durante la mañana, Trump había descartado la participación de Vance, atribuyendo la decisión a “motivos de seguridad” y descartando cualquier duda sobre su capacidad para alcanzar un acuerdo. “JD es genial”, afirmó el mandatario a ABC News.

La declaración sembró confusión entre los propios miembros de su gabinete: el enviado ante la ONU, Mike Waltz, había dado a Vance por confirmado en el programa This Week de ABC News, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, destacó en CNN que el vicepresidente había estado “liderando las negociaciones desde el principio”, sin aclarar si viajaría esta vez.

Vance ya había encabezado la delegación estadounidense en la primera ronda de conversaciones en Islamabad, los días 11 y 12 de abril, en la que también participaron Witkoff y Kushner, sin que se alcanzara ningún acuerdo. Las nuevas conversaciones están previstas para el lunes, con el alto el fuego entre Washington y Teherán a cuatro días de su vencimiento. Waltz señaló que confiaba en que la nueva ronda conduciría a un resultado “increíblemente trascendental”.

La jornada estuvo marcada también por un tono marcadamente más agresivo de Trump hacia Teherán. En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente acusó a Irán de una “violación total” del alto el fuego con los ataques del sábado en el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir su infraestructura si no acepta un acuerdo. “Estados Unidos va a destruir cada una de las centrales eléctricas y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE!”, escribió. “Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”, añadió.

El presidente Donald Trump llega a la Casa Blanca. Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán rechaza lo que calificó de "acuerdo razonable". (Reuters/Annabelle Gordon/archivo)

El estrecho permaneció cerrado este domingo. Irán anunció el sábado su cierre total al tráfico marítimo, un día después de haber dicho que lo reabriría. Una agencia de seguridad marítima del Reino Unido confirmó que la Guardia Revolucionaria disparó contra un petrolero, mientras que la firma de inteligencia Vanguard Tech informó de que la fuerza amenazó con “destruir” un crucero vacío que intentaba abandonar el Golfo. En un tercer incidente, la agencia británica reportó un buque “alcanzado por un proyectil desconocido” que causó daños en contenedores de carga sin provocar un incendio.

Por el estrecho de Ormuz transita habitualmente cerca de un quinto del comercio mundial de petróleo. Su cierre sostenido amenaza con profundizar la crisis energética global en un momento en que la tregua de dos semanas entre Washington y Teherán expira el miércoles.